Миллионерами не рождаются!





Доводилось ли вам быть свидетелем того, как трудолюбивые и талантливые люди проживали свою жизнь за чертой бедности? Казалось бы, ум, талант, внешние данные – все при себе! Вот только деньги не идут в руки, тогда как кто-то другой, менее достойный, покупает уже третью яхту и смачивает ворот рубахи элитным парфюмом. Отчего такая несправедливость?

А дело в привычках, которые копируют дети бедняков снова и снова. Хотите выбраться из порочного круга, чтобы приумножить доход и привлечь финансовое благосостояние? Устали считать копейки до зарплаты, отказывая семье в нормальной жизни? Тогда читайте статью о том, какие привычки мешают вам стать богатым прямо сейчас? Проверьте себя на практике.

1. Привычка мерить счастье деньгами

Только бедные считают чужие деньги, завидуя внешнему благополучию. Богатые понимают, радость приносят моменты – улыбка ребенка, любовь жены, искренняя поддержка в трудный момент или признание профессиональных заслуг. Красивый особняк и бриллианты – лишь внешний атрибут, тогда как счастье – состояние души.

2. Привычка жить в кредит

Бедные часто живут не по средствам, растрачивая на ветер то, чего в реальности не могут себе позволить. Дорогие телефоны, покупка роскошных машин в кредит или ссуда на приобретение техники VIP-класса – все это вгоняет их в огромную долговую яму, из которой нет выхода. Богатые вкладывают деньги только в то, что должно принести еще большую прибыль.

3. Приоритет сиюминутных выгод

«Получить все и сразу» — главный девиз бедняков, который становится тормозом на пути к лучшей жизни. Минимум усилий, минимум временных затрат, но максимум выгоды. Такая система ценностей порождает потребительское поведение. Богатым людям свойственно много трудиться, постоянно учиться новому, живя с оглядкой на будущее.

4. Жалость к себе

«Родись я в другой стане, с другой телесной конституцией и талантами, как у Моцарта, вот тогда бы…» Знакомо? Только бедные люди ищут причину своих проблем в неопытности, необразованности или недостаточных внешних данных. Богатые стараются концентрироваться не на минусах, но возможностях, которые открывает им жизнь. Успешным людям некогда жалеть себя, они заняты своим развитием.

5. Привычка жадничать

Зачем платить за то, что можно получить бесплатно? Человек, мышление которого запрограммировано на бедность, не любит вкладывать деньги в качественные продукты. Он ищет возможность, где надурить, где взять больше, и в итоге остается в проигрыше. Экономия на качестве продуктов приводит к проблемам со здоровьем. Нежелание вкладываться в образование – к невостребованности на бирже труда. Обман собственных сотрудников – к проблемам в бизнесе. Богатые люди всегда щедрые, потому что ценят реальную стоимость вещей.

6. Привычка искать крайних

Бедные боятся принимать ответственность за собственные решения. Это не они виноваты, что денег нет, так жизнь сложилась! Коррупция в стране, прижимистый начальник, сварливая жена и кучка неблагодарных детей. Кому-то повело, у него был стартовый капитал и железная воля. Но давайте на чистоту, бедняк просто не хочет признать, что победители создают себя сами. Не виноватых искать нужно, но выход из ситуации!

7. Страх идти на риск

Еще одна причина, по которой бедный всегда остается бедным, – игнорирование необходимых перемен. Нищие боятся рисков, боятся покидать рамки привычной жизни, предпочитая сидеть попой на муравейнике. Жизнь от зарплаты к зарплате комфортна, потому что не требует большого перенапряжения. Богатые готовы терпеть взлеты и падения, потому что знают, стабильность – это смерть.

8. Нелюбимая работа

Бедные могут всей душой ненавидеть то, чем им приходится зарабатывать себе на жизнь, однако найдут тысячу причин, почему ничего не изменится. А как иначе кушать, выплачивать кредит или ипотеку? Жизнь – не сказка. Однако богатые понимают, чтобы выйти из замкнутого круга, нужно перестать делать то, что не нравится, и начать вкалывать на то, что нравится. Все предельно просто, главное, быть честным с собой и обладать каплей смелости.

9. Привычка оглядываться на других

Сосед на днях хвастался новым Lexus, надо бы и себе такой же купить. У подружки муж открыл собственный бизнес, надо и своего начать тормошить. Чувствуете подвох? Бедняк постоянно сравнивает себя с другими, стремится не отставать от принятых в обществе стандартов хорошей жизни, позволяя миру контролировать свое «я». Успешные люди не ведутся на мнение большинства, потому что ценят свою индивидуальность. Для них важно слышать себя самого, а не жить по стадному принципу, расходуя время и энергию на поддержание статуса.

10. Отказ от семейных ценностей

В мышлении неудачника семья всегда воспринимается как обуза, потому он с большим неудовольствием поддерживает родственные связи, одалживает деньги или оказывает какую бы то ни было помощь. Богатые понимают, семья – фундамент их силы и роста. Именно оттуда успешный человек черпает поддержку, вдохновение и новые идеи, на них может положиться в трудные моменты жизни. Любовь близких – самое ценное богатство, которое есть у человека. Помощь родителям и детям – дело чести.

Текст: Flytothesky.ru