Какой праздник так тесно связан с радостью предновогодней шумихи, теплом семейных посиделок, запахом цитрусов и выпечки с корицей, как не Рождество? Повсюду сверкают елочные гирлянды и стеклянные шарики, дети перебрасываются снежками, хозяйки достают из духовки ароматные пироги, а Санта-Клаус подбрасывает в чулки такие заветные подарки. В мире царит веселье, гармония и дух Рождества. Именно поэтому в этот замечательный день мы стараемся накрыть стол особенно богато и сытно, чтобы задобрить наступающий год и доставить удовольствие любимым людям.

В каждой стране есть своя традиционная кухня, каждая культура привносит нечто особенное в рождественское меню. Эту статью мы посвящаем рождественским блюдам самых разных стран мира, предлагая поближе познакомиться с обычаями сервировки рождественского стола за границей.

Рождественская вечеря: традиционные блюда разных стран мира

Россия





Встречая Рождество, славяне стараются приготовить к столу сразу 12 сложных блюд, которые символизируют достаток в каждом месяце наступающего года. На столе по умолчанию должны присутствовать кутья, узвар на сушеных фруктах, фаршированная утка, голубцы, борщ, вареники с секретной начинкой, блины и пироги. Начинают трапезу именно с ложки кутьи, стараясь отведать каждого блюда, чтобы не расстроить хозяйку.

Германия





Немцы славятся хорошим аппетитом, а потому их стол к Рождеству должен ломиться от вкусных и жирных яств – жареного гуся, начиненного яблоками, самых разных копченых колбасок и паштетов. Еще на стол обязательно ставятся яблоки, как символом райского плода, а также орехи с изюмом, что воплощают идею жизненных страданий, которые необходимо преодолеть, подражая Христу.

Италия





Жители этой солнечной страны с особым благоговением относятся к виноградной лозе, потому на рождественском столе всегда лежит виноград, а в бокалы налито самое лучшее вино. Рождественская трапеза тяжелая – мясная нога, сваренная по особому рецепту, котекино, сочная лазанья и другое мясное ассорти.

Франция





Рождество у французов невозможно представить без излюбленного фуагра и фаршированного маринованными каштанами гуся. Французы – нация гурманов, потому помимо традиционных блюд, любят баловать свой желудок самыми изысканными сочетаниями. Неизменным остается одно – игристое белое вино на десерт и сырная тарелка.

Англия





Рождественский ужин у англичан не обходится без традиционного пудинга и начиненной овощами индейки, политой соусом из спелых ягод крыжовника. Особенно эффектна подача рождественского пудинга, который специально поливают ромом, чтобы при гостях поджечь!

США





Самый популярный напиток на Рождество среди американцев – старый добрый эг-ног на основе яиц, молока и сахара. Главное рождественское блюдо – запеченная фаршированная индейка в клюквенном соусе, которую начиняют всем, что попадется под руку: черносливом и чесноком, яблоками с грибами, фасолью или сыром. На гарнир идет либо стандартная картошка фри, либо вареные брокколи и брюссельская капуста.

Испания





Рождественская вечеря у испанцев по своему богатству может соперничать разве что с кухней Германии, ведь здешний народ старается встретить праздник так, чтобы стол в прямом смысле ломился от мясных блюд. Разнообразие зашкаливает! Жаренный на вертеле барашек, фаршированная индейка в сладком соусе, поросенок в сметане, тушеная зайчатина, куриные грудки с ананасом, копченые колбасы и многое другое. Все это традиционно запивается хересом, а на сладкое подается особое рождественское печенье и местный фаворит среди десертов – туррон.

Норвегия





Главная рождественская традиция норвежцев – организовать десерт из семи видов глазурованного печенья. Помимо сладенького, здесь охотно поедают бараньи ребрышки, свиное жаркое с гарниром из брюквы и на закуску опрокидывают пару рюмочек картофельной водки.

Чехия





Традиционный герой рождественского стола – запеченный в сметанном соусе карп, мясные салаты и яблочный штрудель на десерт. А почему бы и нет?

Словения





Главным блюдом на столе считается рождественский хлеб, который выпекается каждой хозяйкой по особому рецепту из 3-х видов муки. Чаще всего комбинируют гречневую, ржаную и пшеничную муку, иногда в тесто добавляют пряные специи, изюм или курагу.

Финляндия





Финны предпочитают встречать Рождество подальше от дома, справедливо выбирая для этих целей кафе или рождественские ярмарки. Однако те, кто все-таки остается встречать праздник в лоне семьи, запекают к рождественскому столу окорок, готовят печеночный паштет, мясную запеканку, репу с медом и изюмом, а на десерт разогревают ароматный глинтвейн.

Япония





Блюда этой страны по вкусу далеки от европейских яств, зато очень символичны. В Рождественскую ночь тут готовят «о-сечи-риори» — традиционную закуску из красной фасоли с рисом и грибами, которая символизирует здоровье в будущем году и бодрость духа. Также к столу подают маринованные овощи с вареной рыбой, рисовые пирожные и жареные каштаны, которые предвещают успех в делах и семейное благополучие.

А какое блюдо на Рождество хотите приготовить вы?

Текст: Flytothesky.ru