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С этими проблемами сталкивается каждая пара

27.12.2016 04:50 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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И это нормально!

С этими проблемами сталкивается каждая пара

Когда отношения новы и свежи, любить очень легко. Вы с восторгом друг друга узнаете и привыкаете к мысли, что отныне вы пара и вы вместе. Увы, но хотя бы один из нижеописанных проблемных моментов со временем обязательно возникнет и у вас и станет своеобразным испытанием и проверкой ваших отношений. К чему же следует быть готовым?

1. Вы осознаете, что ваш партнер – это не весь мир для вас

Мы ожидаем многого от своих вторых половин: они должны быть нашими родственными душами, лучшими друзьями, терпеливыми слушателями, финансовыми и карьерными консультантами, идеальными сексуальными партнерами и даже чуточку родителями. Однако одному человеку практически невозможно выполнить все эти требования. Например, если вы экстраверт в паре с интровертом, то вам необходимы друзья для активного общения, и это отнюдь не угроза вашим отношениям. Это всего лишь означает, что вокруг вас должны быть и другие люди.

2. Между вами стоит преграда в виде… телефона 

В букетно-конфетный период ваш телефон был желанным посредником: вы активно писали друг другу милые сообщения и обменивались смайликами. Но как только отношения стали стабильными и устоявшимися, появляется вероятность того, что телефон станет вам, как паре, мешать. Отложите свои девайсы в сторону и пообщайтесь как реальные и живые люди, делая акцент на том, что вы действительно желаете сказать друг другу.

3. Секс будет жарким и страстным не всегда

Будьте готовы и к тому, что со временем секс немного потускнеет – да, бывает и такое. Вы уже попривыкли друг к другу, а ваши отношения стали спокойными и обыденными, в результате сексуальное влечение немного притупилось и стало тоже спокойным и обыденным. Вы устаете на работе, устаете дома и все чаще предпочитаете просто хорошо выспаться. Чтобы этот момент не послужил причиной разлада, постарайтесь приучить себя к постоянным тактильным контактам, чтобы снова разжечь искру интимности.

4. Ваши представления о «большой и чистой любви» могут разбиться о реальность 

Вероятнее всего, вы вступили в отношения с устоявшимися представлениями о настоящей любви, и ожидания ваши весьма романтичны и радужны. Хотя цели благородны и велики, некоторые из ваших представлений о «большой и чистой любви» рискуют разбиться о реальность. Но и расстраиваться тоже не стоит: просто рассматривайте свои ожидания как пожелания, а не как абсолютную необходимость.

5. Партнер, скорее всего, не избавится от своих вредных привычек 

Не исключено, что в скором времени вас начнут раздражать разбросанные по комнате носки или грязная душевая кабинка. В идеальном мире вы бы вежливо намекнули об этом один или два раза, и ваш партнер моментально бы изменился – но вы не живете в этом идеальном мире. Любить кого-то означает принимать и его вредные и неприятные привычки. Вы можете агрессивно с этим бороться, а можете аккуратно говорить о том, что вас задевает. Выбор за вами.

6. Между вами стоит преграда в виде… денег 

Помимо любви любой паре также необходимо умение сообща ориентироваться в денежных вопросах. Кстати, финансовый стресс является основной причиной мужской депрессии, а депрессия приводит к замкнутости и самоустранению из отношений. Чтобы нейтрализовать стрессовые факторы, связанные с деньгами, партнерам следует сплотиться как команда, решающая проблемы в тандеме. Если вы этого не сделаете, ответственность будет тяжким грузом ложиться только на одного партнера, а такой перекос неминуемо вызовет возмущение и отчуждённость.

7. Моногамия может оказаться непростой задачей

Верность – это нелегкий труд. Вас неизбежно будут окружать соблазны, а иногда даже лезть в голову предательские и малодушные мысли. Моногамия все же стоит усилий – если вы оба, конечно, к этому готовы. И говорить на эту тему тоже нужно открыто и не стесняясь, поскольку та же самая моногамия имеет и массу преимуществ.

Текст: Flytothesky.ru

 
 
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И это нормально! Когда отношения новы и свежи, любить очень легко. Вы с восторгом друг друга узнаете и привыкаете к мысли, что отныне вы пара и вы вместе. Увы, но хотя...

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