Корреспондент Sputnik Дмитрий Босак вспоминает, что важного случилось в 2016-м в Бресте.



© Sputnik / Дмитрий Босак. Брест в новогодних огнях: селфи-шар, красный петух и фонтаны

Дороги: большая стройка и эксперименты

В уходящем году брестские власти реконструировали проблемные дороги и продолжили строить новые.

Весной возобновилось финансирование большой дорожной стройки — Западного обхода. Два года она будет идти за счет кредита Банка развития, который выделил 255 миллиардов неденоминированных рублей. Кольцевая разгрузит город от транспортных потоков и позволит оптимизировать движение транспорта между левым и правым берегами реки Мухавец. Завершение строительства планируется в 2019 году — к 1000-летию Бреста.



© Sputnik / Дмитрий Босак. Часть проспекта Машерова, которая входит в состав Западного обхода, расширили

Летом продолжился ремонт городской магистрали по улице Пионерской — на этот раз от Янки Купалы до Пушкинской. Здесь расширили проезжую часть, добавили велодорожки, установили светодиодное освещение. Обновили также участок дороги со стороны въезда в Брест с трассы М1/Е30.



© Sputnik / Дмитрий Босак. На Пионерской расширили проезжую часть, добавили велодорожки, установили светодиодное освещение

В сентябре на пешеходном переходе через улицу Октябрьской революции появился экспериментальный велосветофор — первый в городе. Рабочие нанесли специальную светоотражающую разметку и установили светофоры для велосипедистов, дублирующие сигнал основных светофоров.



© Sputnik / Дмитрий Босак. Первый в городе велосветофор на улице Октябрьской революции

Брест принимает беженцев

Город стал перевалочной базой для чеченских беженцев на пути в Евросоюз еще летом 2015 года. Каждый день сотни мигрантов из Чечни пытаются пересечь границу с Польшей, попадают туда лишь единицы. Между попытками им приходится жить на съемных квартирах или в зале ожидания железнодорожного вокзала.



© Sputnik/ Дмитрий Босак Шуневич: Польша сама виновата в инциденте с чеченскими беженцами

Ситуация накалилась в конце августа уходящего года, когда за две недели поляки не пропустили ни одного беженца. Тогда более сотни мигрантов пытались выехать в Евросоюз на рейсовом автобусе, однако польские пограничники развернули их.

Застрявшие в Беларуси чеченцы разбили стихийный лагерь в нескольких десятках метров от пункта пропуска "Брест" на границе с Польшей и ожидали приезда представителя УВКБ ООН. Но посещение лагеря в его планы не входило.

Сейчас поток чеченцев, прибывающих в Брест, не иссякает. Они все так же продолжают попытки выезда в ЕС.

Открытие KFC

В октябре начал работу первый в Бресте ресторан быстрого питания KFC. Его открыли на месте бывшего кафе "Бульбяная" на проспекте Машерова.



© Sputnik / Дмитрий Босак. На Машерова открылся первый фастфуд-ресторан международной сети KFC

Заведение готово одновременно разместить за столами около 100 человек. Со стороны бульвара Шевченко есть экспресс-окно для того, чтобы купить еду с собой.

Реконструкция ЦУМа

Слухи о возможном закрытии ЦУМа ходили давно. Официальная информация начала появляться только осенью.

Центральный универмаг работает в Бресте почти 70 лет. С 1978 года он находится в здании на проспекте Машерова. После Нового года магазин уйдет на реконструкцию, в которую основной акционер УП "Санта-Инвест" планирует вложить около двух миллионов долларов.

Работники, у которых на этот момент контракты еще не закончатся, будут отправлены на вынужденный простой . Некоторым людям администрация ЦУМа подыскала работу в других торговых фирмах.

В планах основного акционера завершить реконструкцию до 1 сентября 2017 года.

"Запрет" георгиевских ленточек

В конце ноября в одной из маршруток областного центра разгорелся конфликт: местная жительница потребовала у водителя маршрутки снять георгиевскую ленточку, но получила отказ.



© Sputnik/ Елена Васильева, Сергей Пушкин Опрос Sputnik: вас раздражает георгиевская ленточка?

История продолжилась после обращения женщины в КТУП "Брестгортранс". Предприятие принесло ей извинения и рекомендовало не использовать в общественном транспорте символику или материалы, которые не относятся непосредственно к перевозкам. В первую очередь, рекомендация коснулась водителей маршруток.

Навели порядок: набережная, Старый парк и центральные фасады

В 2016-м власти продолжили обновление набережной. Летом здесь привели в порядок бетонный парапет и установили на нем около 400 метров турникетных ограждений.



© Sputnik / Дмитрий Босак. На набережной Франциска Скорины появились металлические ограждения

Коммунальщики взялись за возрождение бывшего Городского сада, который простоял заброшенным долгие годы. Весной территорию начали очищать от мусора и зарослей. Идея председателя горисполкома Александра Рогачука заключается в том, чтобы не урбанизировать парк, а постараться сохранить его аутентичность.



© Sputnik / Дмитрий Босак. Территория бывшего Городского сада

Зеленая зона площадью 8 га раньше называлась Старым парком. Его заложили в 1835 году в двух километрах от возводимой Брест-Литовской крепости. За это время в нем побывали множество известных людей того времени: герой Первой мировой войны и лидер Белого движения в период Гражданской войны в России Антон Деникин, штабс-капитан Дмитрий Карбышев, великий русский композитор Сергей Рахманинов и другие.

Конкретных сроков окончания работ пока нет.



© Sputnik / Дмитрий Босак. Спутниковые антенны и кондиционеры на фасадах домов центральных улиц с этого года – под запретом

В октябре горисполком запретил устанавливать на фасадах домов центральных улиц спутниковые антенны и кондиционеры. Запрет коснулся жильцов многоквартирных жилых домов, внесенных в список историко-культурных ценностей РБ , а также домов, фасады которых выходят на главные улицы — площадь и улица Ленина, проспект Машерова.

План к 1000-летию

25 августа Александр Лукашенко подписал распоряжение "О подготовке к празднованию 1000-летия г. Бреста". Оно включает в себя план мероприятий по строительству школ, детских садов, дорог, новых объектов инфраструктуры, речного порта, автовокзала, хосписа, парка 1000-летия, спортивных и других объектов.



© Sputnik / Дмитрий Босак. Памятник 1000-летию Бреста на улице Советской

Кроме того, к юбилею городу нужно успеть разобраться с уже начатыми стройками, благоустройством улиц и дворов, а также с капитальным ремонтом жилого фонда.