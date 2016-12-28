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8 трогательных историй на Flytothesky.ru за последнее время

28.12.2016 22:08 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Не пропустите! Эта девушка с синдромом Дауна не смогла получить работу в пекарне, потому открыла свою собственную Сотрудница аэропорта получила 3000 долларов чаевых...

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