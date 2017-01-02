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7 чрезвычайно милых животных острова Хоккайдо

02.01.2017 22:22 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Хоккайдо, крупный остров на севере Японии, является домом для популяций нескольких особенно милых созданий, которых невозможно встретить где-либо еще в Стране восходящего солнца. Очаровательные представители этих семи видов, пожалуй,  способны покорить и влюбить в себя любого человека.

7 чрезвычайно милых животных острова Хоккайдо

Некоторые из них представляют собой один из подвидов широко распространенных в мире животных, в то время как другие абсолютно уникальны в своем роде. Но объединяет их всех прежде всего присущая им неоспоримая прелесть. Хоккайдо – место, которое безусловно стоит посетить, будучи в Японии: с целью зимнего отдыха, любования природными достопримечательностями, знакомства с уникальной культурой, или хотя бы ради этих милейших животных. Фотограф Поп Сирэтоко публикует в Твиттере множество потрясающих снимков, на которых запечатлены прелестные маленькие представители местной фауны. Увидев их, можно легко убедиться в справедливости всех уменьшительно-ласкательных эпитетов, отпущенных в адрес этих животных.

Эзо-момонга

7 чрезвычайно милых животных острова Хоккайдо

Очаровательные зверьки эзо-момонга  являются уникальным подвидом белки-летяги, характерным исключительно для Хоккайдо. Их огромные темные глаза и крошечные лапки так милы, что они стали своеобразным талисманом этих мест, а их изображения начали тиражировать на железнодорожных билетах.

7 чрезвычайно милых животных острова Хоккайдо

7 чрезвычайно милых животных острова Хоккайдо

7 чрезвычайно милых животных острова Хоккайдо

7 чрезвычайно милых животных острова Хоккайдо

7 чрезвычайно милых животных острова Хоккайдо

7 чрезвычайно милых животных острова Хоккайдо

7 чрезвычайно милых животных острова Хоккайдо

7 чрезвычайно милых животных острова Хоккайдо

Шима-энага

7 чрезвычайно милых животных острова Хоккайдо

Шима-энега, подвид длиннохвостой синицы, также обитает лишь на острове Хоккайдо. В отличие от северных длиннохвостых синиц, которых можно встретить в других местах Японии, у этой птицы отсутствуют бурые «брови», что делает ее «лицо» абсолютно белоснежным.

Рыжая лисица острова Хоккайдо

7 чрезвычайно милых животных острова Хоккайдо

Эта красавица представляет собой один из подвидов обыкновенной рыжей лисицы, но она так прекрасна, что мы не можем упустить возможность продемонстрировать вам несколько ее пленительных фотографий.

7 чрезвычайно милых животных острова Хоккайдо

7 чрезвычайно милых животных острова Хоккайдо

7 чрезвычайно милых животных острова Хоккайдо

Рыжая белка острова Хоккайдо

7 чрезвычайно милых животных острова Хоккайдо

Евразийский рыжая белка широко распространена по всей Азии и Европе, но природа Хоккайдо располагает ее уникальными подвидами, являясь единственным местом в Японии, где эти белки могут быть обнаружены.

7 чрезвычайно милых животных острова Хоккайдо

Эзо наки усаги

7 чрезвычайно милых животных острова Хоккайдо

Хоккайдский плачущий кролик, или эзо наки усаги – это местный подвид северной пищухи, симпатичнейшего зверька, обитающего на просторах всей северной Японии и северной Азии. Говорят, что именно этот миляга стал в свое время вдохновением для создателей любимца фанатов покемонов Пикачу.

7 чрезвычайно милых животных острова Хоккайдо

7 чрезвычайно милых животных острова Хоккайдо

Иидзуна

7 чрезвычайно милых животных острова Хоккайдо

Иидзуна или ласка относится к виду, который предпочитает северные климатические условия Хоккайдо, Сибири и северной Скандинавии. В отличие от некоторых других ласок, наряд этого животного в зимний период становится белым, помогая ему скрыться в снегах.

Эзо-фукуро

7 чрезвычайно милых животных острова Хоккайдо

Эзо-фукуро – местный подвид неясыти. Увы, стоит отметить, что эти очаровашки, вероятно, не брезгуют лакомиться некоторыми упомянутыми нами выше славными существами… Что, однако, практически не умаляет их обворожительность!

7 чрезвычайно милых животных острова Хоккайдо

7 чрезвычайно милых животных острова Хоккайдо

Текст: Flytothesky.ru

 
Теги: знакомства
 
 
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Хоккайдо, крупный остров на севере Японии, является домом для популяций нескольких особенно милых созданий, которых невозможно встретить где-либо еще в Стране...

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