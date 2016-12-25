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Ёлка в клетке: вот на что нам приходится идти из-за пушистого хулиганья!

26.12.2016 21:01 — Калейдоскоп | Фактрум  
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Фактрум предлагает вам несколько забавных фотографий, на которых владельцы котиков и собачек сделали всё возможное, чтобы спасти свои наряженные ёлки.

Если ваш кот боится пылесоса, то можно поставить его около ёлки

Ёлка в клетке: вот на что нам приходится идти из-за пушистого хулиганья!
Источник фотографий: Boredpanda.com

Маленькое дерево можно спрятать внутри декоративной кабинки

Ёлка в клетке: вот на что нам приходится идти из-за пушистого хулиганья!

А ещё можно подвесить ёлку на люстру, туда кот точно не допрыгнет!

Ёлка в клетке: вот на что нам приходится идти из-за пушистого хулиганья!

Ёлка для любителей минимализма и владельцев активных котов

Ёлка в клетке: вот на что нам приходится идти из-за пушистого хулиганья!

Кота можно обезвредить, если надеть на него новогодний костюм. Ему тут же станет не до игр!

Ёлка в клетке: вот на что нам приходится идти из-за пушистого хулиганья!

Как защитить ёлку? Просто поставьте её в клетку!

Ёлка в клетке: вот на что нам приходится идти из-за пушистого хулиганья!

Лучшая ёлка для дома, в котором есть кот

Ёлка в клетке: вот на что нам приходится идти из-за пушистого хулиганья!

Собака не пройдёт!

Ёлка в клетке: вот на что нам приходится идти из-за пушистого хулиганья!

Маленькое дерево плюс пылесос — и ваш кот будет обескуражен!

Ёлка в клетке: вот на что нам приходится идти из-за пушистого хулиганья!

Также можно нарядить большой кактус, животные к нему не сунутся

Ёлка в клетке: вот на что нам приходится идти из-за пушистого хулиганья!

Ёлка в плёнке защищена на 100%

Ёлка в клетке: вот на что нам приходится идти из-за пушистого хулиганья!

Можно сделать ёлку из мишуры на стене

Ёлка в клетке: вот на что нам приходится идти из-за пушистого хулиганья!

Или нарядить дерево только снизу, чтобы любимец не добрался до дождика и шариков

Ёлка в клетке: вот на что нам приходится идти из-за пушистого хулиганья!

 
 
Ссылка на источник 25
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Все, у кого есть активные домашние питомцы, знают, как они любят играть с наряженной ёлкой. И частенько такие игры заканчиваются полной катастрофой!

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