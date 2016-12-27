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Как разморозить лобовое стекло машины менее чем за минуту: зимний лайфхак
28.12.2016 13:31 — Калейдоскоп | Flytothesky
Зима для автомобилиста – время противное. Куда лучше сидеть на диване, завернувшись в плед, с чашкой горячего какао, в то время как на улице метет самая настоящая снежная буря. Чертовски холодно, и это приводит к массе несчастных случаев, включая и смерти от переохлаждения. Единственный плюс – это отсутствие мерзко зудящих комаров и прочих насекомых.
А сколько времени тратится впустую зимой! Если вам нужно куда-то поехать, сначала учитывайте еще и то, сколько вы проведете на раскопках вашей машины, плюс вспомните о том, что у вас наверняка обледенело лобовое стекло, которое придется размораживать.
Конечно, вы можете протопить машину обогревателем в течение десяти минут или соскоблить лед со стекла каким-нибудь специальным скребком, но один сообразительный метеоролог придумал быстрое и простое решение, чтобы облегчить горести автомобилистов и положить конец их зимним страданиям.
Кен Уэзерс, метеоролог с канала WATE 6 News из штата Теннесси, сотворил очень простую смесь, которая моментально размораживает лобовое стекло машины.
Вы можете сделать этот размораживающий раствор из ингредиентов, которые, скорее всего, есть у вас дома, а если нет, то их можно преспокойно купить в любой аптеке.
Просто смешайте в контейнере с распылителем одну треть воды и две трети изопропилового спирта – и волшебное средство готово.
Разморозьте лобовое стекло, не теряя времени и денег. Метеоролог Кен Уэзерс делится с вами своим потрясающим рецептом.
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Зима для автомобилиста – время противное. Куда лучше сидеть на диване, завернувшись в плед, с чашкой горячего какао, в то время как на улице метет самая настоящая...
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