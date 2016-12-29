В 2016 году Гомель в пятый раз был признан самым ухоженным городом Беларуси, из областного центра стал курсировать электропоезд ЭПм — Stadler Flirt белорусского производства — эти и другие события в обзоре итогов года.

Транспорт года

В 2016 году была завершена электрификация участка железной дороги Гомель — Жлобин, после чего в столицу стал курсировать электропоезд ЭПм — Stadler Flirt белорусского производства . Время нахождения поезда в пути — 2 часа 59 минут.



© Sputnik/ Мария Амелина Электропоезд компании Stadler - ЭПм - 001

Разрешение на открытие движения на электрической тяге дал лично Александр Лукашенко. В Гомеле он пообщался с работниками магистрали и признался, что очень трепетно относится к железнодорожникам.

Гомель стал отправным пунктом формата InterCity как самое пассажиронапряженное направление Белорусской железной дороги. С учетом скорости движения и стоимости проезда конкурентов у поезда InterCity нет.

Всего в составе поезда 382 места для сидения. Зона повышенной комфортности включает 16 мест первого класса. В одном из вагонов могут с удобствами перемещаться люди с ограниченными возможностями. Во всем поезде работает беспроводной Интернет.

Слезы года

Традиционное празднование Дня Победы в рабочем поселке Костюковка не состоялось впервые в новейшей истории. Ранее организацией торжеств занимался поселковый совет депутатов, но после того как территорию Костюковки включили в черту Гомеля, было принято решение отдельных акций не проводить, а пригласить всех ветеранов в центр города. Пользователи социальных сетей распространили информацию о том, что вышедший в этот день на улицы Костюковки одинокий ветеран войны не смог сдержать слез от обиды.

Этот случай вызвал громкий общественный резонанс. Гомельский областной исполнительный комитет провел разбирательство по факту. Спустя несколько дней стало известно — в отношении ответственных лиц приняты меры. Несмотря на то, что в администрации Железнодорожного района и горисполкоме отрицали присутствие "плачущего ветерана", три должностных лица лишились своей работы . Председателю Гомельского горисполкома и главе администрации Железнодорожного района были объявлены выговоры.

Инвестиция года

Высокотехнологичную автоматизированную линию по производству энергоэффективного стекла запустили в ОАО "Гомельстекло". Для строительной отрасли Беларуси это самый крупный инвестпроект 2016 года.



© Sputnik / Мария Амелина ОАО "Гомельстекло"

Новую производственную линию поставили "под ключ" немецкие компании Buhler и Hager. Конвейер длиной 196 метров включает пять технологических циклов. Применение новой продукции в составе стеклопакетов значительно сокращает теплопотери в зданиях, защищает помещения от ультрафиолетового излучения, реализует программы энергосбережения и импортозамещения.



© Sputnik / Мария Амелина Первое энергосберегающее стекло сделали в Гомеле

В новую линию было вложено 16 миллионов евро. Это средства предприятия, банковские кредиты и господдержка в виде отсрочек и рассрочек за пользование банковскими кредитами.

Юбиляр года

Олимпийскому чемпиону Леониду Гейштору в октябре исполнилось 80 , но он не по годам резво поднимает пудовую гирю, а если снова садится в лодку, то гребет так, что позавидуют 20-летние.

В 1960-м году в Риме на озере Альбано никому не известный экипаж гребцов на каноэ-двойке финишировал первым. На дистанции 1000 метров вырвали у итальянцев три секунды. Для нашей страны эти медали особо дороги, потому что загребной Леонид Гейштор из Гомеля и его напарник Сергей Макаренко из Бреста добыли первое в истории Беларуси олимпийское золото.

Леонид Гейштор и сегодня живет в Гомеле. Его квартира похожа на музей, о триумфе напоминают десятки артефактов. Чемпион сохранил плавки, шапочку, весло, парадный олимпийский костюм, даже багажную бирку из римского аэропорта. Говорит, это нужно для истории.



© Sputnik/ Мария Амелина Квартира олимпийского чемпиона Гейштора напоминает музей

Олимпийский чемпион рассказал нам, что хочет переговорить один на один с Александром Лукашенко. Встреча, увы, до сих пор не состоялась.

