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Папа сделал рождественские подарки для белок

29.12.2016 03:53 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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И это вызвало шквал умиления у интернет-аудитории 

Папа сделал рождественские подарки для белок

После того как в декабре этого года семья Чеснайе пережила семейную трагедию, о которой они не особо распространяются, Пол Чеснайе решил немного развеселить свою дочь Люси и сделал крошечные рождественские подарки для местных белочек. Семья живет на окраине Лондона, где эти лесные животные являются частыми гостями. «У нас было немного бразильских орешков, арахиса, миндаля и кешью, – рассказал Пол. – Так что белки могли сами себе выбрать рождественский подарок». Кроме того, Пол завернул орешки в праздничную оберточную бумагу, чтобы придать торжественности моменту.  

Люси опубликовала фото белочек, разворачивающих свои подарки, в Twitter, и эти снимки в мгновение ока стали популярными. «Это так забавно, и я никак не могла ожидать, что мои снимки увидит огромное количество людей».

Ее папа добавил, что внимание со стороны интернет-сообщества очень порадовало их семью на Рождество, и прокомментировал это так: «Моя дочка сказала, что реакция на ее твит была невероятной, но для меня это все непривычно… Кроме того, моя семья привыкла считать меня немножечко не от мира сего».

После того как семья Чеснайе пережила семейную трагедию, Пол Чеснайе решил немного подбодрить свою дочь

Папа сделал рождественские подарки для белок

Он сделал крошечные, индивидуально упакованные рождественские подарки для местных белочек

Папа сделал рождественские подарки для белок

«У нас было немного бразильских орехов, арахиса, миндаля и кешью»

Папа сделал рождественские подарки для белок

«Белки могли сами себе выбрать специальный рождественский подарок!»

Папа сделал рождественские подарки для белок

История получила огромную популярность в Сети, а читатели утверждают, что она как нельзя лучше отражает дух Рождества

Папа сделал рождественские подарки для белок

Текст: Flytothesky.ru

 
 
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И это вызвало шквал умиления у интернет-аудитории  После того как в декабре этого года семья Чеснайе пережила семейную трагедию, о которой они не особо...

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