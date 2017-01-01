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Собаки, выросшие вместе, встретились спустя несколько месяцев разлуки

02.01.2017 15:39 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Их реакция потрясающа!

Собаки, выросшие вместе, встретились спустя несколько месяцев разлуки

Знакомьтесь, Кенджи и София, две влюбленные собачки, выросшие на мясной ферме в Южной Корее. Они наконец-то встретились спустя несколько месяцев разлуки. У этой собачьей парочки даже были щенки, но после того, как они были спасены группой Jindo Love и перевезены в США, их пути разошлись. Кенджи оказался в приюте Sweet Paws в штате Массачусетс, где его и нашла новая «мама» Линдсей Голдстейн.

«Кенджи – изумительный пес, – говорит Линдсей. – Он спокойный и ласковый, очень любит внимание и поглаживание животика. Когда он переполнен эмоциями, то дает об этом знать своим громким лаем».

Кенджи отлично адаптировался к новой жизни, за исключением того, что он не мог ужиться с другими собаками. Может быть, потому, что не мог забыть свою Софию? Линдсей знала о его возлюбленной и решила отыскать Софию, чтобы парочка снова воссоединилась.

«Когда он увидел Софию, сразу стало понятно, что они помнят друг друга и очень друг друга любят», – говорит Линдсей.

Прелестная собачья парочка долго обнималась. Линдсей говорит, что в Кенджи сразу проснулась масса энергии, и он весь день бегал по двору со своей Софией. Это и есть самая настоящая любовь!

Эти собаки только что снова встретились в США после того, как были в разлуке в течение нескольких месяцев

Собаки, выросшие вместе, встретились спустя несколько месяцев разлуки

Кеджи и София, две собаки, выросшие на мясной ферме в Южной Корее

Собаки, выросшие вместе, встретились спустя несколько месяцев разлуки

После того как собаки были спасены, их пути разошлись, и Кенджи оказался в штате Массачусетс

Собаки, выросшие вместе, встретились спустя несколько месяцев разлуки

Именно здесь он встретил свою новую «маму» Линдсей Голдстейн, которая приняла решение отыскать Софию

Собаки, выросшие вместе, встретились спустя несколько месяцев разлуки

«Когда он увидел Софию, сразу стало понятно, что они помнят друг друга и очень друг друга любят»

Собаки, выросшие вместе, встретились спустя несколько месяцев разлуки

«В Кенджи сразу проснулась масса энергии, и он весь день бегал по двору со своей Софией»

Собаки, выросшие вместе, встретились спустя несколько месяцев разлуки

Текст: Flytothesky.ru

 
 
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Их реакция потрясающа! Знакомьтесь, Кенджи и София, две влюбленные собачки, выросшие на мясной ферме в Южной Корее. Они наконец-то встретились спустя несколько...

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