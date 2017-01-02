Когда вы думаете, что вы видели в этом мире все, мать-природа подкидывает еще один сюрприз в виде Ахал-Теке , одной из самых красивых пород лошадей!

Выведенные в Туркменистане, эти царственные создания славятся своей сияющей, почти металлической кожей.

Ученые утверждают, что благодаря генетике их удивительная кожа отражает и притягивает свет так же, как это делает металл. А еще Ахал-Теке является очень атлетической и спортивной породой.

В мире существует только 1250 этих лошадей, потому не удивительно, что китайцы относятся к ним, как к «лошадям с небес».

Знакомьтесь, Ахал-Теке, одна из самых красивых пород лошадей в мире!





Выведенные в Туркменистане, эти царственные создания славятся своей сияющей кожей





Ученые утверждают, что благодаря генетике их удивительная кожа отражает и притягивает свет





А еще Ахал-Теке является очень атлетической и спортивной породой





В мире существует только 1250 этих лошадей





Так что не удивительно, что китайцы относятся к ним, как к «лошадям с небес»





Текст: Flytothesky.ru