Хоккайдо, крупный остров на севере Японии, является домом для популяций нескольких особенно милых созданий, которых невозможно встретить где-либо еще в Стране восходящего солнца. Очаровательные представители этих семи видов, пожалуй, способны покорить и влюбить в себя любого человека.





Некоторые из них представляют собой один из подвидов широко распространенных в мире животных, в то время как другие абсолютно уникальны в своем роде. Но объединяет их всех прежде всего присущая им неоспоримая прелесть. Хоккайдо – место, которое безусловно стоит посетить, будучи в Японии: с целью зимнего отдыха, любования природными достопримечательностями, знакомства с уникальной культурой, или хотя бы ради этих милейших животных. Фотограф Поп Сирэтоко публикует в Твиттере множество потрясающих снимков, на которых запечатлены прелестные маленькие представители местной фауны. Увидев их, можно легко убедиться в справедливости всех уменьшительно-ласкательных эпитетов, отпущенных в адрес этих животных.

Эзо-момонга





Очаровательные зверьки эзо-момонга являются уникальным подвидом белки-летяги, характерным исключительно для Хоккайдо. Их огромные темные глаза и крошечные лапки так милы, что они стали своеобразным талисманом этих мест, а их изображения начали тиражировать на железнодорожных билетах.

































Шима-энага





Шима-энега, подвид длиннохвостой синицы, также обитает лишь на острове Хоккайдо. В отличие от северных длиннохвостых синиц, которых можно встретить в других местах Японии, у этой птицы отсутствуют бурые «брови», что делает ее «лицо» абсолютно белоснежным.

Рыжая лисица острова Хоккайдо





Эта красавица представляет собой один из подвидов обыкновенной рыжей лисицы, но она так прекрасна, что мы не можем упустить возможность продемонстрировать вам несколько ее пленительных фотографий.













Рыжая белка острова Хоккайдо





Евразийский рыжая белка широко распространена по всей Азии и Европе, но природа Хоккайдо располагает ее уникальными подвидами, являясь единственным местом в Японии, где эти белки могут быть обнаружены.





Эзо наки усаги





Хоккайдский плачущий кролик, или эзо наки усаги – это местный подвид северной пищухи, симпатичнейшего зверька, обитающего на просторах всей северной Японии и северной Азии. Говорят, что именно этот миляга стал в свое время вдохновением для создателей любимца фанатов покемонов Пикачу.









Иидзуна





Иидзуна или ласка относится к виду, который предпочитает северные климатические условия Хоккайдо, Сибири и северной Скандинавии. В отличие от некоторых других ласок, наряд этого животного в зимний период становится белым, помогая ему скрыться в снегах.

Эзо-фукуро





Эзо-фукуро – местный подвид неясыти. Увы, стоит отметить, что эти очаровашки, вероятно, не брезгуют лакомиться некоторыми упомянутыми нами выше славными существами… Что, однако, практически не умаляет их обворожительность!









Текст: Flytothesky.ru