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25 простых способов стать более харизматичным, чем ваши друзья
03.01.2017 19:47 — Калейдоскоп | Flytothesky
Харизма – это то, что делает человека безумно привлекательным для окружающих. Это то, чем хотят обладать почти все люди, но далеко не у всех получается. Харизма или определённая аура является результатом навыков межличностного общения. Хотя эти навыки обычно рассматриваются как черты личности, с которыми нужно родиться, тем не менее, уже доказано, что их вполне можно самостоятельно взрастить и воспитать в себе!
Итак, 25 простых методов на пути к обладанию собственной, неотразимой харизмой.
1. Разговаривайте «руками»
Возможно, именно поэтому итальянские мужчины считаются галантными. Язык жестов – это язык уверенных, страстных и знающих людей.
2. Легкое прикосновение
Прикосновения можно использовать как для лёгкого флирта, так и для выражения своей симпатии и участия. Прикосновения могут заставить человека почувствовать себя особенным, ценимым и нужным.
3. Уважайте других
Не унижайте одних людей и не возносите на пьедестал других. Отношение к людям как к равным – это верный шаг на пути к развитию своей харизмы.
4. Улыбайтесь
Достаточно привычный и стандартный совет, но он безотказно работает! Улыбка делает ваш голос теплее, а вы выглядите более сердечным и дружелюбным.
5. Говорите спокойным, ровным тоном
Ваша речь должна быть спокойной и ровной без интонационных перепадов, пауз, междометий и слов-паразитов, поскольку они свидетельствуют о неуверенности и отсутствии контроля. Твёрдая и уверенная речь особенно хорошо работает в деловой обстановке или при первом знакомстве.
6. Сделайте звучание вашего голоса более глубоким
За последние полвека в американских президентских гонках выигрывал кандидат, который умел понижать тембр голоса и делать его более глубоким. Такая уловка помогает человеку выглядеть максимально убедительным.
7. Дразните, но аккуратно
Легкое поддразнивание – это отличный способ, чтобы расположить к себе других. Только будьте осторожны в подобном поведении! Для строгого босса? Ни в коем случае! Для старого знакомого? Вполне подойдёт!
8. Развивайте дар красноречия и остроумия
Чувство юмора и остроумие привлекают людей, потому что им приятно и нескучно находиться в вашей компании. Запоминайте новые анекдоты и начинайте практиковаться!
9. Демонстрируйте интеллект
Будьте в курсе того, что происходит в мире, в городе, и т.д. Люди более склонны доверять умным и эрудированным собеседникам.
10. Будьте тверды
Колеблющиеся люди выглядят менее надежными и менее умными, чем те, кто уверенно отстаивает свою позицию. Однако будьте уверенны в том, что вы так рьяно отстаиваете.
11. Нельзя угодить всем
Авраам Линкольн был абсолютно прав: «Можно угождать части народа всё время, можно угождать всему народу некоторое время, но нельзя всё время угождать всему народу». Даже обладая харизмой, вы не в состоянии завоевать всех, и это нормально.
12. Доброта и учтивость
Вежливость, доброта и учтивость по отношению к другим будет возвращаться к вам бумерангом, естественно, позитивным.
13. Проявляйте эмпатию
Относитесь к другим с эмпатией. Это не означает жалость, скорее, это понимание их чувств и эмоций, а также ваша помощь и поддержка.
14. Чувствуйте и «читайте» свою аудиторию
Реагируйте на язык жестов и тела других людей и соответствующим образом изменяйте своё поведение или речь. Харизматическая личность умеет настроиться «на волну» интересов собеседника.
15. Рассказывайте истории
Заинтересовывайте людей, рассказывая истории, а не просто озвучивая сухие факты. Ваша речь должна привлекать и развлекать собеседника.
16. Энергия и энергичность
Энергия привлекает людей, а энергичность продемонстрирует ваш энтузиазм. Люди питаются энергией, потому они тянутся к энергичным, страстным, одержимым идеей людям. Кстати, харизма не всегда бывает положительной, существуют примеры и отрицательной харизмы.
17. Научитесь раскрываться
Открытость позволит вам общаться с другими свободнее, быстрее и на более глубоком уровне. Попробуйте проявлять свои эмоции честно и, самое главное, спонтанно.
18. Будьте оптимистичны
Оптимизм может быть заразителен. Ищите позитив в любых ситуациях и призывайте к этому других.
19. Контакт глаз
Когда вы смотрите кому-то в глаза, вы проявляете свою заинтересованность и искреннее внимание.
20. Язык тела
Не скрещивайте руки на груди и не кладите ногу на ногу, когда вы общаетесь с людьми и слушаете то, что они говорят. Пусть ваше тело отражает вашу открытость к восприятию информации.
21. Задавайте открытые вопросы
Открытые вопросы демонстрируют людям вашу заинтересованность, ваше желание узнать больше о них и о том, что для них важно.
22. Играйте
Играйте не в смысле театрального действия, просто попытайтесь быть более артистичным, чтобы люди вам верили и доверяли. Будьте осторожны, чтобы не переиграть в какой-либо ситуации, поскольку люди часто воспринимают вещи поверхностно, не углубляясь в детали.
23. Выделяйтесь
Это не значит, что вы должны доминировать в разговоре или ситуации, но и тихонько отсиживаться в углу тоже не следует. Будьте активным участником и задавайте вопросы, и вскоре вы обнаружите, что люди будут искать ответы именно у вас.
24. Будьте уверенным
Источайте уверенность в своих действиях и словах, давайте понять, что всё у вас под контролем. Это вселяет в людей веру в вас, они станут чувствовать себя более комфортно и спокойно в вашем обществе.
25. Проявляйте и уделяйте внимание
Чтобы стать харизматичной личностью, уделяйте людям максимум внимания. Интересуйтесь тем, что они говорят, и стремитесь к максимуму взаимодействия с ними. Все любят внимание к их персонам – так дайте им это! Чтобы быть интересным, станьте заинтересованным.
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Харизма – это то, что делает человека безумно привлекательным для окружающих. Это то, чем хотят обладать почти все люди, но далеко не у всех получается. Харизма или...
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