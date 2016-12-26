Люди, как правило, настроены бороться и активно постоять за себя, если они замечают, что их интересы ущемляются или же существует потенциальная угроза их благополучию. Всякий раз, когда вы собираетесь защищаться, обязательно найдется кто-либо, кто будет удивлен тем, что вы переходите к обороне или пытаетесь сопротивляться в неблагоприятных для вас обстоятельствах. Не исключено, что ваши человеческие эмоции действительно способны зашкаливать, и проблему вполне можно уладить мирно, но в ряде ситуаций вы имеете абсолютное и полное право защищать себя. Вот, например, три самые яркие из них.





Сценарий 1: Когда на кону репутация и вопрос доверия и уважения

На работе вы обнаруживаете, что самоотверженно вынесли на себе весь проект, жертвуя и собственным свободным временем, и личной жизнью, и доведя себя практически до жесточайшего стресса. Но есть в команде один хитрейший сотрудник, который умело имитирует активную деятельность, а затем ловко присваивает лавры себе. Проект, рассчитанный на команду, – это весьма ответственная задача, где каждый должен играть свою роль, и если вы в итоге оказываетесь задвинутым в сторону, то вы не имеете права просто отвернуться и принять этот факт. На кону и ваша репутация, и уважение со стороны коллег. Как вы реагируете? Изначально, хочется зарычать и назвать пройдоху заслуженными словами. Однако такая агрессия с вашей стороны неконструктивна. Разумнее всего будет отследить и зафиксировать тот этап, когда ваше достижение было им присвоено. Главное – не спустить ему это с рук, а в случае запущенности ситуации незамедлительно вынести вопрос на более высокий уровень.

Сценарий 2: Когда речь идет о ваших деньгах

Вам приходилось одалживать кому-либо деньги, якобы чтобы выручить ближнего своего в затруднительной ситуации? А потом вдруг вы узнаете, что этот мнимый бедолага использовал ваши деньги на роскошный отпуск или попросту обновил весь свой гардероб. Наверняка вы в ярости, и вы здесь правы – подобное пользовательское отношение терпеть нельзя, тем более, если это еще и ваш близкий друг (или вы считали, что он является таковым). Как вы можете справиться с этим? Просто напомните должнику о деньгах без скандалов, обвинений и разборок, но намекнув, что теперь в отпуск собираетесь вы. Истинный друг вернет все без разговоров. А если ваш посыл проигнорируют, то с человеком придется расстаться без промедления и сожаления, а с деньгами, возможно, и распрощаться.

Сценарий 3: Когда кто-то чрезмерно критикует вашу жизнь

Никто не смеет заставлять вас испытывать чувство вины или даже неполноценности за попытку добиться поставленных целей. Недопустимо позволять другим людям делать из вас объект шуток, насмешек или подтрунивания, если вдруг в вашей жизни или планах что-то «поломалось». Если подобное уничижительное отношение извне наблюдается в течение немалого периода, то оно имеет токсическое воздействие на вашу психику. Людям в целом свойственно время от времени говорить гадости, но нескончаемый шквал оскорбительных замечаний или сомнительного юмора просто недопустим. Спокойно поинтересуйтесь у обидчика, чем вы вызвали такую его реакцию. Может быть, за ней скрывается банальная ревность, зависть или неприязнь. И никогда, никогда не разрешайте кому-либо – вашему боссу, второй половинке или близкому родственнику, включая родителей – пытаться вас усиленно контролировать, беспрестанно вызывая у вас стыд и замешательство. Помните, что нам все время, так или иначе, приходится реагировать на определенные раздражители, но жизнь идет в том направлении, которое выбираете вы, потому не становитесь человеком ведомым – умейте за себя постоять.

Текст: Flytothesky.ru