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Невероятная головоломка про снеговиков, ответ на которую сильно удивит вас!

26.12.2016 20:39 — Калейдоскоп | Фактрум  
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Фактрум приготовил для вас задачку, в которой необходимо найти снеговика, который является лишним на представленной картинке. Осторожно, головоломка с подвохом!

Невероятная головоломка про снеговиков, ответ на которую сильно удивит вас!

Ответ

Невероятная головоломка про снеговиков, ответ на которую сильно удивит вас!

Снеговик А. Удивлены?

Невероятная головоломка про снеговиков, ответ на которую сильно удивит вас!

Стоит дать несколько пояснений к ответу:

1. Многие люди говорят, что лишний снеговик Б. Действительно, у него только две пуговки, тогда как у остальных снеговиков их три. Но не стоит спешить с выводом.

Невероятная головоломка про снеговиков, ответ на которую сильно удивит вас!

2. Если присмотреться повнимательнее, то у снеговика Г улыбка состоит всего из 4 точек, в том время как у остальных — из 6.

Невероятная головоломка про снеговиков, ответ на которую сильно удивит вас!

3. У снеговика В кончик шарфа, который находится сзади, серого цвета, а у других он чёрный.

Невероятная головоломка про снеговиков, ответ на которую сильно удивит вас!

4. У снеговика Д полоски по центру шарфа имеют иную последовательность, чем у остальных.

Невероятная головоломка про снеговиков, ответ на которую сильно удивит вас!

5. Получается, что единственный снеговик, у которого нет явных отличий от других, — это снеговик А. Именно поэтому он и является лишним!

Невероятная головоломка про снеговиков, ответ на которую сильно удивит вас!

 
 
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Наверняка каждому в детстве нравились головоломки, где надо было найти отличие между картинками. Они весьма интересны и взрослым, и детям, поскольку развивают...

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