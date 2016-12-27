Если вы почитаете истории действительно успешных людей, то заметите у них одну общую черту: сильные амбиции. «Сильные» значит, что для реализации своих амбиций они делали все возможное и действовали с максимальной самоотдачей. У них была мечта, желание или идея, и они упорно шли к ней навстречу, никогда не сдаваясь, независимо от того, сколько раз они падали на своем пути.





У пекаря Коллетт Дивитто тоже очень сильные амбиции, которые как раз и отличают многих успешных деловых людей.

Ей отказали в трудоустройстве во многих пекарнях, потому Коллетт решилась открыть свой собственный бизнес и руководить им самостоятельно.

Недавно она открыла пекарню под названием Collettey’s Cookies





Всего лишь 10 дней назад она продавала не больше сотни печений в неделю на местном рынке, а владелец продуктового магазина Стивен ДиАнджелис был единственным продавцом в городе, который предоставил Коллетт полку для ее выпечки в своем магазине.

Но после того как новость о её предпринимательских амбициях разлетелась по всей стране, Коллетт сразу же пришлось иметь дело с четырьмя тысячами заказов, а это целых 50 тысяч печений.





Ее пекарня развивается так быстро, что девушке на помощь пришла благотворительная программа помощи бизнесу The Commonwealth Kitchen. Коллетт была так вдохновлена, что даже начала собирать средства на краудфандинговой платформе GoFundMe для создания и обустройства своих производственных площадей.

Коллетт считает, что ее бизнес станет образцом для других предпринимателей с ограниченными возможностями.

То, как Коллетт Дивитто смогла превратить свое хобби в успешный бизнес, возможно, вдохновит и других к активным действиям для того, чтобы всегда воплощать свои мечты в реальность.

Текст: Flytothesky.ru