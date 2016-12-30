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Утраты 2016 года: ушедшие политики и общественные деятели
31.12.2016 10:09 — Калейдоскоп | Sputnik Беларусь
Под занавес уходящего 2016-го редакция Sputnik вспоминает знаковых политиков, общественных и государственных деятелей, которые умерли в этом году. По объективным причинам, список не может быть полным, однако Sputnik попытался отобрать самые важные и невосполнимые утраты.
Легендарный журналист
Известный журналист и общественный деятель Павел Шеремет погиб в Киеве 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля. Причины и мотивы убийства белорусского журналиста до сих пор не известны, хотя расследование преступления глава украинской полиции обещала контролировать лично.
© AP/ Sergei Chuzavkov
Траурный портрет Павла Шеремета в Киеве
Ход расследования убийства Шермета, различные версии и воспоминания о журналисте от бывших коллег —
Бессменный лидер Узбекистана
© Sputnik Сергей Гунеев
Президент Узбекистана Ислам Каримов умер 2 сентября после инсульта. До этого бессменный глава республики почти неделю находился в критическом состоянии, после чего правительство страны сообщило о его кончине. Скорбели о смерти Каримова всем Узбекистаном, а соболезнования приходили со всех уголков мира.
"Приезжал когда к нему, он мне все время напоминал о своей связи с Беларусью. Не помню точно, но у него то ли мать, то ли кто-то другой из близких родственников был белорусом. Он был спокойный, добрый и уверенный. Вечная ему память", —
Патриарх ближневосточной политики
Экс-президент Израиля белорусского происхождения Шимон Перес скончался 28 сентября от последствий перенесенного инсульта. Политику было 93 года, а за достижения Переса многие прозвали настоящим "патриархом ближневосточной политики".
Алексей Дружинин
Президент Республики Израиль Шимон Перес
Корреспонденты Sputnik
Старейший из монархов
© REUTERS Damir Sagolj
Король Таиланда Пхумипхон Адулъядет (Рама Девятый), царствовавший в Таиланде с 1946 года и находившийся на троне дольше всех ныне живущих монархов мира, скончался на 89-м году жизни 13 октября.
Монарх был народным любимцем в Таиланде — за все 70 лет своего правления он ничем не вызвал недовольства граждан. Провожали Адулъядета всей страной. Sputnik публиковал краткую историю жизни лидера Таиланда.
История белорусских выборов
© Sputnik / Виктор Толочко
Секретарь ЦИК Беларуси и любимец журналистов Николай Лозовик скончался 5 ноября в результате продолжительной болезни. Пост в Центризбиркоме он оставил незадолго до этого. Работе в комиссии Лозовик посвятил 16 лет своей жизни,
"Это очень большая потеря для его близких. Это человек в определенном плане легендарный, это история белорусских выборов, история белорусского парламента — она сегодня ушла", — сказала Ермошина.
© Sputnik Василий Малышев
Лидер кубинской революции
Фидель Кастро, настоящая икона свободной Кубы, умер в возрасте 90 лет вечером 25 ноября. О кончине политика сообщил его брат и действующий руководитель Кубы Рауль в эфире государственного телевидения страны.
Урну с прахом Кастро провезли через всю страну — чтобы все желающие могли проститься с лидером революции. В столице страны Гаване
Посол России в Турции
Глава российской дипмиссии в Турции Андрей Карлов 19 декабря стал жертвой вооруженного нападения, которое произошло в Центре современного искусства на открытии выставки "Россия глазами путешественника" в Анкаре.
Убийство решительно осудили во всех странах мира, а свои соболезнования в адрес родных и близких Карлова направляли лидеры многих государств. Проститься с Карловым в Москве пришел и президент России Владимир Путин.
Доктор Лиза — правозащитник и врач
© Sputnik Алексей Никольский
В авиакатастрофе 25 декабря над Черным морем погибла руководитель фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, больше известная как Доктор Лиза. Она занималась оказанием медицинской помощи гражданскому населению Сирии, а также детям охваченного войной Донбасса. Когда-то именно Глинка начала создавать первые на постсоветском пространстве хосписы.
"Мы до последнего надеялись на чудо. А она сама была чудом, небесным посланием о добродетели", — сообщил глава президентского Совета по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов после гибели Глинки, входившей в организацию и за несколько дней до гибели получившей награду из рук президента России.
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Среди покинувших нас в уходящем году – множество великих политиков и знаковых общественных деятелей: от лидера Узбекистана Ислама Каримова и до...
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