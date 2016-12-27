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Том Хэнкс сделал своей поклоннице лучший рождественский подарок

27.12.2016 22:24 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Том Хэнкс продолжает завоевывать сердца людей своими простыми, но очень душевными поступками.

Том Хэнкс сделал своей поклоннице лучший рождественский подарок

Одна канадская поклонница актера по имени Зена без особой надежды послала Хэнксу свое селфи-фото с просьбой об автографе… и получила очень быстрый ответ. Но Том Хэнкс не просто отправил ей автограф или письмо, он придумал нечто получше.

Хэнкс ответил на ее просьбу абсолютно в своем оригинальном стиле – со своей фотографией и персональным письмом, набранном на печатной машинке и на брендированной бумаге Hanx.

Том Хэнкс сделал своей поклоннице лучший рождественский подарок

Он извинился за то, что не выслал по её просьбе свой фотопортрет крупным планом, поскольку у него нет «свежих» фото, зато Хэнкс сделал свое селфи на фоне её селфи, что было неожиданнее. Кроме того, актер тепло отозвался о Торонто, откуда родом его поклонница, и вспомнил о своих любимых песнях из фильма «То, что ты делаешь!», к которому он написал сценарий и самостоятельно снял в 1996 году.

Вот его письмо:

Привет, Зена,

Сойдет ли это за фотопортрет? Я прошу прощения за небритость, но у меня скоро съемки, где у меня должны быть бакенбарды. К тому же у меня нет «свежих» фотографий.

Через пару дней Рождество. Вы уже подготовились?

Кстати, я тоже частенько напеваю музыку из фильма «То, что ты делаешь!», и я всегда был неравнодушен к песням «Потанцуй со мной сегодня вечером» и «Поехали быстрее».

Пока я печатаю, Polaroid проявляется. Выглядит пугающе…

Никогда не сдавайтесь, никогда.

Том Хэнкс сделал своей поклоннице лучший рождественский подарок

Хэнкс – большой любитель американского футбола, и он даже закончил свое письмо слоганом команды «Окленд Рейдерс».

Том, оставайся таким всегда.

Текст: Flytothesky.ru

 
 
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Том Хэнкс продолжает завоевывать сердца людей своими простыми, но очень душевными поступками. Одна канадская поклонница актера по имени Зена без особой надежды...

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