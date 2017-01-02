Никогда не говорите ему ЭТИ фразы!





Одним из главных условий гармоничных отношений является не только любовь, но и наличие базового уважения партнеров друг к другу, умения закрывать глаза на недостатки, компенсируя слабые стороны половины своими сильными качествами. Это называется дополнением, когда мужчина проявляет мудрость, а женщина транслирует безграничную любовь. В то же время все чаще можно наблюдать, как семьи распадаются, и главной причиной расставания служат неоправданные надежды. «Это все он!» «Это все она!» Так кто же виноват на самом деле?

В этой статье мы рассмотрим одну из причин охлаждения чувств между партнерами, а именно: неумение женщины правильно общаться со своим мужчиной, ее давление на него, которое только отдаляет супругов друг от друга, убивая любовь. Почему он ищет понимания в объятиях другой женщины? Почему отдаляется, а то и вовсе уходит из семьи? Перед вами топ-7 фраз, которые чаще всего транслирует женщина, неосознанно подрывая мужскую самооценку. Или чего не стоит говорить своему мужу?

1. «Ну я же тебе говорила!»

Когда женщина цокает языком, закатывает глаза и в сотый раз повторяет эту фразу, мужчину будто бьют по голове сковородкой. Он не привык отдавать кому-то пальму первенства, и это хорошо, иначе перед вами был бы не самец, а тюфяк. Помните, мужская психика устроена иначе, в этой фразе она улавливает угрозу своему я: «ты ничего не соображаешь», «ты дурак», «ты никогда не бываешь прав». Чем бить в больное место, лучше переформулировать: «Не расстраивайся, в другой раз у нас все получится, я тебя знаю!» Это вдохновит мужчину идти дальше, прислушиваясь к вашим советам.

2. «Отойди, лучше сама сделаю!»

Простой способ отбить у мужчины желание что-то делать, произнести волшебное «я сама». Если вы не знали, мужчины испытывают удовольствие, когда в них нуждаются, когда они оказываются полезными, а результатами их достижений восхищаются. Чем спешить все делать самой, дайте своему избраннику хотя бы шанс восхитить вас, почувствовать себя сильным и мужественным в ваших глазах. Просто доверьте ему молоток, наконец, и не забывайте восхищенно хлопать глазищами.

3. «И зачем я вышла за тебя замуж?»

В момент, когда вы ставите под сомнение ваш брак, начиная жалеть себя и сетовать на тему «а мама мне говорила», вы даете мужчине повод чувствовать себя нежеланным и несостоятельным. А что может быть больнее для него, чем разочарование в глазах любимой женщины? Помните, в свое время вы выбрали лучшего мужчину, и «не таким» он стал именно под вашим руководством. За развитие семьи отвечают оба партнера, не взваливайте на супруга всю вину, станьте рядом и решайте проблемы вместе.

4. «Твой друг уже директор, а ты…»

Если вы хотите добиться от мужчины активных действий, то тактика сравнения – наихудший способ заставить его измениться. Примените ее к самой себе, как бы вы себя почувствовали, если бы муж стал сравнивать вам с более успешными женщинами? Хотите, чтобы он зарабатывал больше? Просто скажите ему об этом. Хотите новое пальто? Не начинайте с намеков о подруге и ее ухажере, говорите прямо. Это вдохновит его на мысли о том, где заработать, а не переживания по поводу своей несостоятельности.

5. «Зачем ты только купил это?»

Вместо того, чтобы критиковать мужа за неправильный выбор покупок, в следующий раз сходите вместе и покажите, что именно вы хотите. Иначе рискуете отбить у мужчины желание заниматься этой областью домашних обязательств совсем. Мужчины не придают значения деталям, для них главная цель – покупка, и в этом вся разница. То же относится и к подаркам. Не стоит злиться, что он спустил весь бюджет или влез в долги ради вас, иначе в будущем не дождетесь и захудалой розочки. Поблагодарите его, восхититесь обновкам, но в другой раз заявляйте о собственных предпочтениях вслух.

6. «Ты на нее смотрел, кто она?»

Ревность рано или поздно разъедает любые отношения. Сначала вы во всем ищите подвох, обвиняя своего мужчину в том, чего он не просто не совершал, но о чем даже не думал. А потом он устает оправдываться и выслушивать ваши истерики, которым не давал повода. В какой-то момент он действительно начнет искать другую женщину. Как быть? Поработать с собой, своей самооценкой и страхами, записаться на прием к психологу или поговорить с партнером по душам, ища консенсуса. Иначе рискуете получить то, чего так боялись.

7. «Это все ты! Из-за тебя все так плохо»

Отношения строят двое, а потому нельзя переложить всю вину на плечи одного партнера. Как только возникают проблемы, нужно без страха смотреть им в глаза, разделять ответственность, а не просто искать крайнего своим неудачам и нереализованности. Если вас что-то не устраивает, подумайте, что стало этому причиной, почему вы выбрали партнера с такими качествами? Помните, все можно изменить, если прекратить обвинять половинку и начать совместно искать решение.

Не дайте вашему мужчине почувствовать себя нелюбимым или несостоятельным рядом с вами. Либо учитесь решать проблемы вместе, либо отойдите в сторону, только не мешайте ему проявлять свои лучшие качества.

Текст: Flytothesky.ru