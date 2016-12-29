Ни для кого не секрет, что некоторые люди каким-то образом обладают большей вероятностью достижения успеха, нежели большинство. Среди таковых на удивление часто встречаются заядлые путешественники. С чем связан подобный феномен? Путешествия вдохновляют человека и обучают его новым способам решения привычных вопросов, формируют его характер и развивают полезнейшие навыки. Перед вами 10 причин, которые объясняют, почему те, кто склонен часто путешествовать, обнаруживают большее везение в делах.





1. Выход из зоны комфорта

В путешествиях людям довольно часто приходится оказываться в незнакомых ситуациях, когда необходимо быстро принимать решения. Сталкиваясь с многочисленными новыми впечатлениями, человек обретает ценные стратегии поведения, которые помогают ему в дальнейшем со спокойствием и эффективностью решать самые разнообразные проблемы. Это является ключевым навыком для достижения успеха в бизнесе и деловых отношениях.

2. Отсутствие страха перед новизной

Люди, много времени проводящие в различных поездках, постоянно находятся в окружении новых вещей и событий. Такой образ жизни вдохновляет на творчество и создание инноваций.

3. Искусство доверия

Путешественники во многих случаях вынуждены полагаться на незнакомых людей: это касается языковых барьеров, перемещения по неизвестной местности и других моментов. Развитые умения в данной сфере помогают уверенней строить новые отношения, улучшая способность выбирать друзей и знакомых среди людей, которые действительно заслуживают доверия.

4. Победа над страхами

Ключ к успеху – уверенное движение к цели. В путешествиях человек нередко предстает перед ситуацией, когда пути к отступлению нет. В подобном случае приходится безотлагательно справляться со всеми возникающими опасениями, страхами и ощущениями неуверенности. Такие навыки оказываются более чем полезными в деловой жизни.

5. Широкий кругозор

Путешественники обладают большим опытом и обширным запасом знаний о мире. Они изучают новые и лучшие способы привычных видов деятельности, знакомятся с разнообразием обычаев и культур. Это знание помогает им находить новые возможности для улучшения и инноваций также в своей сфере.

6. Способность увидеть красоту в неожиданных местах

Частая встреча с новым и необычным тренирует мозг сосредотачиваться и вычленять главные детали. Взгляд привыкает искать в окружающем нечто необычное. Эта способность присуща великим фотографам, поэтам и другим творческим личностям.

7. Частая улыбка, ощущение счастья и удовольствия

Исследования показывают, что путешествия делают человека счастливей. Заядлые путешественники, регулярно открывающие для себя новые места, больше улыбаются в сравнении с теми, кто не склонен к частым поездкам. Они чувствуют себя более счастливыми, встречаясь с разными людьми, исследуя впечатляющие достопримечательности, пробуя новую вкусную пищу. А счастливый и довольный человек способен легче достичь успеха.

8. Умение слушать

Этот жизненный навык стремится получить множество людей, ведь его освоение оказывается крайне важным для достижения целей. Умея сосредоточиться и настроиться с человеком «на одну волну», можно построить успешные и крепкие отношения. Тот, кто много путешествует, получает возможность потренировать это умение в общении со своими новыми знакомыми и просто встречающимися по дороге людьми.

9. Чувствительность и отсутствие склонности к осуждению

Многие успешные лидеры знают, что способность чутко взаимодействовать с другими повышает лояльность окружающих и ведет к улучшению дел. В частых путешествиях человек, стремясь к большему пониманию происходящего вокруг, учится проявлять сочувствие к людям и избегать их поспешного осуждения.

10. Бережливость и трата денег с умом

Путешественники ясно осознают цену имеющихся у них ресурсов. Ведь делая весь мир собственным домом, всегда стоит трезво оценивать стоимость жизни в его различных уголках. Грамотные путешествующие и одновременно работающие люди способны даже при небольшом доходе хорошо устраиваться во многих странах.

Так что если вы вдруг всегда мечтали бросить все и проехать автостопом по всему миру, то почему бы не сделать это прямо сейчас?

Текст: Flytothesky.ru