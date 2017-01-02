



Большинству позитивных изменений в жизни нередко предшествует какой-то негативный момент. Например, для Кайлы Херли толчком к переменам стал случай, когда её не пустили на аттракцион «американские горки», потому что она была слишком тяжелая.

Всего несколько лет назад Кайла встала на весы и увидела кошмарную цифру в 357 фунтов (162 кг), и это было как раз в тот роковой день в парке аттракционов, когда она решила полностью изменить свою жизнь к лучшему.

За два года ей удалось сбросить 193 фунта (87 кг) и поделиться своей невероятной историей на сайте Imgur .





Хотя вес Кайла сбросила некоторое время назад, она поделилась новой информацией касательно одного животрепещущего вопроса, возникшего у посетителей Imgur по поводу её экстремальной потери веса:

Многие из вас знают, что я потеряла 193 фунта за два года, и большинство, а точнее почти 90% людей, задают мне этот вопрос.

Как выглядит обвисшая кожа?





Она написала в своем посте:

«Вот так она выглядит. Это некрасивое зрелище, но это реальность и последствие огромной потери веса. Обвисшая кожа. В основном она расположена вокруг живота, но также есть на верхней части груди и рук. И это вызывает проблемы с кожей и со спиной. Она мешает заниматься физическими упражнениями и смещает мой центр тяжести. Теперь у меня есть вещи, которые я могу и не могу носить. И, конечно же, это действительно влияет на мою уверенность в себе и то, как я себя вижу. Я хочу избавиться от обвисшей кожи, как только я сделаю максимум по её удалению естественным путем».

Кайла также рассказала, как наличие обвисшей кожи влияет на ее повседневные действия, например, принятие душа и общий уход за собой.





«Обвисшая кожа превращает 15-минутный процесс принятия душа в получасовой, потому что её нужно особо бережно мыть и сушить, иначе это приведет к инфекциям и прочим проблемам. Никакая физкультура не устранит это полностью; кожа может уменьшиться немного за год или около того с помощью силовых тренировок, но она не исчезнет бесследно без хирургического вмешательства».

Тем не менее, Кайла говорит, что такие перемены того стоили, и сейчас она копит на операцию, чтобы удалить лишнюю кожу, пока она пытается восстановить тело естественным образом.





Текст: Flytothesky.ru