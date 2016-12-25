Фактрум хочет познакомить вас с испанским фотографом Педро Харке Кребсом, который провёл много времени с фотоаппаратом в руках, чтобы получить идеальные кадры. И нет, они не сняты в студии!

Все эти снимки результат кропотливого труда Педро. Он часами фотографировал животных в их естественной среде обитания, пока не получал идеальные фотографии. После он добавлял к ним фон, чтобы получить нужное настроение снимка.

Педро удалось объединить три кадра отряхивающегося льва в один, получив поразительный снимок

Когда видишь эти бритвенно-острые зубы аллигатора, то невольно испытываешь страх





Педро Кребс снял драматичную сцену: четыре фламинго дерутся друг с другом





Не всегда модели хотят фотографироваться. Педро получил такой кадр от капризного и грубоватого шимпанзе





Тигр — один из самых жутких хищников на Земле, но, глядя на это фото, начинаешь сомневаться в этом





Два кенгуру лежат спина к спине, демонстрируя свои мускулистые задние ноги





Кажется, что это летучая мышь стоит на снимке. Но это не так. На самом деле она висит вниз головой, а подсветка сзади показывает всю мощь её крыльев





Этот семейный портрет обезьян был сделан из нескольких разных снимков





Пеликан очень трогательно обнимает крыльями своих детей, защищая их





Мадрил делает весьма угрожающий жест, возможно, ему тоже не нравится фотографироваться





Аллигатор показывает свои огромные зубы в открытой пасти





Фотография леопарда и чёрной пантеры была получена путём совмещения двух снимков





Кажется, что эта панда играет на дудке, но на самом деле она есть бамбук





Милое фото двух мандриллов, которые заботятся друг о друге





Очень интимное фото мамы-антилопы, которая кормит молоком своего детёныша



