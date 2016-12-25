Фактрум предлагает читателю десятку очень простых предметов, чьё происхождение сбивает с толку!

Беговая дорожка раньше использовалась для наказания преступников

Первую беговую дорожку построил в 1818 году английский инженер Уильям Куббит. Она представляла собой деревянный цилиндр с перилами, работающий по принципу колеса для хомячков, заставляя идущих по нему оставаться на одном месте.

Эти беговые дорожки устанавливали в тюрьмах, где они использовались в качестве наказания для заключенных. Вскоре такие дорожки стали подключать к дробилкам для зерна и насосам, используя преступников в качестве дешёвого источника энергии.

Wi-Fi был создан для обнаружения чёрных дыр





Технология Wi-Fi была придумана физиком Джоном О’Салливаном после того, как он прочёл книгу Стивена Хоккинга о чёрных дырах. Он решил доказать их существования путем отправки радиосигнала.

Долгое время у физика не получалось реализовать свою идею, но после того как он в 1922 устроился в компанию по проектирования беспроводных компьютерных сетей, дело пошло на лад. Он обединил свою технологию с сетью Wi-Fi и подтвердил, что чёрные дыры действительно исчезают, посылая радиосигналы.

Жест со средним пальцем впервые показал греческий философ Диоген





Этот грубый жест появился в пятом веке до нашей эры, а его автором считается греческий философ Диоген. Однажды он слушал ужасную речь одного человека и решил выразить своё отношение к ней одним лишь жестом. Философ вытянул средний палец и согнул два соседних, пытаясь сделать свою руку похожей на мужские половые органы.

Через некоторое время этот жест даже стал использоваться в пьесах, а современные люди показывают его направо и налево.

Мини-гольф появился потому, что для женщин считалось непристойным играть в гольф





В 1867 году в Шотландии открыли первое поле для гольфа, посещать которое могли и мужчины, и женщины. Однако к дамам предъявлялись требования по соблюдению приличий, и они не могли высоко поднимать руки (это считалось верхом распущенности) и делать сильный удар.

В 1912 году группа активисток организовала своё общество любительниц гольфа и открыла поле, где они женщины могли бы спокойной играть в эту игру.

Фигуры животных из воздушных шаров изначально делались для ритуала жертвоприношения животных у ацтеков





Ацтеки создавали фигурки животных из высушенных и зашитых кошачьих кишок. После они их надували и поджигали, принося в жертву своим богам. Спустя долгое время, а именно в 1939 году колун Генри Маар стал делать фигурки животных из воздушных шариков, даже не подозревая, что копирует жертвоприношения древних ацтеков.

Бритьё волос на теле началось с крестоносцев, подражавших мусульманам





Когда в XXI веке европейские крестоносцы владели Иерусалимом, то христиане и мусульмане вместе посещали общественные бани. Однажды один из христиан приподнял передник у мусульманина и заметил, что тот был чисто выбрит. Это показалось мужчине интересным, и он попросил мусульманина побрить и его самого, и его жену. С тех пор в европейском мире пошла мода на удаление волос в интимной зоне и по всему телу.

Боулинг изначально был религиозным ритуалом





Фактически, боулинг зародился в Древнем Египте. В одной из гробниц египетского ребёнка археологи обнаружили 9 камней и каменный шар, которые использовали для игры. Много позднее, в третьем веке в Германии стали использовать похожий принцип игры в качестве священного ритуала.

В церкви прихожане устанавливали фигурки языческих грешников, а после катили в них шар. Если все фигурки оказывались сбиты, то это означало, что они очистились от грехов. Вскоре религиозный характер у этой игры пропал и боулинг приобрёл свой современный вид.

Салат-латук появился как афродизиак





Известно, что салат-латук стали выращивать в Египте в 2860 году до н. э. Египтяне считали его вкус отвратительным, но обнаружили, что выделяемая из латука молочно-белая жидкость способствовала повышению либидо. Тогда они стали разливать сок салата-латука по бутылкам, наладив первое в мире производство афродизиаков — средств, повышающих влечение.

Китайские шашки появились в Германии





«Китайские шашки» основаны на британской игре под названием «Hoppity». Немецкая компания-производитель интеллектуальных игр «Равенсбург» создала первую настольную игру «Китайские шашки» в 1892 году. Она стала очень популярной в своей родной стране и вскоре распространилась по всей Европе.

Позже, в 1928 году, компания пыталась завезти игру в США, но спустя 10 лет после Первой мировой войны Германия точно не была у них самой популярной страной.

Примерно в это же время китайский «Маджонг» как раз только добрался до США и был в моде. Поэтому компания решила сделать вид, что они из Китая. Закончилось тем, что игра получила название «Китайские шашки», хотя до этого к ней примерялись и другие названия, такие как «Man Dar-In» и «Ching-Ka-Chek».

Свечи на торте по случаю Дня рождения появились как дань богине Луны





Впервые расставлять свечи на праздничном торте стали древние греки. Каждую весну они устраивали фестиваль, во время которого женщины приносили дары Артемиде, богине охоты и Луны. Женщины готовили медовые торты и украшали их свечами. Ярко горевшие свечи и символизировали Луну и её свет.