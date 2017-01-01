В здоровых отношениях оба партнера всегда поддерживают друг друга, однако продолжают оставаться личностями самодостаточными и самостоятельными. В случае созависимости партнер, который вольно или невольно поощряет перекос в отношениях (назовем его условно «провокатором»), все время опекает свою вторую половину и фактически разрешает сесть себе на шею. Вряд ли кто добровольно хочет быть таким «провокатором», а скорее видит себя опекуном, хранителем семьи или просто опорой и поддержкой. Наберитесь смелости и признайте за собой эту не самую приятную роль, если вам присущи нижеописанные шесть признаков – и начните избавляться от таких нездоровых поведенческих моделей.





1. Потребности партнера для вас более приоритетны, нежели собственные

В созависимых отношениях «провокатор» всецело концентрируется на потребностях своего избранника, конечно же, за счет собственных. Мало того, данная позиция его вполне устраивает, и он себя ощущает чуть ли не святым. В отношениях здоровых каждый человек учитывает свои принципы, нужды и мировоззрение. Чтобы прекратить подавлять собственные интересы, крайне необходимо выработать жесткую привычку озвучивать слово «нет» и принимать свои решения. Выдерживайте паузу, прежде чем с готовностью соглашаться на что-либо, а затем обдумайте ситуацию с учетом своего мнения. Ваши потребности тоже имеют значение.

2. Вы извиняетесь слишком часто

Люди, поощряющие и провоцирующие развитие нездоровых отношений, боятся конфликтов и поэтому предпочитают постоянно извиняться. Они будут делать все, чтобы успокоить и утихомирить партнера, прося прощения даже за то, в чем нет их вины. Избавьтесь от такой пагубной привычки, поскольку в отношениях случаются разногласия, и не каждый спор или ссору нужно заглаживать путем ваших постоянных уступок и самоуничижения. Более продуктивным шагом с вашей стороны было бы направить собственную энергию на четкое установление границ.

3. Вы думаете, что только вы можете эффективно уладить все проблемы

«Провокаторы» часто уверены в том, что только в их силах разрешить все проблемы. Мысль эта не только несколько эгоистична, но и крайне пагубна. Наивная вера в то, что лучше всех справиться с ситуацией можете только вы, абсолютно ошибочна. Если это стало для вас камнем преткновения, ослабьте свой контроль и перестаньте считать, что успехи или неудачи вашего партнера зависят исключительно от вас.

4. Вы постоянно недовольны вашими отношениями

Как бы вы не старались, проблемы продолжают появляться и даже циклично повторяться. Как правило, так происходит от того, что второй партнер не вкладывает никаких усилий в отношения или же минимально работает над ними. А точнее «провокатор» разрешает привилегированному партнеру закрывать глаза на трудности. Какой бы чрезмерной заботой вы его не окружили, позитива вы не дождетесь, если партнер ни к каким изменениям не стремится. Помните: вытянуть на себе всё вы не можете. А чтобы сломать этот шаблон, отдайте прерогативу решения многих проблем своей второй половине.

5. Жизнь ваша безостановочно вращается вокруг партнера

Даже когда у вас совместный быт, всегда нужно иметь интересы и общение за пределами вашей семьи. «Провокаторы» часто задвигают свои увлечения, хобби и цели на задний план, хотя жизнь ваша однозначно не должна крутиться по замкнутой орбите вокруг партнера. Что вы сами любите делать? Какие еще интересы, помимо вашей дражайшей второй половины, у вас есть? Покопайтесь в себе и вспомните, каким вы были в прошлом.

6. Вы считаете партнера человеком беспомощным

Люди, портящие отношения своими руками, обычно считают партнера человеком, вечно нуждающимся в опеке. Вы помогаете ему в работе, в быту, в коммуникациях и просто облегчаете ему жизнь изо дня в день, хотя он великолепно справлялся со всем сам, пока в его жизни не появились вы. Иногда партнеру на самом деле нужна помощь и поддержка, однако эффективнее и продуктивнее позволить ему делать и решать все самостоятельно, ибо благими намерениями можно только навредить, а то и разрушить.

Текст: Flytothesky.ru