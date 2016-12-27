Успех придет. Все дело только в вашем мышлении!





Ежедневно нас буквально засыпают информацией об историях успеха или ссылками на то, как не стоит отказываться от мечты, однако скидку на суровые будни никто не делает и не спешит поделиться проверенной и безотказной методикой. Неужели успешные люди слеплены из иного теста? А может они сверхлюди? А еще вы, наверное, думаете: «Я делаю все точь-в-точь, как они, но у меня не выходит. Где подвох?» Увы, но это не они делают по-другому, это вы пока не можете перестроить собственное мышление. Умеете ли вы думать нешаблонно? Когда вы делали попытки мыслить иначе или «вне коробки»? Успешные люди как раз и отличаются нестандартным мышлением, нежели те, кто называет себя менее удачливыми. Кстати, этим искусством вполне можно овладеть. Хорошая новость: это достижимо и доступно всем. Итак, как открыть глаза и дать своему мышлению свободу?

1. Переосмыслите ваши положительные аффирмации

Аффирмации нужно подкреплять мотивацией и целями выполнения. Вряд ли вам поможет этот ритуал, если вы 10-20 минут в день озвучиваете добрые и светлые мысли, а остальные 23 часа и 40 минут ругаетесь, выясняете отношения и произносите обидные слова. Пересмотрите и переосмыслите то, что вы говорите. Если вы сначала взываете к мирозданию утверждениями «я богат, я живу в изобилии, я добиваюсь всех целей», а чуть позже впадаете в уныние и в голове вертятся предательские фразы типа «у меня не выходит, всё пропало», то это порождает внутреннюю сумятицу. Кардинально противоположные эмоции сеют хаос. Успешные же люди осознают, что и почему они чувствуют. Когда все развивается совсем не по плану, они не погружаются в негатив, а перенаправляют свои аффирмации в нечто конструктивное, скажем: «Если я хочу жить в достатке, нельзя все откладывать на потом. Что же сделать, чтобы немного ускориться?» Вопросы к себе прокладывают дорогу к построению планов. Вместо примерки на себя жесткого образа, будьте гибкими. Фрагментируйте поставленные цели и стройте будущее в том темпе, который вы способны выдержать.

2. Мыслите с точки зрения приходящих возможностей

Не смейте ограничивать себя, думая, что существует нечто невозможное. Например, вы уверены, что бессмысленно стремиться к продвижению, поскольку вас наняли всего месяц назад. И это неверно! Ваш потенциал ничем не ограничивается, тогда почему же не верите хоть чуть-чуть в себя? Спросите себя: «А если меня позовут в этот проект?» или «А если я стану частью команды?» Не давайте однозначного ответа на эти вопросы. Просто поразмышляйте, какую ценность это для вас имеет. Кроме того, подумайте, где вы добыть инсайдерскую информацию о должностях и их распределении. Другими словами, что вы в состоянии предпринять, дабы мечты стали реальностью. В отношениях это тоже отлично работает. Окружите себя людьми, более гибко смотрящими на мир, и на которых вам хочется равняться. Такая компания станет всячески мотивировать и поддерживать вас.

3. Задействуйте свое воображение

Перестаньте мыслить в линейной перспективе, отойдите от стандарта и будьте креативными. В мире не бывает путешествий в один конец и только одной двери, чтобы попасть в нужное место – вариантов и возможностей всегда масса. Подвергайте все сомнению, спрашивайте и исследуйте, причем даже то, что всегда и всеми воспринималось как правильное и незыблемое. Не смотрите на все с математической точки зрения, скорее придерживайтесь теории замещения. Если у вас нет X или этот Х вам совсем не по душе, замените его чем-то другим. Например, все мы знаем, что есть немало способов сделать торт менее калорийным. Подойдите к ингредиентам творчески и отступите от строгой рецептуры. Экспериментирование всегда учит тому, как трансформировать перспективы, дабы раскопать больше возможностей.

Каждый день в Интернете мы наталкиваемся на всевозможные рецепты счастья, удачи и благосостояния, но только стать успешными людьми выходит далеко не у всех. Неужели везунчики сделаны из другого теста?

В статье приведены три совета о том, как перестроить свое мышление, прекратить мыслить шаблонно и стать более гибким и креативным человеком, понимающим, что шансов и возможностей масса, только нужно учиться их видеть, выглянув за пределы своей «коробки».

Текст: Flytothesky.ru