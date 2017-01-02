Харизма – это то, что делает человека безумно привлекательным для окружающих. Это то, чем хотят обладать почти все люди, но далеко не у всех получается. Харизма или определённая аура является результатом навыков межличностного общения. Хотя эти навыки обычно рассматриваются как черты личности, с которыми нужно родиться, тем не менее, уже доказано, что их вполне можно самостоятельно взрастить и воспитать в себе!

Итак, 25 простых методов на пути к обладанию собственной, неотразимой харизмой.

1. Разговаривайте «руками»





Возможно, именно поэтому итальянские мужчины считаются галантными. Язык жестов – это язык уверенных, страстных и знающих людей.

2. Легкое прикосновение





Прикосновения можно использовать как для лёгкого флирта, так и для выражения своей симпатии и участия. Прикосновения могут заставить человека почувствовать себя особенным, ценимым и нужным.

3. Уважайте других





Не унижайте одних людей и не возносите на пьедестал других. Отношение к людям как к равным – это верный шаг на пути к развитию своей харизмы.

4. Улыбайтесь





Достаточно привычный и стандартный совет, но он безотказно работает! Улыбка делает ваш голос теплее, а вы выглядите более сердечным и дружелюбным.

5. Говорите спокойным, ровным тоном





Ваша речь должна быть спокойной и ровной без интонационных перепадов, пауз, междометий и слов-паразитов, поскольку они свидетельствуют о неуверенности и отсутствии контроля. Твёрдая и уверенная речь особенно хорошо работает в деловой обстановке или при первом знакомстве.

6. Сделайте звучание вашего голоса более глубоким





За последние полвека в американских президентских гонках выигрывал кандидат, который умел понижать тембр голоса и делать его более глубоким. Такая уловка помогает человеку выглядеть максимально убедительным.

7. Дразните, но аккуратно





Легкое поддразнивание – это отличный способ, чтобы расположить к себе других. Только будьте осторожны в подобном поведении! Для строгого босса? Ни в коем случае! Для старого знакомого? Вполне подойдёт!

8. Развивайте дар красноречия и остроумия





Чувство юмора и остроумие привлекают людей, потому что им приятно и нескучно находиться в вашей компании. Запоминайте новые анекдоты и начинайте практиковаться!

9. Демонстрируйте интеллект





Будьте в курсе того, что происходит в мире, в городе, и т.д. Люди более склонны доверять умным и эрудированным собеседникам.

10. Будьте тверды





Колеблющиеся люди выглядят менее надежными и менее умными, чем те, кто уверенно отстаивает свою позицию. Однако будьте уверенны в том, что вы так рьяно отстаиваете.

11. Нельзя угодить всем





Авраам Линкольн был абсолютно прав: «Можно угождать части народа всё время, можно угождать всему народу некоторое время, но нельзя всё время угождать всему народу». Даже обладая харизмой, вы не в состоянии завоевать всех, и это нормально.

12. Доброта и учтивость





Вежливость, доброта и учтивость по отношению к другим будет возвращаться к вам бумерангом, естественно, позитивным.

13. Проявляйте эмпатию





Относитесь к другим с эмпатией. Это не означает жалость, скорее, это понимание их чувств и эмоций, а также ваша помощь и поддержка.

14. Чувствуйте и «читайте» свою аудиторию





Реагируйте на язык жестов и тела других людей и соответствующим образом изменяйте своё поведение или речь. Харизматическая личность умеет настроиться «на волну» интересов собеседника.

15. Рассказывайте истории





Заинтересовывайте людей, рассказывая истории, а не просто озвучивая сухие факты. Ваша речь должна привлекать и развлекать собеседника.

16. Энергия и энергичность

Энергия привлекает людей, а энергичность продемонстрирует ваш энтузиазм. Люди питаются энергией, потому они тянутся к энергичным, страстным, одержимым идеей людям. Кстати, харизма не всегда бывает положительной, существуют примеры и отрицательной харизмы.

17. Научитесь раскрываться





Открытость позволит вам общаться с другими свободнее, быстрее и на более глубоком уровне. Попробуйте проявлять свои эмоции честно и, самое главное, спонтанно.

18. Будьте оптимистичны





Оптимизм может быть заразителен. Ищите позитив в любых ситуациях и призывайте к этому других.

19. Контакт глаз





Когда вы смотрите кому-то в глаза, вы проявляете свою заинтересованность и искреннее внимание.

20. Язык тела

Не скрещивайте руки на груди и не кладите ногу на ногу, когда вы общаетесь с людьми и слушаете то, что они говорят. Пусть ваше тело отражает вашу открытость к восприятию информации.

21. Задавайте открытые вопросы





Открытые вопросы демонстрируют людям вашу заинтересованность, ваше желание узнать больше о них и о том, что для них важно.

22. Играйте





Играйте не в смысле театрального действия, просто попытайтесь быть более артистичным, чтобы люди вам верили и доверяли. Будьте осторожны, чтобы не переиграть в какой-либо ситуации, поскольку люди часто воспринимают вещи поверхностно, не углубляясь в детали.

23. Выделяйтесь





Это не значит, что вы должны доминировать в разговоре или ситуации, но и тихонько отсиживаться в углу тоже не следует. Будьте активным участником и задавайте вопросы, и вскоре вы обнаружите, что люди будут искать ответы именно у вас.

24. Будьте уверенным





Источайте уверенность в своих действиях и словах, давайте понять, что всё у вас под контролем. Это вселяет в людей веру в вас, они станут чувствовать себя более комфортно и спокойно в вашем обществе.

25. Проявляйте и уделяйте внимание





Чтобы стать харизматичной личностью, уделяйте людям максимум внимания. Интересуйтесь тем, что они говорят, и стремитесь к максимуму взаимодействия с ними. Все любят внимание к их персонам – так дайте им это! Чтобы быть интересным, станьте заинтересованным.

Текст: Flytothesky.ru