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25 простых способов стать более харизматичным, чем ваши друзья

03.01.2017 19:47 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Харизма – это то, что делает человека безумно привлекательным для окружающих. Это то, чем хотят обладать почти все люди, но далеко не у всех получается. Харизма или определённая аура является результатом навыков межличностного общения. Хотя эти навыки обычно рассматриваются как черты личности, с которыми нужно родиться, тем не менее, уже доказано, что их вполне можно самостоятельно взрастить и воспитать в себе!

Итак, 25 простых методов на пути к обладанию собственной, неотразимой харизмой.

1. Разговаривайте «руками»

25 простых способов стать более харизматичным, чем ваши друзья

Возможно, именно поэтому итальянские мужчины считаются галантными. Язык жестов – это язык уверенных, страстных и знающих людей.

2. Легкое прикосновение

25 простых способов стать более харизматичным, чем ваши друзья

Прикосновения можно использовать как для лёгкого флирта, так и для выражения своей симпатии и участия. Прикосновения могут заставить человека почувствовать себя особенным, ценимым и нужным.

3. Уважайте других

25 простых способов стать более харизматичным, чем ваши друзья

Не унижайте одних людей и не возносите на пьедестал других. Отношение к людям как к равным – это верный шаг на пути к развитию своей харизмы.

4. Улыбайтесь

25 простых способов стать более харизматичным, чем ваши друзья

Достаточно привычный и стандартный совет, но он безотказно работает! Улыбка делает ваш голос теплее, а вы выглядите более сердечным и дружелюбным.

5. Говорите спокойным, ровным тоном

25 простых способов стать более харизматичным, чем ваши друзья

Ваша речь должна быть спокойной и ровной без интонационных перепадов, пауз, междометий и слов-паразитов, поскольку они свидетельствуют о неуверенности и отсутствии контроля. Твёрдая и уверенная речь особенно хорошо работает в деловой обстановке или при первом знакомстве.

6. Сделайте звучание вашего голоса более глубоким

25 простых способов стать более харизматичным, чем ваши друзья

За последние полвека в американских президентских гонках выигрывал кандидат, который умел понижать тембр голоса и делать его более глубоким. Такая уловка помогает человеку выглядеть максимально убедительным.

7. Дразните, но аккуратно

25 простых способов стать более харизматичным, чем ваши друзья

Легкое поддразнивание – это отличный способ, чтобы расположить к себе других. Только будьте осторожны в подобном поведении! Для строгого босса? Ни в коем случае! Для старого знакомого? Вполне подойдёт!

8. Развивайте дар красноречия и остроумия

25 простых способов стать более харизматичным, чем ваши друзья

Чувство юмора и остроумие привлекают людей, потому что им приятно и нескучно находиться в вашей компании. Запоминайте новые анекдоты и начинайте практиковаться!

9. Демонстрируйте интеллект

25 простых способов стать более харизматичным, чем ваши друзья

Будьте в курсе того, что происходит в мире, в городе, и т.д. Люди более склонны доверять умным и эрудированным собеседникам.

10. Будьте тверды

25 простых способов стать более харизматичным, чем ваши друзья

Колеблющиеся люди выглядят менее надежными и менее умными, чем те, кто уверенно отстаивает свою позицию. Однако будьте уверенны в том, что вы так рьяно отстаиваете.

11. Нельзя угодить всем

25 простых способов стать более харизматичным, чем ваши друзья

Авраам Линкольн был абсолютно прав: «Можно угождать части народа всё время, можно угождать всему народу некоторое время, но нельзя всё время угождать всему народу». Даже обладая харизмой, вы не в состоянии завоевать всех, и это нормально.

12. Доброта и учтивость

25 простых способов стать более харизматичным, чем ваши друзья

Вежливость, доброта и учтивость по отношению к другим будет возвращаться к вам бумерангом, естественно, позитивным.

13. Проявляйте эмпатию

25 простых способов стать более харизматичным, чем ваши друзья

Относитесь к другим с эмпатией. Это не означает жалость, скорее, это понимание их чувств и эмоций, а также ваша помощь и поддержка.

14. Чувствуйте и «читайте» свою аудиторию

25 простых способов стать более харизматичным, чем ваши друзья

Реагируйте на язык жестов и тела других людей и соответствующим образом изменяйте своё поведение или речь. Харизматическая личность умеет настроиться «на волну» интересов собеседника.

15. Рассказывайте истории

25 простых способов стать более харизматичным, чем ваши друзья

Заинтересовывайте людей, рассказывая истории, а не просто озвучивая сухие факты. Ваша речь должна привлекать и развлекать собеседника.

16. Энергия и энергичность

Энергия привлекает людей, а энергичность продемонстрирует ваш энтузиазм. Люди питаются энергией, потому они тянутся к энергичным, страстным, одержимым идеей людям. Кстати, харизма не всегда бывает положительной, существуют примеры и отрицательной харизмы.

17. Научитесь раскрываться

25 простых способов стать более харизматичным, чем ваши друзья

Открытость позволит вам общаться с другими свободнее, быстрее и на более глубоком уровне. Попробуйте проявлять свои эмоции честно и, самое главное, спонтанно.

18. Будьте оптимистичны

25 простых способов стать более харизматичным, чем ваши друзья

Оптимизм может быть заразителен. Ищите позитив в любых ситуациях и призывайте к этому других.

19. Контакт глаз

25 простых способов стать более харизматичным, чем ваши друзья

Когда вы смотрите кому-то в глаза, вы проявляете свою заинтересованность и искреннее внимание.

20. Язык тела

Не скрещивайте руки на груди и не кладите ногу на ногу, когда вы общаетесь с людьми и слушаете то, что они говорят. Пусть ваше тело отражает вашу открытость к восприятию информации.

21. Задавайте открытые вопросы

25 простых способов стать более харизматичным, чем ваши друзья

Открытые вопросы демонстрируют людям вашу заинтересованность, ваше желание узнать больше о них и о том, что для них важно.

22. Играйте

25 простых способов стать более харизматичным, чем ваши друзья

Играйте не в смысле театрального действия, просто попытайтесь быть более артистичным, чтобы люди вам верили и доверяли. Будьте осторожны, чтобы не переиграть в какой-либо ситуации, поскольку люди часто воспринимают вещи поверхностно, не углубляясь в детали.

23. Выделяйтесь

25 простых способов стать более харизматичным, чем ваши друзья

Это не значит, что вы должны доминировать в разговоре или ситуации, но и тихонько отсиживаться в углу тоже не следует. Будьте активным участником и задавайте вопросы, и вскоре вы обнаружите, что люди будут искать ответы именно у вас.

24. Будьте уверенным

25 простых способов стать более харизматичным, чем ваши друзья

Источайте уверенность в своих действиях и словах, давайте понять, что всё у вас под контролем. Это вселяет в людей веру в вас, они станут чувствовать себя более комфортно и спокойно в вашем обществе.

25. Проявляйте и уделяйте внимание

25 простых способов стать более харизматичным, чем ваши друзья

Чтобы стать харизматичной личностью, уделяйте людям максимум внимания. Интересуйтесь тем, что они говорят, и стремитесь к максимуму взаимодействия с ними. Все любят внимание к их персонам – так дайте им это! Чтобы быть интересным, станьте заинтересованным.

Текст: Flytothesky.ru

 
 
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Харизма – это то, что делает человека безумно привлекательным для окружающих. Это то, чем хотят обладать почти все люди, но далеко не у всех получается. Харизма или...

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