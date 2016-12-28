8 трогательных историй на Flytothesky.ru за последнее время. 21.by Главная Гороскопы Лото Газеты Курсы валют Веб-камеры Объявления Еще Мобильная версия Реклама Еще Знакомства Гороскоп Юмор Справки Транспорт Телефоны Индексы Абитуриент Предприятия B2B Госорганы Законодательные базы Геокарты Сайты городов Национальный каталог Бизнес Инфо Новости Беларусь Интернет Картинки Лекарства например, курс валют Настройки поиска Найти результаты Со всеми словами С точной фразой C любым из ключевых слов Искать по темам: Все Только Политика Экономика Общество В мире ИноСМИ Происшествия Hi-Tech Здоровье Культура Спорт Авто Период За все время За сегодня и вчера За период С По Тип сортировки По времени По популярности Сравните результаты Google и Яндекс ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще Все новости | Flytothesky | Sputnik Беларусь | Mir24.TV Belarus | Навiны | Ежедневник | БДГ | Tut.by | БT | ОНТ | БелаПАН | IT.Tut.by | Еще Сейчас | Сегодня | Вчера | За неделю | | Все газеты | Свободные новости плюс | Аргументы и факты | Республика | Звязда | Народная газета | 7 Дней | Знамя Юности | Белорусская Нива | Еще Еще Новости Hi-Tech Новости Здоровья Новости Авто Афиша Новости Культуры Еще Bybanner Euroradio Tribuna.com Фактрум Навіны (региональные) Компьютерная Газета Electroname Еще Прессбол БелГазета Главная → Новости → Калейдоскоп 8 трогательных историй на Flytothesky.ru за последнее время 28.12.2016 22:08 — Калейдоскоп | Flytothesky Размер текста: A A A Не пропустите! Эта девушка с синдромом Дауна не смогла получить работу в пекарне, потому открыла свою собственную Сотрудница аэропорта получила 3000 долларов чаевых за то, что потратила час своего времени, помогая клиенту Сотрудники приюта для животных празднуют свой самый счастливый день. Все клетки пусты! Румынский пожарный борется за жизнь собаки Малыш в костюме львенка очень удивил настоящего льва У этого пса есть только одно желание – обрести свой дом на Рождество Чудесная кошачья парочка напоминает о том, что животные тоже могут влюбляться! Собака прощается с умирающим хозяином в больнице 0 Ссылка на источник 21 В блог В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так 8 трогательных историй на Flytothesky.ru за последнее времяНе пропустите! Эта девушка с синдромом Дауна не смогла получить работу в пекарне, потому открыла свою собственную Сотрудница аэропорта получила 3000 долларов чаевых... Загрузка... 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