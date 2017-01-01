Их реакция потрясающа!





Знакомьтесь, Кенджи и София, две влюбленные собачки, выросшие на мясной ферме в Южной Корее. Они наконец-то встретились спустя несколько месяцев разлуки. У этой собачьей парочки даже были щенки, но после того, как они были спасены группой Jindo Love и перевезены в США, их пути разошлись. Кенджи оказался в приюте Sweet Paws в штате Массачусетс, где его и нашла новая «мама» Линдсей Голдстейн.

«Кенджи – изумительный пес, – говорит Линдсей. – Он спокойный и ласковый, очень любит внимание и поглаживание животика. Когда он переполнен эмоциями, то дает об этом знать своим громким лаем».

Кенджи отлично адаптировался к новой жизни, за исключением того, что он не мог ужиться с другими собаками. Может быть, потому, что не мог забыть свою Софию? Линдсей знала о его возлюбленной и решила отыскать Софию, чтобы парочка снова воссоединилась.

«Когда он увидел Софию, сразу стало понятно, что они помнят друг друга и очень друг друга любят», – говорит Линдсей.

Прелестная собачья парочка долго обнималась. Линдсей говорит, что в Кенджи сразу проснулась масса энергии, и он весь день бегал по двору со своей Софией. Это и есть самая настоящая любовь!

Эти собаки только что снова встретились в США после того, как были в разлуке в течение нескольких месяцев





Кеджи и София, две собаки, выросшие на мясной ферме в Южной Корее

После того как собаки были спасены, их пути разошлись, и Кенджи оказался в штате Массачусетс





Именно здесь он встретил свою новую «маму» Линдсей Голдстейн, которая приняла решение отыскать Софию





«Когда он увидел Софию, сразу стало понятно, что они помнят друг друга и очень друг друга любят»





«В Кенджи сразу проснулась масса энергии, и он весь день бегал по двору со своей Софией»





Текст: Flytothesky.ru