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Никогда не судите других людей. И вот почему

02.01.2017 20:15 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Мы часто составляем своё мнение или суждения по поводу других людей, практически не отдавая себе отчёт в этом. Есть люди, которые это понимают и, мало того, им это нравится, потому что так они улучшают свою самооценку и ощущают себя значимее. Тем не менее, независимо от причины, мы не имеем ни малейшего права судить кого-либо. Большинство людей нередко не замечают свои ошибки, вместо этого они стремятся найти и указать на ошибки других. Проанализируйте нижеописанные причины того, почему вы должны избавиться от этой малоприятной привычки (если она вам присуща, конечно).

Никогда не судите других людей. И вот почему

1. Неполная информация

Прежде чем осуждать кого-то, убедитесь, что вы знаете всю информацию об этом человеке. Возможно, вы не в курсе его истории, проблем и забот. Вместо того чтобы делать поверхностные выводы, попробуйте помочь такому человеку или просто оставить его в покое.

2. Мы все разные

Если вам что-то очень не нравится, что ж, другие вовсе не обязаны разделять вашу точку зрения. Например, вы считаете татуировки ужасным зрелищем, так пусть это останется вашим частным мнением, не стоит рассказывать об этом другому человеку, который их любит. Если кто-то не может получить диплом, это не значит, что он не стремится учиться, может быть, у него просто нет средств, чтобы платить за свое образование. Мы все разные, и у всех нас разные жизненные ситуации.

3. Никто не совершенен

Перфекционисты склонны судить каждого человека, который попадается им на их жизненном пути. Они не признают свои собственные ошибки, но любят указывать на чужие недостатки. Очень важно осознать, что никто не совершенен, и все мы делаем ошибки, причём делаем всегда и постоянно. Прежде чем критиковать чьи-то действия, подумайте, действительно ли эти действия несут вред. Может быть, у других людей есть веские мотивы делать то, что они делают.

4. Поступайте с другими так, как вы хотели бы, чтобы они поступали с вами

Прежде чем выносить оценочное суждение кому-либо, поставьте себя на его (её) место. Мы часто несправедливо осуждаем других, но терпеть не можем, когда люди осуждают нас. Ваши слова и действия могут разрушить любые отношения в течение нескольких минут. А вот сможете ли вы за те же несколько минут снова выстроить доверительные и человеческие отношения?

5. Терпимость

Терпимость или толерантность особенно необходима в современном мире. Люди совершают так много не всегда разумных поступков и действий, что порой весьма сложно смолчать, тем более, когда это необходимо. Тренируйте свою терпимость. Это поможет вам понимать людей лучше и судить их меньше. Если вы никак не можете понять кого-то, то просто перестаньте об этом думать. Сосредоточьтесь на своих проблемах, а не на чужих.

6. Внешность часто обманчива

Не судите по внешнему виду и никогда не высмеивайте людей. Может быть, они не могут купить дорогую одежду и вести роскошный образ жизни, но они могут совершить немало хороших дел. Ну и вспомните о пункте 2: мы все разные. Некоторые люди не могут купить необходимые продукты, в то время как другие тратят кучу денег на вещи, которые им не нужны. Богатые люди склонны судить бедных людей, но они не знают того, например, как бедные люди помогают другим, не ожидая ничего взамен.

7. Вы характеризуете сами себя

Когда вы судите других людей, вы характеризуете не их, а себя. Вы хотите, чтобы люди считали вас человеком нетерпимым и неприятным? Спросите вашу семью или друзей, что они думают о вас, и если они скажут, что вы часто судите других людей, то, может быть, настало время перестать быть субъективным.

Никогда не судите других людей. И вот почему

Текст: Flytothesky.ru

 
 
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