



Малыши в прелестных костюмчиках – это неимоверно умилительное и трогательное зрелище!

Одевать младенцев из отделения интенсивной терапии для новорожденных в милые одежки на праздники становится своего рода традицией. На рождественско-новогодние праздники персонал больницы Святого Луки (Канзас-Сити) решил подбодрить родителей, которые и так находятся в состоянии стресса из-за здоровья своих недоношенных малышей, и одел младенцев в крошечные праздничные наряды.

Персонал больницы и родители одели 31 младенца из отделения интенсивной терапии в праздничные одежки по случаю Рождества, Хануки и Кванзы.





Кейтлин и Эрик Банч держат на руках свои драгоценные подарочки – двух близнецов – и с огромным энтузиазмом рассказывают о том, насколько им нравится эта идея.

«Нам становится намного легче, особенно в этот праздничный сезон. Просто здорово, что есть эти фотографии; они же даже не ожидали встретиться с Сантой»





Малышей и их семьи посетил Санта и принес им подарочные пакеты со всем необходимым для ухода за новорожденными, а также праздничными детскими книжками. А все фотографии были сделаны профессиональными фотографами, у которых дети тоже когда-то лежали в отделении интенсивной терапии.

Одежку для младенцев заказала Ребекка Кьюнен, координатор общественной организации по поддержке семьи March of Dimes, вместе с больничным персоналом и волонтерами.





«Часть моей работы – сделать праздники особым временем для семей. И когда мы реализуем свои идеи, это приносит им столько радости», – говорит Ребекка.

Теа Алтер, мать одной из медсестер отделения интенсивной терапии, смастерила специальные шапочки для каждого костюмчика.

Ребекка Кьюнен говорит, что им пришла в голову эта идея после того, как они обговаривали стрессовую ситуацию, в которой оказываются родители, вынужденные праздновать их первый совместный с малышом праздник в отделении интенсивной терапии.





Совсем скоро эти маленькие «сверточки» радости будет вполне здоровы и отправятся домой вместе со своими родителями, чтобы в дальнейшем отмечать все будущие праздники за пределами больницы.

А сейчас они просто очень мило и трогательно смотрятся в своих праздничных одежках, которые сообща организовали для них координаторы March of Dimes, персонал больницы Святого Луки и волонтеры.





















































































































Текст: Flytothesky.ru