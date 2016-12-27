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Как стать магнитом для успеха

28.12.2016 01:25 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Успех придет. Все дело только в вашем мышлении!

Как стать магнитом для успеха

Ежедневно нас буквально засыпают информацией об историях успеха или ссылками на то, как не стоит отказываться от мечты, однако скидку на суровые будни никто не делает и не спешит поделиться проверенной и безотказной методикой. Неужели успешные люди слеплены из иного теста? А может они сверхлюди? А еще вы, наверное, думаете: «Я делаю все точь-в-точь, как они, но у меня не выходит. Где подвох?» Увы, но это не они делают по-другому, это вы пока не можете перестроить собственное мышление. Умеете ли вы думать нешаблонно? Когда вы делали попытки мыслить иначе или «вне коробки»? Успешные люди как раз и отличаются нестандартным мышлением, нежели те, кто называет себя менее удачливыми. Кстати, этим искусством вполне можно овладеть. Хорошая новость: это достижимо и доступно всем. Итак, как открыть глаза и дать своему мышлению свободу?

1. Переосмыслите ваши положительные аффирмации

Аффирмации нужно подкреплять мотивацией и целями выполнения. Вряд ли вам поможет этот ритуал, если вы 10-20 минут в день озвучиваете добрые и светлые мысли, а остальные 23 часа и 40 минут ругаетесь, выясняете отношения и произносите обидные слова. Пересмотрите и переосмыслите то, что вы говорите. Если вы сначала взываете к мирозданию утверждениями «я богат, я живу в изобилии, я добиваюсь всех целей», а чуть позже впадаете в уныние и в голове вертятся предательские фразы типа «у меня не выходит, всё пропало», то это порождает внутреннюю сумятицу. Кардинально противоположные эмоции сеют хаос. Успешные же люди осознают, что и почему они чувствуют. Когда все развивается совсем не по плану, они не погружаются в негатив, а перенаправляют свои аффирмации в нечто конструктивное, скажем: «Если я хочу жить в достатке, нельзя все откладывать на потом. Что же сделать, чтобы немного ускориться?» Вопросы к себе прокладывают дорогу к построению планов. Вместо примерки на себя жесткого образа, будьте гибкими. Фрагментируйте поставленные цели и стройте будущее в том темпе, который вы способны выдержать.

2. Мыслите с точки зрения приходящих возможностей

Не смейте ограничивать себя, думая, что существует нечто невозможное. Например, вы уверены, что бессмысленно стремиться к продвижению, поскольку вас наняли всего месяц назад. И это неверно! Ваш потенциал ничем не ограничивается, тогда почему же не верите хоть чуть-чуть в себя? Спросите себя: «А если меня позовут в этот проект?» или «А если я стану частью команды?» Не давайте однозначного ответа на эти вопросы. Просто поразмышляйте, какую ценность это для вас имеет. Кроме того, подумайте, где вы добыть инсайдерскую информацию о должностях и их распределении. Другими словами, что вы в состоянии предпринять, дабы мечты стали реальностью. В отношениях это тоже отлично работает. Окружите себя людьми, более гибко смотрящими на мир, и на которых вам хочется равняться. Такая компания станет всячески мотивировать и поддерживать вас.

3. Задействуйте свое воображение

Перестаньте мыслить в линейной перспективе, отойдите от стандарта и будьте креативными. В мире не бывает путешествий в один конец и только одной двери, чтобы попасть в нужное место – вариантов и возможностей всегда масса. Подвергайте все сомнению, спрашивайте и исследуйте, причем даже то, что всегда и всеми воспринималось как правильное и незыблемое. Не смотрите на все с математической точки зрения, скорее придерживайтесь теории замещения. Если у вас нет X или этот Х вам совсем не по душе, замените его чем-то другим. Например, все мы знаем, что есть немало способов сделать торт менее калорийным. Подойдите к ингредиентам творчески и отступите от строгой рецептуры. Экспериментирование всегда учит тому, как трансформировать перспективы, дабы раскопать больше возможностей.

Каждый день в Интернете мы наталкиваемся на всевозможные рецепты счастья, удачи и благосостояния, но только стать успешными людьми выходит далеко не у всех. Неужели везунчики сделаны из другого теста?
В статье приведены три совета о том, как перестроить свое мышление, прекратить мыслить шаблонно и стать более гибким и креативным человеком, понимающим, что шансов и возможностей масса, только нужно учиться их видеть, выглянув за пределы своей «коробки».

Текст: Flytothesky.ru

 
Теги: Новости
 
 
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Успех придет. Все дело только в вашем мышлении! Ежедневно нас буквально засыпают информацией об историях успеха или ссылками на то, как не стоит отказываться от...

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