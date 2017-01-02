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Люди называют это создание самой красивой лошадью в мире
03.01.2017 19:27 — Калейдоскоп | Flytothesky
Когда вы думаете, что вы видели в этом мире все, мать-природа подкидывает еще один сюрприз в виде
Выведенные в Туркменистане, эти царственные создания славятся своей сияющей, почти металлической кожей.
Ученые утверждают, что благодаря генетике их удивительная кожа отражает и притягивает свет так же, как это делает металл. А еще Ахал-Теке является очень атлетической и спортивной породой.
В мире существует только 1250 этих лошадей, потому не удивительно, что китайцы относятся к ним, как к «лошадям с небес».
Знакомьтесь, Ахал-Теке, одна из самых красивых пород лошадей в мире!
Выведенные в Туркменистане, эти царственные создания славятся своей сияющей кожей
Ученые утверждают, что благодаря генетике их удивительная кожа отражает и притягивает свет
А еще Ахал-Теке является очень атлетической и спортивной породой
В мире существует только 1250 этих лошадей
Так что не удивительно, что китайцы относятся к ним, как к «лошадям с небес»
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Когда вы думаете, что вы видели в этом мире все, мать-природа подкидывает еще один сюрприз в виде Ахал-Теке, одной из самых красивых пород лошадей! Выведенные в...
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