|
Ёлка в клетке: вот на что нам приходится идти из-за пушистого хулиганья!
26.12.2016 21:01 — Калейдоскоп | Фактрум
Фактрум предлагает вам несколько забавных фотографий, на которых владельцы котиков и собачек сделали всё возможное, чтобы спасти свои наряженные ёлки.
Если ваш кот боится пылесоса, то можно поставить его около ёлки
Маленькое дерево можно спрятать внутри декоративной кабинки
А ещё можно подвесить ёлку на люстру, туда кот точно не допрыгнет!
Ёлка для любителей минимализма и владельцев активных котов
Кота можно обезвредить, если надеть на него новогодний костюм. Ему тут же станет не до игр!
Как защитить ёлку? Просто поставьте её в клетку!
Лучшая ёлка для дома, в котором есть кот
Собака не пройдёт!
Маленькое дерево плюс пылесос — и ваш кот будет обескуражен!
Также можно нарядить большой кактус, животные к нему не сунутся
Ёлка в плёнке защищена на 100%
Можно сделать ёлку из мишуры на стене
Или нарядить дерево только снизу, чтобы любимец не добрался до дождика и шариков
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Все, у кого есть активные домашние питомцы, знают, как они любят играть с наряженной ёлкой. И частенько такие игры заканчиваются полной катастрофой!
|
Архив (Калейдоскоп)
Комментарии