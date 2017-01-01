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Собаки, выросшие вместе, встретились спустя несколько месяцев разлуки
02.01.2017 15:39 — Калейдоскоп | Flytothesky
Их реакция потрясающа!
Знакомьтесь, Кенджи и София, две влюбленные собачки,
«Кенджи – изумительный пес, – говорит Линдсей. – Он спокойный и ласковый, очень любит внимание и поглаживание животика. Когда он переполнен эмоциями, то дает об этом знать своим громким лаем».
Кенджи отлично адаптировался к новой жизни, за исключением того, что он не мог ужиться с другими собаками. Может быть, потому, что не мог забыть свою Софию? Линдсей знала о его возлюбленной и решила отыскать Софию, чтобы парочка снова воссоединилась.
«Когда он увидел Софию, сразу стало понятно, что они помнят друг друга и очень друг друга любят», – говорит Линдсей.
Прелестная собачья парочка долго обнималась. Линдсей говорит, что в Кенджи сразу проснулась масса энергии, и он весь день бегал по двору со своей Софией. Это и есть самая настоящая любовь!
Эти собаки только что снова встретились в США после того, как были в разлуке в течение нескольких месяцев
Кеджи и София, две собаки, выросшие на мясной ферме в Южной Корее
После того как собаки были спасены, их пути разошлись, и Кенджи оказался в штате Массачусетс
Именно здесь он встретил свою новую «маму» Линдсей Голдстейн, которая приняла решение отыскать Софию
«Когда он увидел Софию, сразу стало понятно, что они помнят друг друга и очень друг друга любят»
«В Кенджи сразу проснулась масса энергии, и он весь день бегал по двору со своей Софией»
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Их реакция потрясающа! Знакомьтесь, Кенджи и София, две влюбленные собачки, выросшие на мясной ферме в Южной Корее. Они наконец-то встретились спустя несколько...
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