Иллюзии в отношениях





Как получается, что мы выходим замуж не за тех мужчин? Так отчаянно боремся за отношения, у которых, заранее известно, нет никакой перспективы? Мужчина может годами держать нас на коротком поводке, изводить беспочвенной ревностью, топтать чувства своим эгоизмом, и все-таки мы простим ему это, потому что верим… рано или поздно он изменится и оценит нас по достоинству. Но такие ли радужные перспективы на самом деле? И почему женщины готовы пойти на сделку с собственной совестью, терпеть боль и унижения, только бы закрыть глаза на реальное положение вещей?

Побег от реальности в иллюзии

Базовая проблема женщины – привычка домысливать и додумывать то, чего нет на деле. Ведь вместо того, чтобы хладнокровно взглянуть в лицо фактам и принять их, женщина начинает подтасовывать результаты, надеясь, что своим авторитетом или «правильным» влиянием все изменит. А в результате? Мужчина прямо ей говорит: «Ты не мой идеал». На что дама закрывает глаза и дает себе установку завоевать сердце любимого, чего бы это ей не стоило. Кстати, она делает это, женит его на себе, рожает ребенка и по ночам ревет белугой, потому что «мечтала» не о таком.

Или еще история: ей далеко за 30, на плечах ребенок и больная мать, как вырисовывается подходящий экземпляр № 21 на роль мужа. Он не заставляет ее сердце сладко сжиматься в любовной агонии, в его присутствии глаза не загораются огнем, но дамочка все равно убеждает себя, что сможет полюбить. Она сознательно обманывает себя, попадаясь на удочку «все изменится», и едва ли становится счастливее.

Как женщины лгут самим себе?

Все просто. Мужчина говорит нам, что не готов к длительным отношениям, а мы начинаем искать подтекст, мол, он просто блефует, если мы похудеем на 10 кг и подкачает икры, если родим ему ребенка, он передумает. Однако впоследствии ничего не меняется, а мы вдруг чувствуем себя опустошенными и обманутыми. Хотя кто виноват? Бывает, горе-кавалер долго не звонит, не проявляет никакой инициативы. Оправдание уже в голове! «Просто он от природы застенчивый, ему на работе покоя не дают, позвоню сама». Не дарит цветов, не говорит о своих чувствах? «Мужчине не к лицу телячьи нежности, он выше всей этой романтической чуши».

Почему-то женщинам тяжело принять правду, реально оценить факты. Мы готовы обманываться, сочинять оправдательные речи, выдумывать правдоподобные причины, только бы не признаваться, что любви и не было. Что он не звонит не потому, что чертовски занят, а потому что не хочет. Не зовет замуж не потому, что не успел состояться и купить квартиру, а потому что мы его не устраиваем. Реальность больно ранит, так хочется от нее убежать, но потом едва ли станет легче.

Как уберечь себя от боли и разочарований в отношениях?

Как это ни странно, но больно всегда в том месте, где были иллюзии, которые не оправдались. Она надеялась на вишневый пирог, а он оказался сухим пряником. Она думала, что выходит замуж за «принца», и не обратила внимания на свисающие вниз гниющие лохмотья. И кто виноват?

Конечно она, женщина, которая предпочла закрыть глаза на правду, заткнуть уши своим чувствам, чтобы наобум шагнуть в пропасть иллюзий. Которая предпочла лгать самой себе, прекрасно осознавая, что рано или поздно правда всплывает, и шрам на сердце вряд ли заживит ведерко с мороженным или кино об удачливой Бриджит.

Можно ли уберечь себя от боли? Да, если смотреть в лицо фактам и не додумывать того, чего нет. Спросите себя честно: насколько серьезны ваши отношения? Говорите ли вы со своим избранником о будущем, о ваших общих планах или чувствах? Не расходятся ли его слова с действиями, нравятся ли вам его поступки в отношении вас?

Не нужно никого оправдывать и ничего придумывать, рисовать красивый несуществующий образ… хорошего из этого не получится. Вы счастливы или просто играете образ? Чувствуете себя рядом с ним на своем месте, или приходится лезть из кожи вон, чтобы «добиться», «заслужить», «очаровать». Да? Тогда к черту все, это не ваше!

Избежать болезненных разочарований просто, если перестать очаровываться. Тогда поводов для слез станет меньше, а на лице снова заиграет широкая улыбка!

Текст: Flytothesky.ru