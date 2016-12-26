Стиву Возняку, соучредителю Apple и соратнику Стива Джобса, есть чем поделиться с начинающими предпринимателями из всех отраслей промышленности. Возможно нижеприведенные бизнес-уроки или просто действенные советы от человека-легенды помогут и вам в строительстве и продвижении вашего стартапа.





1. Ваша работа важна, даже если она не в центре внимания

Стив Джобс зачастую изображается средствами массовой информации чуть ли не как богоподобный провидец в области высоких технологий. Тем не менее, если Джобс, как правило, стоял в свете софитов, то Возняк усиленно работал за кулисами. Он незаметно, но уверенно и последовательно строил фундамент компании, в то время как Джобсу досталась роль её «лица» для общественности. Причем Возняку было абсолютно комфортно быть в тени, потому его первый бизнес-урок так и звучит: успех не всегда приходит на глазах у всех. Если бы оба соучредителя компании Apple жаждали публичной славы, доставшейся Джобсу в итоге, и рвались к ней, то её не получил бы ни один из них. Просто у обоих были совершенно разные «комплекты» профессиональных навыков, которые, собственно, и обусловили положение вещей.

Вывод: Урок этот не из легких. Начинающие бизнесмены обычно мечтают попасть на обложку и нежиться в ярких лучах популярности или же, на худой конец, чтобы о них сняли фильм-хронику с историей ошеломляющего успеха. Но когда вы размышляете над тем, почему и для чего вы создаете свой бизнес, известность и слава никак не могут быть основным движущим фактором. Если вы станете рабом своего эго, то впереди перед вами сразу же замаячат риски принятия неверных решений для бизнеса. Возняк всегда отдавал приоритет Apple, а не собственному эго. Как итог он стал «отцом» ряда наиболее инновационных продуктов в мире.

2. Вы просто обязаны испытывать страсть к своему делу

Возняк всегда обожал свое дело, и его работа приносила ему полное удовлетворение. Он и сейчас широко и искренне улыбается, рассказывая о тех временах, когда рождались передовые технологии Apple. Именно его страсть к делу и была тем волшебным средством, способствующим созданию таких прорывных и впечатляющих продуктов. Возняк стоял у истоков Apple не за деньги, и вряд ли у него с самого начала было предвидение о великом будущем компании. Он трудился из огромной любви к своему ремеслу, и создаваемые инновации он тоже безмерно любил.

Вывод: При запуске стартапа важно сосредоточить внимание на том, что вам полностью по душе. Затем найдите клиента, готового купить продукт, и не вздумайте беспокоиться о размере рынка. Когда вы начнете развивать свой бизнес в полевых условиях и усовершенствовать его стратегии, вы найдете способ расширяться далее. Цель Возняка заключалась не в получении кучи денег – он просто жаждал создавать отличные компьютеры. Именно так и начинаются крупнейшие компании в мире – просто с идеи и её видения.

3. Найдите кого-то, кто готов работать даже в гараже

Стив Возняк – это образец творца и бизнесмена, одержимого делом, причем без всяких ограничений. Увы, но слишком много новичков попадают в бизнес, руководствуясь неверными мотивами. Такой будущий владелец стартапа хочет, чтобы его рассматривали и воспринимали в качестве эксперта или лидера мнений, нежели часами возиться в подвале, гараже или сарае, овладевая навыками и экспериментируя, причем мало обращая внимания на репутацию и имидж. Как выразился Возняк: «Найдите человека, увлеченно что-то мастерящего в своем гараже. Вот с ним вам и будет по пути. Такие люди действительно решают проблемы. Они вкалывают независимо от стимула, звания, признания или внимания».

Вывод: Инженеры из гаражей одержимы своей работой, причем признание и слава их мало интересуют. И по мнению Стива Возняка, они гораздо более талантливы и перспективны, нежели профи с шикарным послужным списком и массой дипломов.

4. Соберите команду, которая хочет и будет использовать свой продукт

«Найдите решения к своим проблемам». – ясно и просто сказал Возняк. Есть четкое различие между людьми, преподносящими себя как трендовых новаторов, но без понятной и насущной проблемы и требуемого для неё решения, и людьми, полностью осведомленными о конкретном «слабом звене» и стремящимися это исправить. Вот именно второй вариант вам и нужен, потому что вы планируете создавать тот продукт, которым будут пользоваться и вы, и ваши работники. Продукт, нужный всему миру.

Вывод: Создаваемый вами продукт должен решать вашу личную проблему в первую очередь. А если и вы, и рабочая команда будете использовать этот продукт, то есть немалый шанс, что им заинтересуются и потребители.

Всем предпринимателям-новичкам, стремящимся поскорее запустить и развить свой стартап, будут полезны бизнес-уроки или просто действенные советы от Стива Возняка, соучредителя Apple. Именно он стоял у истоков создания одной из крупнейших компаний в мире и ряда самых инновационных продуктов своего поколения.

Текст: Flytothesky.ru