Под занавес уходящего 2016-го редакция Sputnik вспоминает знаковых политиков, общественных и государственных деятелей, которые умерли в этом году. По объективным причинам, список не может быть полным, однако Sputnik попытался отобрать самые важные и невосполнимые утраты.

Легендарный журналист

Известный журналист и общественный деятель Павел Шеремет погиб в Киеве 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля. Причины и мотивы убийства белорусского журналиста до сих пор не известны, хотя расследование преступления глава украинской полиции обещала контролировать лично.



© AP/ Sergei Chuzavkov Траурный портрет Павла Шеремета в Киеве

Ход расследования убийства Шермета, различные версии и воспоминания о журналисте от бывших коллег — в специальном сюжете Sputnik .

Бессменный лидер Узбекистана

© Sputnik Сергей Гунеев Президент Узбекистана Ислам Каримов скончался

Президент Узбекистана Ислам Каримов умер 2 сентября после инсульта. До этого бессменный глава республики почти неделю находился в критическом состоянии, после чего правительство страны сообщило о его кончине. Скорбели о смерти Каримова всем Узбекистаном, а соболезнования приходили со всех уголков мира.

"Приезжал когда к нему, он мне все время напоминал о своей связи с Беларусью. Не помню точно, но у него то ли мать, то ли кто-то другой из близких родственников был белорусом. Он был спокойный, добрый и уверенный. Вечная ему память", — рассказал после смерти Каримова Sputnik экс-премьер Беларуси Вячеслав Кебич .

Патриарх ближневосточной политики

Экс-президент Израиля белорусского происхождения Шимон Перес скончался 28 сентября от последствий перенесенного инсульта. Политику было 93 года, а за достижения Переса многие прозвали настоящим "патриархом ближневосточной политики".



Алексей Дружинин Президент Республики Израиль Шимон Перес

Корреспонденты Sputnik попытались найти односельчан Переса в местечке Вишнево , что находится неподалеку от Минска. Что из этого вышло — в видеосюжете.

Старейший из монархов

© REUTERS Damir Sagolj Король Таиланда скончался на 89-м году жизни

Король Таиланда Пхумипхон Адулъядет (Рама Девятый), царствовавший в Таиланде с 1946 года и находившийся на троне дольше всех ныне живущих монархов мира, скончался на 89-м году жизни 13 октября.

Монарх был народным любимцем в Таиланде — за все 70 лет своего правления он ничем не вызвал недовольства граждан. Провожали Адулъядета всей страной. Sputnik публиковал краткую историю жизни лидера Таиланда.

История белорусских выборов

© Sputnik / Виктор Толочко Экс-секретарь ЦИК Николай Лозовик скончался от последствий болезни

Секретарь ЦИК Беларуси и любимец журналистов Николай Лозовик скончался 5 ноября в результате продолжительной болезни. Пост в Центризбиркоме он оставил незадолго до этого. Работе в комиссии Лозовик посвятил 16 лет своей жизни, очень тепло о нем для Sputnik отозвалась председатель ЦИК Лидия Ермошина .

"Это очень большая потеря для его близких. Это человек в определенном плане легендарный, это история белорусских выборов, история белорусского парламента — она сегодня ушла", — сказала Ермошина.



© Sputnik Василий Малышев Лидер кубинской революции Фидель Кастро 15

Лидер кубинской революции

Фидель Кастро, настоящая икона свободной Кубы, умер в возрасте 90 лет вечером 25 ноября. О кончине политика сообщил его брат и действующий руководитель Кубы Рауль в эфире государственного телевидения страны.

Урну с прахом Кастро провезли через всю страну — чтобы все желающие могли проститься с лидером революции. В столице страны Гаване десятки тысяч человек собирались, чтобы вспомнить Кастро — увидеть эти кадры вы можете на Sputnik.

Посол России в Турции

Глава российской дипмиссии в Турции Андрей Карлов 19 декабря стал жертвой вооруженного нападения, которое произошло в Центре современного искусства на открытии выставки "Россия глазами путешественника" в Анкаре.

Убийство решительно осудили во всех странах мира, а свои соболезнования в адрес родных и близких Карлова направляли лидеры многих государств. Проститься с Карловым в Москве пришел и президент России Владимир Путин. Карлов посмертно удостоен звания "Герой России" .

Доктор Лиза — правозащитник и врач

© Sputnik Алексей Никольский Авиакатастрофа над Черным морем: среди погибших Доктор Лиза

В авиакатастрофе 25 декабря над Черным морем погибла руководитель фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, больше известная как Доктор Лиза. Она занималась оказанием медицинской помощи гражданскому населению Сирии, а также детям охваченного войной Донбасса. Когда-то именно Глинка начала создавать первые на постсоветском пространстве хосписы.

"Мы до последнего надеялись на чудо. А она сама была чудом, небесным посланием о добродетели", — сообщил глава президентского Совета по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов после гибели Глинки, входившей в организацию и за несколько дней до гибели получившей награду из рук президента России.