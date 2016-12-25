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Невероятная головоломка про снеговиков, ответ на которую сильно удивит вас!
26.12.2016 20:39 — Калейдоскоп | Фактрум
Фактрум приготовил для вас задачку, в которой необходимо найти снеговика, который является лишним на представленной картинке. Осторожно, головоломка с подвохом!
Ответ
Снеговик А. Удивлены?
Стоит дать несколько пояснений к ответу:
1. Многие люди говорят, что лишний снеговик Б. Действительно, у него только две пуговки, тогда как у остальных снеговиков их три. Но не стоит спешить с выводом.
2. Если присмотреться повнимательнее, то у снеговика Г улыбка состоит всего из 4 точек, в том время как у остальных — из 6.
3. У снеговика В кончик шарфа, который находится сзади, серого цвета, а у других он чёрный.
4. У снеговика Д полоски по центру шарфа имеют иную последовательность, чем у остальных.
5. Получается, что единственный снеговик, у которого нет явных отличий от других, — это снеговик А. Именно поэтому он и является лишним!
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Наверняка каждому в детстве нравились головоломки, где надо было найти отличие между картинками. Они весьма интересны и взрослым, и детям, поскольку развивают...
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