



Современный мир оказывает на человека непосильное давление – гонка на выживание, жажда головокружительных достижений, новые открытия, когда время расписано посекундно, и ни к чему невозможно быть готовым заранее. Все меняется на глазах, неудивительно, что человек почти 75% своего времени проводит в стрессе. Но можно ли отпустить контроль хотя бы ненадолго, чтобы расслабиться? Как стать хозяином своих мыслей и чувств, взяв верх над переживаниями и навязчивым беспокойством? Как вдохнуть на полную грудь?

Перед вами 5 простых и доступных техник от Дейла Карнеги, которые помогут избавиться от чрезмерных страхов и тревог. Читайте советы знаменитого оратора и влюбляйтесь в жизнь заново!

Техника 1. Примите вероятность самого худшего исхода

Если вашей жизни грозит произойти нечто страшное, нет смысла отгонять от себя тревожные мысли и предчувствия, это только усилит беспокойство и нарастающую панику. Как быть? Карнеги советует проиграть в своей голове самый худший вариант развития событий, воспроизвести картину краха в мельчайших подробностях, чтобы затем с ней смириться. Смирились? Теперь подумайте, как все-таки не допустить такого исхода событий, сделав для этого все возможное.

Например, студенту грозит отчисление из вуза, так как он завалил все экзамены. У него есть 2 варианта событий: либо беспокоиться и дальше убегать от проблемы, либо принять возможность отчисления, смириться и сделать все возможное, чтобы этого не произошло.

Техника 2. Посмотрите на происходящее чужими глазами

Очень сложно избавиться от тревоги, когда ситуация касается непосредственно вас. Мысли становятся вязкими, эмоции лишают мозг рациональности, логика выключается и остается страх. Как успокоиться и взглянуть на факты объективно, чтобы проблема не завладела вами целиком? Просто представить себя абсолютно другим человеком, который смотрит на все со стороны, а потому относится к происходящему скептически. Посмотрите на ситуацию глазами другого человека – прохожего, друга, жены, начальника. Какие плюсы и минусы можно увидеть? Как их использовать?

Техника 3. Не бегите от проблемы, но тут же ищите ее решение

Страхи возникают тогда, когда есть проблема, а вы, вместо того чтобы ее решать, убегаете. В следующий раз, когда в мыслях поселится червь сомнения и тревоги, не заливайте его алкоголем, но возьмите лист бумаги и хорошенько все обдумайте. Ответьте себе на 2 простых вопроса: в чем суть проблемы и каковы ее причины? После этого напишите все возможные варианты решения, которые только приходят вам в голову, от самых глупых и фантастических до реально действенных. Выберите из списка реальный вариант и примените его для выхода из затруднительной ситуации. Иногда верное решение витает в воздухе, но мы не замечаем его, считая, что не справимся. Это не так!

Техника 4. Всегда помните о статистике

Если причина ваших страхов и тревог совершенно иррациональна, бороться с ней можно и иным способом. Например, вы боитесь погибнуть от укуса змеи. Просто представьте, какова реальная вероятность, что в мегаполисе, где численность населения переваливает за 6 сотен тысяч, появится ядовитая змея, которая укусит именно вас, а рядом не будет больницы? Вероятность ничтожно мала! В следующий раз, когда ваши мысли начнет донимать воспаленное воображение страшными картинами ударов молний, падений самолетов, неизлечимых заболеваний, вспомните о статистике. Зачем тратить энергию на обдумывание событий, которые вряд ли когда-нибудь произойдут?

Техника 5. Установите для себя лимит риска

Знаете, как поступают агенты на фондовом рынке, чтобы максимально обезопасить себя от финансового краха? Они ставят отметку, дойдя до которой больше не станут рисковать собственными деньгами, каким бы лакомым кусочком не казалась предстоящая афера. Этот механизм вполне применим и в личной жизни. Например, человек не оправдывает возложенных на него ожиданий, потому вы не знаете, насколько можно ему доверять. Поставьте лимит доверия, переступив черту которого, он навсегда вычеркивается из вашей жизни. Или же вы опаздываете на работу и ужасно нервничаете. Определите для себя время, после которого, несмотря ни на что, вы вызываете такси, чтобы не схлопотать штраф. Таким образом, вы минимализируете все риски и расслабитесь.

Надеемся, эти техники окажутся полезными, сделав решение проблемы в разы проще и приятнее. Не позволяйте беспокойству мешать вам жить!

Текст: Flytothesky.ru