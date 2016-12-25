Насколько возможно описать каждый зодиакальный знак одним глаголом? Какое типичное действие присуще каждому знаку и наиболее ярко его характеризует? Проверьте себя, а вдруг это на самом деле так, хоть вы ранее об этом не задумывались вообще и не смотрели на себя со стороны.





1. Овен – “защищать”

Иногда этот знак кажется окружающим несколько агрессивным, но Овны скорее стремятся защищать все и всех вокруг себя, а никак не нападать. Нередко типичный Овен подсознательно чувствует дискомфорт, если он не пребывает в процессе активной помощи с целью устранения проблем у других людей. Этот знак можно воспринимать как своеобразного рыцаря, всегда спешащего на подмогу и не боящегося вступать в бой.

2. Телец – “указывать”

Если Телец не рассказывает всем вокруг о том, как себя вести, что правильно, а что не очень, или почему вы просто обязаны их послушаться, то он наверняка просто спит. Увы, но раздавать ценные указания и непрошеные советы – это типичное поведение Тельцов, считающих, что все их действия во благо, но к ним недостаточно прислушиваются и еще меньше – ценят их усилия.

3. Близнецы – “менять”

Близнецы – это несколько совершенно разных людей в одной личности, обожающей любые изменения и постоянно их инициирующей. Перемены – это суть Близнецов, и они их не только не боятся, но и восторженно приветствуют, даже если те ничего хорошего не сулят. Если в вашем окружении есть хоть одни Близнецы, будьте готовы к «американским горкам» и вихрю инициатив и стремлений, что-то видоизменить и подправить.

4. Рак – “гнездиться”

Существование типичного Рака похоже на жизнь внутри теплого и толстого одеяла – это для него олицетворение покоя и комфорта. Все, что ассоциируется и напоминает кокон с подогревом – это для них, причем во всех аспектах: и в семье, и в работе, и в любых отношениях. Их излюбленное действие –гнездиться, а затем обустраивать свое гнездышко и отгораживаться в нем от всего мира.

5. Лев – “соблазнять”

Говорят, среди актеров больше всего именно Львов, так как привлечение поклонников, получение комплиментов и изрядной доли поклонения и обожания – это то, без чего ни один уважающий себя Лев жить не в состоянии. Им нужно покорять, завлекать и заставлять падать у их ног в восторге, тогда львиное эго будет удовлетворено, а в душе наступит покой и умиротворение.

6. Дева – “делать”

Извечный вопрос типичной Девы: «А может я могла бы сделать еще больше?». У этого знака дело всегда превыше всего, даже если такая трудовая гиперактивность может довести до нервного срыва, выгорания и морального истощения. Да, это самый трудолюбивый, продуктивный, хваткий и предприимчивый зодиакальный знак, у которого в одних сутках явно больше часов, нежели у остальных.

7. Весы – “балансировать”

Этот знак всегда озабочен вопросом равновесия и умения найти, а потом держать баланс – Весы буквально помешаны на этом. Их внутренний и внешний мир требуют стабильности, а «чаши весов» ни в коем случае даже не покачиваться. Хуже всего, что это равновесие у Весов может существовать с абсолютно разной полярностью, где плюсы компенсируют минусы и наоборот: ужасный семьянин, но великолепный товарищ, лучший в мире друг и самый безответственный работник.

8. Скорпион – “интриговать”

Имея Скорпиона среди своего окружения, вы наверняка знаете их суперспособность к заговорам и интригам. Иногда это просто забавно, а иногда приводит к конфликтам и недоразумениям. Людей-Скорпионов можно назвать современными магами и колдунами, в них бурлит скрытая темная энергия и неосознанное стремление к созданию хаоса и смуты под своим четким руководством.

9. Стрелец – “двигаться”

Стрельцам всегда неимоверно сложно остановиться в своем бесконечном движении и общении. Даже их сообщения в социальных сетях всегда многословны и изобилуют словесными оборотами, деталями и подробностями. Их мало интересует то, что ограничивает их свободу, а покой и неподвижность для Стрельцов почти смертельны.

10. Козерог – “карабкаться”

Любите ли вы горные вершины так, как обожают их Козероги? Вершины во всех смыслах. Этот знак неизменно ищет следующий уровень, и если бы жизнь была видеоигрой, то Козероги бы в ней были уверенными чемпионами. Преодоление преград на пути вверх – это их основной жизненный стимул, и движения этого они не остановят никогда, даже если в пути умудрятся травмироваться или покалечиться.

11. Водолей – “умиротворять”

Водолеи любят всех успокаивать, подбадривать и опекать, а также сглаживать острые углы и смягчать жесткие ситуации. Такое стремление делает людей-Водолеев личностями несколько романтичными и даже чрезмерно гуманистическими. Идеальный мир Водолея – это среда, в которой все-все люди видят друг в друге исключительно доброе начало и в конечном итоге становятся единомышленниками и друзьями. Звучит немного утопично, но на меньшее в восприятии мира Водолей не согласен.

12. Рыбы – “чувствовать”

Если сказать Рыбам хоть один комплимент или просто приятную вещь, то они в буквальном смысле переполнятся эмоциями и почти прослезятся. Этот знак живет сплошными чувствами и эмоциями и ощущает окружающий мир только на таком уровне, что превращает его в весьма тонкокожее и легко уязвимое создание. Именно потому Рыбы частенько предпочитают прятаться в свою ракушку, чтобы мир ненароком не сделал им больно.

Текст: Flytothesky.ru