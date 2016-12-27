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Традиционное рождественское меню разных стран мира

28.12.2016 15:42 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Какой праздник так тесно связан с радостью предновогодней шумихи, теплом семейных посиделок, запахом цитрусов и выпечки с корицей, как не Рождество? Повсюду сверкают елочные гирлянды и стеклянные шарики, дети перебрасываются снежками, хозяйки достают из духовки ароматные пироги, а Санта-Клаус подбрасывает в чулки такие заветные подарки. В мире царит веселье, гармония и дух Рождества. Именно поэтому в этот замечательный день мы стараемся накрыть стол особенно богато и сытно, чтобы задобрить наступающий год и доставить удовольствие любимым людям.

В каждой стране есть своя традиционная кухня, каждая культура привносит нечто особенное в рождественское меню. Эту статью мы посвящаем рождественским блюдам самых разных стран мира, предлагая поближе познакомиться с обычаями сервировки рождественского стола за границей.

Рождественская вечеря: традиционные блюда разных стран мира

Россия

Традиционное рождественское меню разных стран мира

Встречая Рождество, славяне стараются приготовить к столу сразу 12 сложных блюд, которые символизируют достаток в каждом месяце наступающего года. На столе по умолчанию должны присутствовать кутья, узвар на сушеных фруктах, фаршированная утка, голубцы, борщ, вареники с секретной начинкой, блины и пироги. Начинают трапезу именно с ложки кутьи, стараясь отведать каждого блюда, чтобы не расстроить хозяйку.

Германия

Традиционное рождественское меню разных стран мира

Немцы славятся хорошим аппетитом, а потому их стол к Рождеству должен ломиться от вкусных и жирных яств – жареного гуся, начиненного яблоками, самых разных копченых колбасок и паштетов. Еще на стол обязательно ставятся яблоки, как символом райского плода, а также орехи с изюмом, что воплощают идею жизненных страданий, которые необходимо преодолеть, подражая Христу.

Италия

Традиционное рождественское меню разных стран мира

Жители этой солнечной страны с особым благоговением относятся к виноградной лозе, потому на рождественском столе всегда лежит виноград, а в бокалы налито самое лучшее вино. Рождественская трапеза тяжелая – мясная нога, сваренная по особому рецепту, котекино, сочная лазанья и другое мясное ассорти.

Франция

Традиционное рождественское меню разных стран мира

Рождество у французов невозможно представить без излюбленного фуагра и фаршированного маринованными каштанами гуся. Французы – нация гурманов, потому помимо традиционных блюд, любят баловать свой желудок самыми изысканными сочетаниями. Неизменным остается одно – игристое белое вино на десерт и сырная тарелка.

Англия

Традиционное рождественское меню разных стран мира

Рождественский ужин у англичан не обходится без традиционного пудинга и начиненной овощами индейки, политой соусом из спелых ягод крыжовника. Особенно эффектна подача рождественского пудинга, который специально поливают ромом, чтобы при гостях поджечь!

США

Традиционное рождественское меню разных стран мира

Самый популярный напиток на Рождество среди американцев – старый добрый эг-ног на основе яиц, молока и сахара. Главное рождественское блюдо – запеченная фаршированная индейка в клюквенном соусе, которую начиняют всем, что попадется под руку: черносливом и чесноком, яблоками с грибами, фасолью или сыром. На гарнир идет либо стандартная картошка фри, либо вареные брокколи и брюссельская капуста.

Испания

Традиционное рождественское меню разных стран мира

Рождественская вечеря у испанцев по своему богатству может соперничать разве что с кухней Германии, ведь здешний народ старается встретить праздник так, чтобы стол в прямом смысле ломился от мясных блюд. Разнообразие зашкаливает! Жаренный на вертеле барашек, фаршированная индейка в сладком соусе, поросенок в сметане, тушеная зайчатина, куриные грудки с ананасом, копченые колбасы и многое другое. Все это традиционно запивается хересом, а на сладкое подается особое рождественское печенье и местный фаворит среди десертов – туррон.

Норвегия

Традиционное рождественское меню разных стран мира

Главная рождественская традиция норвежцев – организовать десерт из семи видов глазурованного печенья. Помимо сладенького, здесь охотно поедают бараньи ребрышки, свиное жаркое с гарниром из брюквы и на закуску опрокидывают пару рюмочек картофельной водки.

Чехия

Традиционное рождественское меню разных стран мира

Традиционный герой рождественского стола – запеченный в сметанном соусе карп, мясные салаты и яблочный штрудель на десерт. А почему бы и нет?

Словения

Традиционное рождественское меню разных стран мира

Главным блюдом на столе считается рождественский хлеб, который выпекается каждой хозяйкой по особому рецепту из 3-х видов муки. Чаще всего комбинируют гречневую, ржаную и пшеничную муку, иногда в тесто добавляют пряные специи, изюм или курагу.

Финляндия

Традиционное рождественское меню разных стран мира

Финны предпочитают встречать Рождество подальше от дома, справедливо выбирая для этих целей кафе или рождественские ярмарки. Однако те, кто все-таки остается встречать праздник в лоне семьи, запекают к рождественскому столу окорок, готовят печеночный паштет, мясную запеканку, репу с медом и изюмом, а на десерт разогревают ароматный глинтвейн.

Япония

Традиционное рождественское меню разных стран мира

Блюда этой страны по вкусу далеки от европейских яств, зато очень символичны. В Рождественскую ночь тут готовят «о-сечи-риори» — традиционную закуску из красной фасоли с рисом и грибами, которая символизирует здоровье в будущем году и бодрость духа. Также к столу подают маринованные овощи с вареной рыбой, рисовые пирожные и жареные каштаны, которые предвещают успех в делах и семейное благополучие.

А какое блюдо на Рождество хотите приготовить вы?

Текст: Flytothesky.ru

 
Теги: знакомства
 
 
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