Разрыв отношений. Потеря работы. Проваленные экзамены. Разрушенные планы. Как бы люди не пытались контролировать свою жизнь и противостоять обстоятельствам и неожиданным переменам, период под названием «когда всё идет не так», увы, неизбежен и случается хотя бы раз у каждого. Жизнь любит непредсказуемые кульбиты и странные повороты. Итак, насколько драматично каждый знак зодиака реагирует на подобную черную полосу и как с ней справляется?





1. Овен

Овен сначала мрачнеет, потом злится, а затем мгновенно выходит из себя и взрывается. Да так, что все окружающие знают наверняка, что он ужасно расстроен, так как Овен не отрицает наличия проблем и уж тем более не скрывает их. К счастью, такие эмоции долго не длятся, поскольку настроение этого знака может очень быстро поменяться под воздействием новых событий и новых впечатлений.

2. Телец

Тельцу всегда нужно время, чтобы обработать информацию и переварить происходящее. Скорее всего, он мощно захандрит, чувствуя себя неудачником и рефлексируя над неблагоприятными обстоятельствами, превратившими его жизнь в сплошное уныние. Телец любит «ковыряться в ране» и долго размышлять над проблемами. Чаще всего, он «зависает» на одной, самой крупной неприятности и долго её переживает и препарирует.

3. Близнецы

Реакция Близнецов всегда зависит от их настроения в конкретный момент. Близнецы чрезвычайно гибки, потому они в мгновение ока адаптируются к любым переменам и, быстро приспособившись, продолжат двигаться дальше по своему жизненному маршруту. Черная полоса редко выбивает их из привычной колеи и вряд ли морально травмирует.

4. Рак

Рак впадает в вязкую и тягучую депрессию. Для того чтобы пережить такой неблагоприятный жизненный этап, ему нужен пассивный отдых и уход от всего мира на какое-то время, чтобы осмыслить ситуацию, совладать с эмоциями и постараться выработать дальнейшую стратегию и линию поведения. Раки – это очень неуверенные существа, потому любые проблемы мощно выбивают опору у них из под ног.

5. Лев

Реакция типичного Льва – это взрыв негодования. Этот знак терпеть не может, когда в жизни что-то начинает идти не по их плану, воспринимая такой поворот событий почти как личное оскорбление. Что делает Лев дальше? Зализывает раны, поправляет корону на голове и начинает быстро искать выход, придумывать решения и активно их реализовывать.

6. Дева

Дева начинает активно рассуждать на тему наступившей черной полосы, рассказывая любому человеку, попавшемуся ей под руку, обо всех её жизненных перипетиях. Невольный слушатель в деталях узнает, что произошло, почему это произошло, как это можно было бы предотвратить, что Дева думает по этому поводу и как собирается поступать дальше.

7. Весы

Весы логически разберут ситуацию по косточкам и рассудительно сделают анализ, а затем и выводы. Из всех знаков только у Весов есть уникальная способность сохранять спокойствие во время «штормовых дней». Вместо того чтобы страдать и плакать, Весы будут адекватно относиться к происходящему и стараться принять и понять, почему все так случилось.

8. Скорпион

Скорпион, как и Овен, выйдет из себя и взорвется. Но если Овен взрывается внешне, то Скорпион это делает внутренне. Окружающие даже не заметят этого взрыва, хотя на самом деле у Скорпиона внутри царит тревожный и почти кровоточащий хаос, особенно если он не имеет контроля над ситуацией и не может спрогнозировать результаты.

9. Стрелец

Стрелец будет сетовать на жизненные обстоятельства. Однако его эго обычно берет верх, и Стрельцу просто необходимо доказать себе и всем вокруг него, что он по-прежнему все контролирует и отлично знает, как себя вести и куда двигаться в этих обстоятельствах. Мало того, он даже будет пытаться вывести и других людей своим путем.

10. Козерог

Козерог сопротивляется, все отрицает и отчаянно пытается овладеть ситуацией. Как только чувство контроля ускользает или даже утрачивается, у Козерога может возникнуть паника, ощущение незащищенности, а то и угрозы для жизни. Он будет отрицать проблему до тех пор, насколько это возможно, одновременно делая всё, чтобы восстановить некое подобие контроля над ней.

11. Водолей

Водолей безумно боится неудач, но внешне надевает маску благополучия и спокойствия, демонстрируя, что с ним все в полном порядке. Он сражается со своей паникой с помощью логики и разума, стараясь быстро выработать новый план, чтобы исправить ситуацию и вернуться на «правильный» маршрут.

12. Рыбы

Рыбы сразу же грустнеют, чахнут и начинают изводить самих себя, причем нередко дело доходит до самобичевания и самообвинения. Вытащить себя из такого негатива весьма сложно, но, к счастью, Рыб спасает их гибкость и маневренность, потому они потихоньку смиряются с ситуацией и снова начинают медленно и неспешно двигаться дальше.

Период под названием «когда все идёт не так» рано или поздно случается в жизни каждого человека, однако люди, родившиеся под разными знаками зодиака, реагируют на такую черную полосу совершенно по-разному в силу своего характера и склада ума. Кто из них по-спартански спокоен? Кто впадает в мрачную депрессию? А кто сразу же начинает выстраивать новые стратегии и планы по изменению жизненного маршрута?

Текст: Flytothesky.ru