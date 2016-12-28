Стальной характер у женщины – приговор или подарок судьбы?





С одной стороны, внутренняя сила помогает противостоять жизненным ударам, обеспечивает хороший жизненный старт. Такая не пропадет в одиночку, но возьмет судьбу за рога и докажет, чего стоит. С другой стороны, ответственность за принятые решения, обеспечение семьи, воспитание детей – все ляжет на ее шею. И тут нужно хорошенько подумать, стоит ли корона на голове таких жертв, или проще прикинуться слабой и беззащитной дурочкой.

Наш вариант – учиться извлекать бонусы из собственного характера, параллельно совершенствуя внутреннюю гибкость, чтобы не дать силе стать тормозом на пути к лучшей жизни. Прекратить взваливать на себя всю работу, расправить плечи и посмотреть в глаза страхам. Перед вами 5 убеждений сильных духом женщин, которые мешают им быть счастливыми!

Убеждение 1. Стыдно просить о помощи

Сильная женщина не любит принимать помощь со стороны, потому что боится прослыть слабой и некомпетентной. Просьбы о помощи для нее равноценны потере статуса и уважения в глазах других. Она боится, что ее перестанут воспринимать всерьез… и зря. Истинные лидеры активно набирают новый опыт и умело делегируют полномочия, собирая вокруг себя преданных помощников и настоящих мастеров дела. В одиночку выжить трудно, куда больше шансов на успех в слаженной командной работе. Если под вашим началом находится десяток подчиненных, рано или поздно придется передать им часть полномочий, иначе сгорите.

Убеждение 2. Хочешь сделать хорошо – делай сама

У женщин со стальным характером существует повсеместная проблема – они не умеют доверять и полагаться на своих партнеров, считая, что смогут все сделать лучше и быстрее. Но гордость – опасная черта, которая не приводит ни к чему хорошему. Большое количество обязанностей, постоянная ответственность, стремление быть лучше и компетентнее… в один момент женщина может сломаться физически или духовно, ее психика потребует перезагрузки.

Как быть? Учиться доверять окружающим их работу. Разрешить мужчинам подавать вам пальто, сотрудникам переделывать ошибки, ну а детям нарабатывать собственный опыт. Выбросьте слово «сама» или «сделаю лучше» из своего лексикона – и вы приятно удивитесь тому, как много способов у вселенной помочь вам в реализации ваших проектов.

Убеждение 3. Люди делятся на сильных и слабых, последние не заслуживают уважения

Она поднимает становую тягу в 60 кг, а он терпеть не может спорт. Значит, слабак! Она практически с низов дослужилась до статуса директора завода и может позволить себе все, тогда как он мерзнет в однушке и считает копейки. Размазня! Увы, сильные женщины полны предрассудков и понимают только язык силы. Этот человек выше, значит, достоин уважения. Этот ниже? В топку!

Но мир не делится на «черное» и «белое», кроме языка силы, каждый обладает своими особенными и уникальными достоинствами. Мягкий человек может иметь высокие моральные принципы или неожиданные творческие таланты, слабый будет компенсировать отсутствие мышц отменным интеллектом, безвольный – демонстрировать дар красноречия или коммерческую жилку. Уступчивость – еще не признак слабости, внутренний стержень может быть незаметен по причине высокого уровня культуры человека.

Убеждение 4. Чтобы жить с мужчиной, нужно учиться быть слабой

Наконец, многие сильные духом женщины почему-то уверены, что должны ломать себя в отношениях, чтобы стать счастливей. По их убеждению, привилегия быть сильным надлежит мужчине, тогда как роль женщины в ее слабости и покорности. Тысячи фиктивных курсов учат таких барышень отрицать в себе силу, отращивать длинные ногти, надевать юбки до пят, бросать успешный бизнес и искать того, кто будет содержать. При этом быть собой строго запрещается.

Правда в том, что нет правил успеха или формулы «женственности». Сильная женщина может быть чертовски привлекательной, вспомните хотя бы образ воинственной Афины или сексуальной и мудрой Клеопатры, с характером далеко не сахар. Разные мужчины предпочитают разных женщин, главное – не изменять себе, всегда оставаться настоящей.

Исследуйте себя, с каким мужчиной вам проще быть собой? В чьих глазах вы будете вызывать восхищение, а не осуждение и желание вас исправить? Если вы мечтаете о мужчине под стать себе, подумайте, смогут ли ужиться два вулкана под одной крышей, выдержите ли вы постоянную борьбу и накал страстей? Если к вам клеятся только слабые и неуверенные в себе мальчишки – присмотритесь, быть может, именно такому под силу компенсировать ваш крутой нрав качествами, которых вам не достает – нежность, забота, умение идти на уступки.

Не всегда сила мужчины в его мускулах, есть много других чудесных черт характера! Найдите формулу, которая сделает счастливой именно вас, оставьте в стороне предрассудки…

Текст: Flytothesky.ru