Питер Коглер , всемирно известный австрийский художник, который живет и работает в Вене, загипнотизировал весь мир своими последними психоделическими инсталляциями в арт-центре банка ING в Брюсселе. С помощью краски и проекций он «скручивает, деформирует и искажает» всевозможные помещения: галереи, коридоры и комнаты.

Художник родился в Инсбруке в 1959 году и сейчас постоянно живет в Вене. Он является одним из пионеров искусства компьютерной графики, которому отдал более 30 лет, и ему по-прежнему удается удивлять зрителей.



























