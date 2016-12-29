МИНСК, 30 дек — Sputnik. Среди умерших в уходящем году много знаменитостей — Дэвид Боуи, Алан Рикман, Анджей Вайда, Нил Гилевич и десятки других известных людей.

Под занавес 2016-го Sputnik вспоминает ушедших в этом году великих деятелей культуры — настоящих визионеров и кумиров миллионов.

Кого потеряла музыка

Первой громкой смертью этого года стал уход великого музыканта Дэвида Боуи — он умер спустя несколько дней после своего дня рождения и выхода альбома Blackstar, 10 января. Артисту было 69 лет, а после смерти соболезнования в связи с его уходом высказали многие известные музыканты, художники и режиссеры. В стороне не остались и белорусы — в Минске предлагали создать "стену Боуи" .

Канадский поэт и исполнитель Леонард Коэн умер 7 ноября в возрасте 82 лет. Коэн был отмечен в Зале славы рок-н-ролла как попавший "в высший эшелон наиболее влиятельных музыкантов эпохи", а его песню Hallelujah знает практически весь мир.

Легендарный американский певец Принс умер 21 апреля в возрасте 57 лет. Известен он и как один из создателей стиля "ритм-н-блюз", а его учениками себя называют многие современные артисты и музыканты. После смерти Принса его поклонники собирались на грандиозный флешмоб и пели песни музыканта.

Всемирно известный британский певец Джордж Майкл (настоящее имя Йоргос Кириакос Панайоту) умер у себя дома 25 декабря. Артисту было всего 53 года. За свою карьеру Майкл продал миллионы копий записей, а также подарил миру известную песню Last Christmas — вы наверняка ее слышали в разных исполнениях.



© REUTERS Stefan Wermuth/File Photo Британский поп-исполнитель Джордж Майкл

В результате страшной авиакатастрофы 25 декабря погибли артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова и руководитель коллектива Валерий Халилов. Композитор и дирижер, Халилов писал и собственную музыку, а также участвовал в организации военных парадов в России. Белорусский композитор Эдуард Ханок делился воспоминаниями об артисте.

Утраты кино и театра

Британский актер Алан Рикман скончался 14 января, ему также было 69 лет. Самая известная для массового зрителя его работа — роль Северуса Снегга в экранизациях "Гарри Поттера". Играл Рикман и в "Суини Тодде", "Догме" и десятках других фильмов. Также Рикман исполнил множество ролей в театрах. Цитаты артиста — в материале Sputnik .

Польский мэтр кинематографа Анджей Вайда ушел 9 октября 2016 года, ему было 90 лет. Последняя картина мастера — "Послеобразы" — была высоко оценена мировыми критиками и выдвинута на ряд престижных премий. Показывали "Послеобразы" и в последний день Минского кинофестиваля "Лiстапад". Sputnik собрал фотографии выдающегося режиссера .



© AP/ Jean Jacques Levy Анджей Вайда на 23-м кинофестивале в Каннах

Легендарный советский актер Владимир Зельдин умер в Москве 31 октября на 102-м году жизни в одной из клиник российской столицы. За десятилетия творческой карьеры Зельдин запомнился жителям всех постсоветских стран своими яркими ролями и ампула — Sputnik собрал их в одном видео .

В самом начале ноября ушел из жизни российский и советский клоун Олег Попов — ему было 86 лет, а причиной смерти стала остановка сердца. После смерти в интернете появилось видео с последнего выступления великого "солнечного клоуна" — одного из самых известных артистов этого жанра .

Народная артистка России, актриса Наталья Крачковская скончалась в Москве на 78-м году жизни 3 марта. Всесоюзную любовь ей принесли роли в "12 стульях", "Иван Васильевич меняет профессию", "Не может быть!" и десятках других фильмов. Sputnik подобрал кадры из кинолент с участием Крачковской .

Народный артист СССР Ростислав Янковский скончался 26 июня в Минске. Легендарный актер до последнего выходил на сцену и принимал активное участие в поддержке белорусского кинематографа. Прощались с Янковским на сцене, а проводить в последний путь его пришел и министр культуры Беларуси Борис Светлов .

Ушедшие гении литературы

Покинул нас в уходящем году и последний обладатель звания "Народный поэт Беларуси" Нил Гилевич — его не стало 29 марта. Его стихи знают несколько поколений белорусов, а прощаться с поэтом пришли без преувеличения сотни поклонников его таланта. Встречалась с Гилевичем и корреспондент Sputnik — она написала очень трогательные воспоминания о классике .



© Sputnik / Виктор Толочко Писатель Нил Гилевич

Советский и российский поэт и писатель Фазиль Искандер скончался в Москве 31 июля, литератору было 87 лет, последнее время он сильно болел. Литературный критик Дмитрий Быков после смерти Искандера заявил: по уровню таланта и произведений писатель вполне мог бы претендовать на Нобелевскую премию .

Писательница Харпер Ли, автор культового романа "Убить пересмешника", скончалась в возрасте 89 лет 18 февраля. Незадолго до ее смерти в продажу поступила вторая ее книга — "Пойди поставь сторожа", которая также основана на черновиках к "Убить пересмешника". Последние годы жизни мэтр американской литературы провела в доме престарелых .

Итальянский писатель, культуролог и семиотик Умберто Эко скончался 20 февраля. По завещанию автора "Имени Розы", "Маятника Фуко" и сотен научных исследований, прощание с ним прошло скромно, хотя многие и пытались настоять на государственных похоронах. Sputnik публиковал знаковые цитаты Эко .