﻿ Комнаты с оптической иллюзией от Питера Коглера. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Комнаты с оптической иллюзией от Питера Коглера

26.12.2016 19:47 — Калейдоскоп | Flytothesky  
Размер текста:
A
A
A

Питер Коглер, всемирно известный австрийский художник, который живет и работает в Вене, загипнотизировал весь мир своими последними психоделическими инсталляциями в арт-центре банка ING в Брюсселе. С помощью краски и проекций он «скручивает, деформирует и искажает» всевозможные помещения: галереи, коридоры и комнаты.

Художник родился в Инсбруке в 1959 году и сейчас постоянно живет в Вене. Он является одним из пионеров искусства компьютерной графики, которому отдал более 30 лет, и ему по-прежнему удается удивлять зрителей.

Комнаты с оптической иллюзией от Питера Коглера

Комнаты с оптической иллюзией от Питера Коглера

Комнаты с оптической иллюзией от Питера Коглера

Комнаты с оптической иллюзией от Питера Коглера

Комнаты с оптической иллюзией от Питера Коглера

Комнаты с оптической иллюзией от Питера Коглера

Комнаты с оптической иллюзией от Питера Коглера

 
 
Ссылка на источник 11
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Питер Коглер, всемирно известный австрийский художник, который живет и работает в Вене, загипнотизировал весь мир своими последними психоделическими...

Комментарии

 
Новости дня
Новости
 
15 свежих анекдотов, которыми вы просто обязаны поделиться с друзьями
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Калейдоскоп

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Калейдоскоп)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика