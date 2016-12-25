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Комнаты с оптической иллюзией от Питера Коглера
26.12.2016 19:47 — Калейдоскоп | Flytothesky
Художник родился в Инсбруке в 1959 году и сейчас постоянно живет в Вене. Он является одним из пионеров искусства компьютерной графики, которому отдал более 30 лет, и ему по-прежнему удается удивлять зрителей.
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Питер Коглер, всемирно известный австрийский художник, который живет и работает в Вене, загипнотизировал весь мир своими последними психоделическими...
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