Том Хэнкс продолжает завоевывать сердца людей своими простыми, но очень душевными поступками.
Одна канадская поклонница актера по имени Зена без особой надежды послала Хэнксу свое селфи-фото с просьбой об автографе… и получила очень быстрый ответ. Но Том Хэнкс не просто отправил ей автограф или письмо, он придумал нечто получше.
Хэнкс ответил на ее просьбу абсолютно в своем оригинальном стиле – со своей фотографией и персональным письмом, набранном на печатной машинке и на брендированной бумаге Hanx.
Он извинился за то, что не выслал по её просьбе свой фотопортрет крупным планом, поскольку у него нет «свежих» фото, зато Хэнкс сделал свое селфи на фоне её селфи, что было неожиданнее. Кроме того, актер тепло отозвался о Торонто, откуда родом его поклонница, и вспомнил о своих любимых песнях из фильма «То, что ты делаешь!», к которому он написал сценарий и самостоятельно снял в 1996 году.
Вот его письмо:
Привет, Зена,
Сойдет ли это за фотопортрет? Я прошу прощения за небритость, но у меня скоро съемки, где у меня должны быть бакенбарды. К тому же у меня нет «свежих» фотографий.
Через пару дней Рождество. Вы уже подготовились?
Кстати, я тоже частенько напеваю музыку из фильма «То, что ты делаешь!», и я всегда был неравнодушен к песням «Потанцуй со мной сегодня вечером» и «Поехали быстрее».
Пока я печатаю, Polaroid проявляется. Выглядит пугающе…
Никогда не сдавайтесь, никогда.
Хэнкс – большой любитель американского футбола, и он даже закончил свое письмо слоганом команды «Окленд Рейдерс».
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