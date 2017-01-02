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Наверное, у родителей этой кошки не хватило чернил
03.01.2017 19:41 — Калейдоскоп | Flytothesky
Двуликость, как правило, считается не самым хорошим качеством. Но это не относится к кошке Яне. Потому что, как вы видите, это прелестное создание обладает весьма уникальным и красивым окрасом. Она выглядит так, словно у ее родителей закончились чернила, когда они раскрашивали Яну.
Кошка появилась в рубрике объявлений на белорусском сайте «Наша Нива» еще в июле 2016 года. Она искала нового владельца, и ей это удалось сделать достаточно быстро! Сейчас она живет с Елизаветой, студенткой и будущим архитектором из белорусского города Орша, которая учится в Национальном техническом университете в Минске. Яна также стала звездой Интернета. У неё более
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Двуликость, как правило, считается не самым хорошим качеством. Но это не относится к кошке Яне. Потому что, как вы видите, это прелестное создание обладает весьма...
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