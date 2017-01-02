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Девушка похудела на 87кг. Вот суровая правда об экстремальной потере веса

03.01.2017 19:10 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Девушка похудела на 87кг. Вот суровая правда об экстремальной потере веса

 Большинству позитивных изменений в жизни нередко предшествует какой-то негативный момент. Например, для Кайлы Херли толчком к переменам стал случай, когда её не пустили на аттракцион «американские горки», потому что она была слишком тяжелая.

Всего несколько лет назад Кайла встала на весы и увидела кошмарную цифру в 357 фунтов (162 кг), и это было как раз в тот роковой день в парке аттракционов, когда она решила полностью изменить свою жизнь к лучшему.

За два года ей удалось сбросить 193 фунта (87 кг) и поделиться своей невероятной историей на сайте Imgur.

Девушка похудела на 87кг. Вот суровая правда об экстремальной потере веса

 Хотя вес Кайла сбросила некоторое время назад, она поделилась новой информацией касательно одного животрепещущего вопроса, возникшего у посетителей Imgur по поводу её экстремальной потери веса:

Многие из вас знают, что я потеряла 193 фунта за два года, и большинство, а точнее почти 90% людей, задают мне этот вопрос.

Как выглядит обвисшая кожа?

Девушка похудела на 87кг. Вот суровая правда об экстремальной потере веса

 Она написала в своем посте:

«Вот так она выглядит. Это некрасивое зрелище, но это реальность и последствие огромной потери веса. Обвисшая кожа. В основном она расположена вокруг живота, но также есть на верхней части груди и рук. И это вызывает проблемы с кожей и со спиной. Она мешает заниматься физическими упражнениями и смещает мой центр тяжести. Теперь у меня есть вещи, которые я могу и не могу носить. И, конечно же, это действительно влияет на мою уверенность в себе и то, как я себя вижу. Я хочу избавиться от обвисшей кожи, как только я сделаю максимум по её удалению естественным путем».

Кайла также рассказала, как наличие обвисшей кожи влияет на ее повседневные действия, например, принятие душа и общий уход за собой.

Девушка похудела на 87кг. Вот суровая правда об экстремальной потере веса

 «Обвисшая кожа превращает 15-минутный процесс принятия душа в получасовой, потому что её нужно особо бережно мыть и сушить, иначе это приведет к инфекциям и прочим проблемам. Никакая физкультура не устранит это полностью; кожа может уменьшиться немного за год или около того с помощью силовых тренировок, но она не исчезнет бесследно без хирургического вмешательства».

Тем не менее, Кайла говорит, что такие перемены того стоили, и сейчас она копит на операцию, чтобы удалить лишнюю кожу, пока она пытается восстановить тело естественным образом.

Девушка похудела на 87кг. Вот суровая правда об экстремальной потере веса

 Текст: Flytothesky.ru

 
 
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 Большинству позитивных изменений в жизни нередко предшествует какой-то негативный момент. Например, для Кайлы Херли толчком к переменам стал случай, когда её...

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