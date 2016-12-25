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Идеальные кадры: вы не поверите, что эти портреты животных сделаны не в студии

26.12.2016 20:51 — Калейдоскоп | Фактрум  
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Фактрум хочет познакомить вас с испанским фотографом Педро Харке Кребсом, который провёл много времени с фотоаппаратом в руках, чтобы получить идеальные кадры. И нет, они не сняты в студии!

Все эти снимки результат кропотливого труда Педро. Он часами фотографировал животных в их естественной среде обитания, пока не получал идеальные фотографии. После он добавлял к ним фон, чтобы получить нужное настроение снимка.

Педро удалось объединить три кадра отряхивающегося льва в один, получив поразительный снимок

Идеальные кадры: вы не поверите, что эти портреты животных сделаны не в студии
Источник фотографий: Dailymail.co.uk
© Caters News Agency

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Идеальные кадры: вы не поверите, что эти портреты животных сделаны не в студии

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Идеальные кадры: вы не поверите, что эти портреты животных сделаны не в студии

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Идеальные кадры: вы не поверите, что эти портреты животных сделаны не в студии

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Идеальные кадры: вы не поверите, что эти портреты животных сделаны не в студии

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Идеальные кадры: вы не поверите, что эти портреты животных сделаны не в студии

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Идеальные кадры: вы не поверите, что эти портреты животных сделаны не в студии

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Идеальные кадры: вы не поверите, что эти портреты животных сделаны не в студии

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Идеальные кадры: вы не поверите, что эти портреты животных сделаны не в студии

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Идеальные кадры: вы не поверите, что эти портреты животных сделаны не в студии

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Идеальные кадры: вы не поверите, что эти портреты животных сделаны не в студии

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Идеальные кадры: вы не поверите, что эти портреты животных сделаны не в студии

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Идеальные кадры: вы не поверите, что эти портреты животных сделаны не в студии

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Идеальные кадры: вы не поверите, что эти портреты животных сделаны не в студии

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Идеальные кадры: вы не поверите, что эти портреты животных сделаны не в студии

 
 
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Диких животных бывает так сложно поймать в объектив фотоаппарата! Некоторые фотографы часами наблюдают за зверями, пока не получат нужный кадр. И порой...

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