Открытие года

В Гомеле открылся Российский центр науки и культуры . В Беларуси он третий, два других успешно работают в Минске и Бресте. А вообще это уже 93 центр, созданный Россотрудничеством в 80 зарубежных странах.

Руководитель Федерального агентства по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству Любовь Глебова обозначила приоритетное направление нового отделения — прежде всего, это тесное сотрудничество в гуманитарной сфере.



© Sputnik / Мария Амелина В Гомеле открылся Российский центр науки и культуры

Центр ориентирован на всех желающих, кто хочет побольше узнать о духовном и материальном потенциале России.

Неожиданность года

Клип белорусского исполнителя HOMIE на песню "Кокаин", опубликованный на YouTube, неожиданно собрал более одиннадцати миллионов просмотров и вызвал бурные споры в интернете.



© Фото: стоп-кадр YouTube Клип гомельчан о наркотиках собрал 10 миллионов просмотров на YouTube

Под псевдонимом HOMIE скрывается уроженец Гомеля Антон Табала. С английского его сценическое имя можно перевести как "кореш", что соответствует рэп-образу гомельчанина. Многие пользователи соцсетей усомнились в заслуженности достижения, обвинив музыканта в "накрутке". Другим острым вопросом стала законность видео — в нем показывают употребление наркотиков.

Узнаваемых объектов в видеоряде немного, но внимательные гомельчане могут заметить, что сюжет закручивается в парке Фестивальный. Там же можно увидеть белорусские деньги образца 2000 года, уходящие в эти дни в историю.

Утрата года

Директор издательского дома "Вечерний Гомель-Медиа", известный журналист Алексей Коноваленко скончался от острой сердечной недостаточности на 46-м году жизни .

Его карьера была похожа на американские горки — в ней были взлеты, падения и снова взлеты. Алексей доказал, что журналисты могут успешно заниматься бизнесом, и он весьма преуспел в нем. При этом продолжал болеть за свою родную "Вечерку". Даже если был далеко в командировке, мог внезапно позвонить в редакцию и предложить хорошую тему.



© Фото: "Вечерний Гомель"\Иван Кузьменков Директор издательского дома "Вечерний Гомель-Медиа" Алексей Коноваленко

В "Вечерний Гомель" он пришел в начале 90-х, будучи старшекурсником журфака Белгосуниверситета. При нем газета из 4-х полос в разы выросла в объеме и тираже, стала одним из самых авторитетных изданий области. А созданный им с нуля издательский дом сразу же заявил о себе на книжном рынке. Сначала был роскошный фотоальбом "Любимый Гомель", затем уникальная по содержанию и дизайну "Строительная летопись Гомельщины", за ними последовали десятки примеров высококачественного полиграфического продукта.

Дипломатия года

В Гомеле открылся строительный гипермаркет "ОМА". Объект площадью 7,5 тысяч квадратных метров стал крупнейшим мономагазином Гомельской области.



© Sputnik / Мария Амелина Строительный гипермаркет "ОМА" открылся в Гомеле

Открытие торгового дома стало значимым событием не только для Гомеля, но и для белорусской дипломатии: в реализации проекта принял участие иностранный капитал. Полная емкость инвестпроекта — около шести миллионов евро.

По словам генерального директора компании Дмитрия Петруши, в Гомеле удалось очень быстро решить все вопросы, связанные с выделением земельного участка. Само строительство завершили всего за полгода. Революции при этом не произошло: генеральный директор генподрядчика Litana Юрий Фризин заверил, что здание на бывшем заболоченном пустыре возвели по тем же стандартам, что и на аналогичных объектах в странах Скандинавии.

"У Гомеля в объекте свой интерес. Это освоение городской территории, создание новых рабочих мест и пополнение бюджета", — признался председатель горисполкома Петр Кириченко.



© Sputnik / Мария Амелина Назван самый ухоженный город Беларуси

Признание года

Гомель по итогам республиканского смотра-конкурса признан самым ухоженным городом Беларуси. В лидерах гомельчане находятся на протяжении последних пяти лет, за это время трижды побеждали и ни разу не опускались ниже второго места.

По этому случаю областной центр посетил заместитель премьер-министра Анатолий Калинин и вручил мэру Гомеля переходящий вымпел. К бархатному полотну прилагалась и солидная премия — 8 тысяч базовых величин. Деньги, заверили высокого гостя, будут использованы на благоустройство городской территории.