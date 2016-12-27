В поход нужно идти со своим лучшим другом – особенно если это кролик по имени сэр Квинси. «Наконец, я нашла его! Сэр Квинси Айзенхоппер», – так гласит подпись под фотографией улыбающейся девушки с белым кроликом на руках. Пушистый комочек на фото – это не просто домашнее животное. У кролика есть свой поводок, и он полноправный напарник своей хозяйки в её туристических пеших походах. «Примерно за неделю сэр Квинси привык к своей «сбруе», потому что в ней он мог гулять на улице и выходить дальше забора». Теперь кролик был готов к следующему ответственному шагу. В день отправления в их первый совместный поход хозяйка сэра Квинси подготовила его туристическое снаряжение: «Я упаковала его миску, еду и любимые игрушки». К ее радости, кролику поход очень даже нравился. «Он немного прыгал своим ходом, но в основном предпочитал ездить на моем рюкзаке, скорее всего, потому, что оттуда хорошо все видно».

Оба туриста-напарника даже пережили небольшие приключения: например, они видели китов-белух. Когда девушка и ее кролик добрались до лесной хижины, пройдя 15 миль, она обнаружила, что сэр Квинси пытается «отобрать ее постель». Оказалось, уставшее животное просто нуждалось в комфортабельном месте для отдыха. «30 миль и 5 орлиных налетов, но мы благополучно вернулись домой», – подводит итоги путешествия хозяйка кролика.

Хотите себе кролика в напарники? Кажется, это очень неплохая идея.

Пушистый комочек на фото – это не просто домашнее животное, это напарник в туристическом походе





«Наконец-то я нашла его». Знакомьтесь, Квинси, кролик-турист





«Я упаковала его миску, еду и любимые игрушки»





К радости хозяйки кролику поход очень даже понравился





«Он радуется при виде своего поводка и не протестует, когда я на него этот поводок надеваю»





Он «в основном предпочитал ездить на моем рюкзаке; скорее всего, оттуда было все очень хорошо видно»





Когда мы добрались до лесной хижины, хозяйка кролика обнаружила, что сэр Квинси пытается «отобрать» у неё постель





«30 миль и 5 орлиных налетов, но мы благополучно вернулись домой»





Текст: Flytothesky.ru