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Эти недоношенные малыши выглядят как «подарочки» на праздники!

29.12.2016 03:39 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Эти недоношенные малыши выглядят как «подарочки» на праздники!

Малыши в прелестных костюмчиках – это неимоверно умилительное и трогательное зрелище!

Одевать младенцев из отделения интенсивной терапии для новорожденных в милые одежки на праздники становится своего рода традицией. На рождественско-новогодние праздники персонал больницы Святого Луки (Канзас-Сити) решил подбодрить родителей, которые и так находятся в состоянии стресса из-за здоровья своих недоношенных малышей, и одел младенцев в крошечные праздничные наряды.

Персонал больницы и родители одели 31 младенца из отделения интенсивной терапии в праздничные одежки по случаю Рождества, Хануки и Кванзы.

Эти недоношенные малыши выглядят как «подарочки» на праздники!

Кейтлин и Эрик Банч держат на руках свои драгоценные подарочки – двух близнецов – и с огромным энтузиазмом рассказывают о том, насколько им нравится эта идея.

«Нам становится намного легче, особенно в этот праздничный сезон. Просто здорово, что есть эти фотографии; они же даже не ожидали встретиться с Сантой»

Эти недоношенные малыши выглядят как «подарочки» на праздники!

Малышей и их семьи посетил Санта и принес им подарочные пакеты со всем необходимым для ухода за новорожденными, а также праздничными детскими книжками. А все фотографии были сделаны профессиональными фотографами, у которых дети тоже когда-то лежали в отделении интенсивной терапии.

Одежку для младенцев заказала Ребекка Кьюнен, координатор общественной организации по поддержке семьи March of Dimes, вместе с больничным персоналом и волонтерами.

Эти недоношенные малыши выглядят как «подарочки» на праздники!

«Часть моей работы – сделать праздники особым временем для семей. И когда мы реализуем свои идеи, это приносит им столько радости», говорит Ребекка.

Теа Алтер, мать одной из медсестер отделения интенсивной терапии, смастерила специальные шапочки для каждого костюмчика.

Ребекка Кьюнен говорит, что им пришла в голову эта идея после того, как они обговаривали стрессовую ситуацию, в которой оказываются родители, вынужденные праздновать их первый совместный с малышом праздник в отделении интенсивной терапии.

Эти недоношенные малыши выглядят как «подарочки» на праздники!

Совсем скоро эти маленькие «сверточки» радости будет вполне здоровы и отправятся домой вместе со своими родителями, чтобы в дальнейшем отмечать все будущие праздники за пределами больницы.

А сейчас они просто очень мило и трогательно смотрятся в своих праздничных одежках, которые сообща организовали для них координаторы March of Dimes, персонал больницы Святого Луки и волонтеры.

Эти недоношенные малыши выглядят как «подарочки» на праздники!

Эти недоношенные малыши выглядят как «подарочки» на праздники!

Эти недоношенные малыши выглядят как «подарочки» на праздники!

Эти недоношенные малыши выглядят как «подарочки» на праздники!

Эти недоношенные малыши выглядят как «подарочки» на праздники!

Эти недоношенные малыши выглядят как «подарочки» на праздники!

Эти недоношенные малыши выглядят как «подарочки» на праздники!

Эти недоношенные малыши выглядят как «подарочки» на праздники!

Эти недоношенные малыши выглядят как «подарочки» на праздники!

Эти недоношенные малыши выглядят как «подарочки» на праздники!

Эти недоношенные малыши выглядят как «подарочки» на праздники!

Эти недоношенные малыши выглядят как «подарочки» на праздники!

Эти недоношенные малыши выглядят как «подарочки» на праздники!

Эти недоношенные малыши выглядят как «подарочки» на праздники!

Эти недоношенные малыши выглядят как «подарочки» на праздники!

Эти недоношенные малыши выглядят как «подарочки» на праздники!

Эти недоношенные малыши выглядят как «подарочки» на праздники!

Эти недоношенные малыши выглядят как «подарочки» на праздники!

Эти недоношенные малыши выглядят как «подарочки» на праздники!

Эти недоношенные малыши выглядят как «подарочки» на праздники!

Эти недоношенные малыши выглядят как «подарочки» на праздники!

Эти недоношенные малыши выглядят как «подарочки» на праздники!

Эти недоношенные малыши выглядят как «подарочки» на праздники!

Эти недоношенные малыши выглядят как «подарочки» на праздники!

Эти недоношенные малыши выглядят как «подарочки» на праздники!

Эти недоношенные малыши выглядят как «подарочки» на праздники!

Эти недоношенные малыши выглядят как «подарочки» на праздники!

Эти недоношенные малыши выглядят как «подарочки» на праздники!

Эти недоношенные малыши выглядят как «подарочки» на праздники!

Текст: Flytothesky.ru

 
 
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Малыши в прелестных костюмчиках – это неимоверно умилительное и трогательное зрелище! Одевать младенцев из отделения интенсивной терапии для новорожденных в...

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