Фактрум приготовил для вас задачку, в которой необходимо найти снеговика, который является лишним на представленной картинке. Осторожно, головоломка с подвохом!





Ответ

Снеговик А. Удивлены?





Стоит дать несколько пояснений к ответу:

1. Многие люди говорят, что лишний снеговик Б. Действительно, у него только две пуговки, тогда как у остальных снеговиков их три. Но не стоит спешить с выводом.





2. Если присмотреться повнимательнее, то у снеговика Г улыбка состоит всего из 4 точек, в том время как у остальных — из 6.





3. У снеговика В кончик шарфа, который находится сзади, серого цвета, а у других он чёрный.





4. У снеговика Д полоски по центру шарфа имеют иную последовательность, чем у остальных.





5. Получается, что единственный снеговик, у которого нет явных отличий от других, — это снеговик А. Именно поэтому он и является лишним!



