﻿ Люди называют это создание самой красивой лошадью в мире. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Люди называют это создание самой красивой лошадью в мире

03.01.2017 19:27 — Калейдоскоп | Flytothesky  
Размер текста:
A
A
A

Когда вы думаете, что вы видели в этом мире все, мать-природа подкидывает еще один сюрприз в виде Ахал-Теке, одной из самых красивых пород лошадей!

Выведенные в Туркменистане, эти царственные создания славятся своей сияющей, почти металлической кожей.

Ученые утверждают, что благодаря генетике их удивительная кожа отражает и притягивает свет так же, как это делает металл. А еще Ахал-Теке является очень атлетической и спортивной породой.

В мире существует только 1250 этих лошадей, потому не удивительно, что китайцы относятся к ним, как к «лошадям с небес».

Знакомьтесь, Ахал-Теке, одна из самых красивых пород лошадей в мире!

Люди называют это создание самой красивой лошадью в мире

Выведенные в Туркменистане, эти царственные создания славятся своей сияющей кожей

Люди называют это создание самой красивой лошадью в мире

Ученые утверждают, что благодаря генетике их удивительная кожа отражает и притягивает свет

Люди называют это создание самой красивой лошадью в мире

А еще Ахал-Теке является очень атлетической и спортивной породой

Люди называют это создание самой красивой лошадью в мире

В мире существует только 1250 этих лошадей

Люди называют это создание самой красивой лошадью в мире

Так что не удивительно, что китайцы относятся к ним, как к «лошадям с небес»

Люди называют это создание самой красивой лошадью в мире

Текст: Flytothesky.ru

 
 
Ссылка на источник 29
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Когда вы думаете, что вы видели в этом мире все, мать-природа подкидывает еще один сюрприз в виде Ахал-Теке, одной из самых красивых пород лошадей! Выведенные в...

Комментарии

 
Новости дня
Новости
 
Девушка похудела на 87кг. Вот суровая правда об экстремальной потере веса
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Калейдоскоп

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Калейдоскоп)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика