Наши четвероногие друзья могут многому нас научить!

Очаровательная собачка породы померанский шпиц по имени Пафф живет со своей хозяйкой Кейт Вуд в Южной Каролине. Их дружба длится уже почти 11 лет и за это время Кейт успела многому научиться у своей любимицы, с которой она привыкла делить радости и печали, встречать перемены и переживать значительные моменты своей жизни. Наблюдая за поведением Пафф, ее хозяйка поняла, что человеку стоит поучиться мудрости у собак, наглядно демонстрирующих естественный и здравый подход ко многим жизненным ситуациям. Стремясь поделиться с окружающими своим маленьким открытием, Кейт Вуд представила интернет-публике несколько жизненных уроков, которые преподала ей маленькая собачка.





1. Собаки дают шанс каждому.

Я завела собаку, когда еще жила в Нью-Йорке. В то время я не знала по имени ни одного своего соседа: ни для кого не секрет, что в больших городах люди редко общаются с незнакомцами просто так. Но когда я начала выходить на улицу с Пафф, она каждый раз пребывала в неописуемом восторге от окружающих, приветствуя всех без исключения – от богачей до бездомных. Таким образом стараниями Пафф мне довелось иметь бесчисленные разговоры с жителями Нью-Йорка, и даже, наконец, познакомиться с людьми из моего дома и района, к которым я, наверно, так никогда бы и не подошла, не окажись у меня общительного пушистого зверя, деловито натягивавшего поводок. Конечно, обитатели мегаполисов часто скупы на проявление дружелюбия, но все же большинство из них не может сопротивляться очарованию прелестного щенка. Люди склонны поспешно судить о других, тогда как собаки придерживаются противоположного мнения.





2. Собаки рискнут попробовать что-то новое хотя бы раз.

Как-то раз, резвясь возле бассейна, Пафф неожиданно упала в воду. К моему удивлению, она немедленно начала уверенно плыть. Пару лет спустя я приехала в Калифорнию и взяла собаку на пляж, решив, что ей может понравиться бродить по мелководью. Однако Пафф с удовольствием прыгнула в воду и поплыла. Шпицев сложно назвать прирожденными пловцами, но моя собака приходит в восторг уже от одного запаха океана. Рассматривая нечто новое, даже если кажется, что оно вовсе не подходит вам, все же попробуйте это. В худшем случае оно вам просто не понравится. Ну а в лучшем – вы обзаведетесь новым любимым занятием.

3. Собаки ценят удовольствие от прикосновений.

Пафф любит внимание и ласку, частенько напрашиваясь на почес животика или хотя бы небольшое поглаживание по голове. И она не одинока в своем стремлении к тактильному удовольствию. Приятные ощущения от поглаживаний и объятий заложены природой и в человеке, они естественны и даже необходимы. Но в условиях постоянной занятости так легко позабыть и игнорировать эту часть жизни. Даже живя с любимым человеком, мы можем поскупиться лишний раз поцеловать его или ласково почесать спинку. Почему бы не выразить свою приязнь? Столь мимолетные жесты способны повысить настроение, подарив ощущения уверенности в себе и дружеской поддержки.





4. Собаки находят время для поддержания себя в тонусе.

Даже сейчас, становясь все старше, Пафф остается все такой же неугомонной, непрерывно бегая и резвясь. Часто она вовлекает в свою активность меня, настойчиво требуя поучаствовать в ее играх, а иной раз самозабвенно придается собачьим забавам в одиночку. Даже если подобная черта – всего лишь проявление инстинкта, это, безусловно, тот случай, когда инстинкт имеет крайне важное для жизни значение. Для того, чтобы оставаться здоровым, иногда не хватает как раз такой привычки к постоянной активности.

5. Собаки живут настоящим.

Конечно, Пафф помнит важные вещи (особенно время обеда и места, в которых я храню вкусности), а также множество полезных мелочей (например, она распознает на удивление широкий диапазон произносимых человеком слов), но по большей части, она не застревает на прошлом и не беспокоится о будущем. Конечно, это не всегда практично: с наслаждением расправляясь с увесистой коробкой шоколада, обнаруженной в канун Рождества под елочкой, Пафф не представляла, что последствия такого пира для ее желудка окажутся весьма драматичными. Но если что-то делает вас счастливым, не грозясь стать причиной проблем в будущем, сумейте просто получить от этого удовольствие. Оставьте свои опасения и наслаждайтесь тем, что происходит прямо сейчас.

6. Собаки с радостью принимают комплименты.

Пафф, как и большинство ее собратьев, с большой охотой получает похвалу и одобрения как от друзей, так и от незнакомцев. Неистово виляя хвостом, она выражает искреннюю радость от подобного проявления внимания к своей персоне. В свою очередь, для людей такая форма поведения часто сопровождается ощущением неловкости и неудобства. Почему бы не воспринять заслуженный комплимент с должной долей гордости, если вы действительно сделали что-то хорошо? Вместо привычной стеснительности от похвалы попробуйте уверенно сказать «спасибо» и благодарно принять ее. Признавая собственные достижения, человек заслуженно укрепляет самооценку и учится ценить свои старания.

7. Собаки умеют прощать и двигаться дальше.

Я делаю много вещей, которые не нравится Пафф, например – углубляюсь в работу, не уделяя ей должного внимания, или, например, запрещаю копаться в мусоре. Но независимо от того, что я натворила с ее точки зрения, Пафф всегда прощает меня. Она может опечалиться и затосковать на короткое время, но достаточно скоро мы вновь становимся близкими добрыми друзьями. Пафф помогла мне стать более гибкой, и теперь я тоже легче забываю свои обиды. В конце концов, маленькие бытовые неприятности, такие как пожеванные книжки и свитера, по сути не обладают большой важностью в сравнении со всем счастьем, которое мне приносит моя собака. Готовность прощать освобождает и позволяет нам насладиться жизнью, делясь своей радостью с окружающими.





8. Собаки способны адаптироваться к переменам и извлекать из них пользу.

Несколько месяцев назад мы взяли домой из приюта еще одного шпица, Рико. Пафф никогда не жила с другими собаками и поначалу она была не слишком довольна появлением такого «брата». Мы устроили Рико на матрасике, к которому Пафф никогда не проявляла особого интереса, и как только мы сделали это, угадайте, кто тотчас вознамерился на нем спать! И тем не менее, по прошествии некоторого времени Пафф оттаяла. Когда однажды Рико свалила с ног сильная болезнь, она все время держалась рядом с бедолагой. Хотя в начале общение собак сводилось лишь к рычанию старшей, теперь Пафф почти всегда выступает заводилой совместных игр. Я волновалась за то, что, прожив столько лет на правах единственной и неповторимой любимицы, Пафф не сумеет приспособиться к новым условиям и начать делиться хозяйкой с другим животным, но я ошиблась – она адаптировалась довольно легко и изящно, получив при этом верного товарища по играм. Неожиданные перемены в вашей жизни – даже то, что сначала кажется страшным – способны подарить вам нечто совершенно новое и ценное, если суметь это правильно принять.

По материалам lifehack.org ; перевод Flytothesky.ru

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