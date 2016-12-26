МИНСК, 27 дек — Sputnik. Одному из самых ярких российских актеров 90-х Сергею Бодрову-младшему 27 декабря исполнилось бы 45 лет.



© Фото: из архива В. Сеньковой Белорусы собирают двести тысяч долларов на кино про европейскую мечту

Он пришел в кинематограф вслед за отцом режиссером Бодровым-старшим, хотя именно отец отговорил его поступать во ВГИК, сказал, что кино надо гореть. Если страсти нет, надо искать другую профессию.

В итоге Сергей Бодров-младший окончил с красным дипломом истфак МГУ, где изучал живопись венецианского Возрождения. А потом, уже будучи известным актером, еще и защитил кандидатскую диссертацию по теме "Архитектура в венецианской живописи эпохи Возрождения".

В этих знаниях, по его словам, был большой практический смысл.

"Конечно. Вот приезжаешь в какой-нибудь город. Что обычно об этом городе знаешь? Что там есть центральная площадь, какие-то магазины… А я знаю, что там в музее есть одна картина, у которой ты можешь целый день провести. И этот день прибавляется к твоей жизни", — говорил он журналистам, когда ему спрашивали зачем он учился в аспирантуре.

"Кавказский пленник"

Отец отговорил Бодрова-младшиго идти во ВГИК, но в кино при этом снимал. Сначала в эпизодах, потом в главной роли вместе с Олегом Меньшиковым в картине "Кавказский пленник" — о нахождении и побеги из плена срочника Вани, которого сыграл Бодров и контрактника Александра, которого сыграл Меньшиков.



© Sputnik Галина Кмит Сергей Бодров-младший и Олег Меньшиков

Картина собрала множество наград — в том числе, приз ФИПРЕССИ на Канском кинофестивале, гран-при "Кинотавра" и один из призов кинофестивля в Карловых Варах.

На кинофестивале в Сочи Бодров-младший познакомился с Алексеем Балабановым, режиссером фильмов, названных позже манифестом поколения.

"Брат"

Картину Балабанова "Брат" ругали за излишнюю схематичность, даже "целюлоидность", обвиняли одновременно и в расизме, и в русофобии, полагая, что фильм создавался с оглядкой на западного зрителя.

Но публика фильм приняла. И первый, и его продолжение "Брат-2".

"Знаю, что Данилу (Данилу Багрова — главного героя, которого сыграл Бодров —Sputnik) часто упрекают в том, что он примитивен, прост и незамысловат… Ну, отчасти я с этим согласен. Но у меня на его счет в мозгу возникает некая метафора: мне представляются люди в первобытном хаосе, которые сидят у костра в своей пещере и ничего еще в жизни не понимают, кроме того, что им нужно питаться и размножаться. И вдруг один из них встает и произносит очень простые слова о том, что надо защищать своих, надо уважать женщин, надо защищать брата", — объяснял журналистам свое видение главного героя Бодров-младший.



© Sputnik Александр Демьянчук Вопрос из фильма культового фильма 90-х "Брат" до сих пор остается актуальным

При этом честно признавался, что поступать как Данила сам бы не смог. Но в экстремальных ситуациях такие люди важны, и надо уметь хотя бы душой быть с ними.

И картина, и Бодров как исполнитель главной роли снова собрали множество призов — и на "Кинотавре" в Сочи, и на международном фестивале в Турине, на фестивалях в Триесте и Чикаго.

Восток-Запад

В конце 90-х Бодров снялся в у французского режиссера Режиса Варнье в картине "Восток-Запад". Варнье собрал тогда поистине звездный состав актеров: француженки Садрин Боннер и Катрин Денев, а также Олег Меньшиков, Татьяна Догилева, Богдан Ступка.

Бодров сыграл роль Саши, соседа по коммунальной квартире главных героев. Сыграл убедительно — картина по итогам 1999 года была номинирована на премию "Оскар".

Но даже не смотря на обилие успешных работ и наград Бодров-младших убеждал окружающих: он не артист.



© Sputnik Дмитрий Коробейников Французская кинозвезда Катрин Денев, исполнительница роли второго плана в фильме Режиса Варнье "Восток-Запад", и российский актер Сергей Бодров (младший) на пресс-конференции перед премьерой фильма.

"Я всегда и везде говорю: "Я не артист, я не артист, — я не артист". А мне: "Нет, вы артист!". А я: "Артист — это совсем другое. Это другие люди, другая конституция. Роль для меня — это не профессия. Это поступок, который совершаешь", — говорил Бодров-младший

Последний герой

Кроме кино, в его жизни были журналистика и телевидение. Во второй половине 90-х он вел "Взгляд" вместе с Александром Любимовым. Ушел, потому что захотелось чего-то другого, потому что почувствовал, что может сделать больше.

На телевидение ненадолго он вернулся в начале нулевых. Попробовал себя в роли ведущего реалити-шоу "Последний герой" — игры, где участники, поселенные на острова, боролись за "выживание".

"Это кайф, который редко где еще испытаешь. Ты создаешь свой мир, за него отвечаешь. Это очень интересно…", признавался он после своего режиссерского дебюта — картины "Сестры", вышедшей в 2001 году.

Несыгранная роль

Следующей работой Бодрова должен был стать фильм "Связной". Он сам написал сценарий, планировал режиссировать и играть главную роль.

"Это история двух людей… Два друга, которые строили жизнь по очень высоким правилам. Это история о законах, по которым мы живем, и о дорогах, порой спорных, которые себе выбираем. Все, что есть в современной жизни, — бандиты, заложники, выстрелы — будет и на экране. Ведь война всегда присутствует в нашей жизни", — анонсировал свою работу Бодров.

Съемки проходили в Кармадонском ущелье Северной Осетии, которое вечером 20 сентября накрыл ледник Колка.

По официальной версии, со скалы на горе Джимара сорвалась глыба льда. Она упала на ледник Колка, и тот двинулся по ущелью, захватывая за собой камни. Этот поток и скатился в Кармадонское ущелье, похоронив заживо Бодрова и его съемочную группу — всего 108 человек.

Их искали несколько месяцев. А потом объявили погибшими.