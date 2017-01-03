Помните ли вы свою самую яркую новогоднюю ночь и можете ли поделиться этими воспоминаниями с другими? Считаете ли вы это время сугубо семейным тихим праздником или же предпочитаете шумные компании, ищущие веселья и приключений?

Что же вспоминают следующие 10 человек, которым задали сей несложный вопрос?





1. Это было как в кино

Средняя школа. 1988 год. Я осталась ночевать у своей лучшей подруги. Мы пили неразбавленную Пина Коладу и смотрели «Грязные танцы» на кассетном видеомагнитофоне. А потом пришел её старший брат со своим товарищем, в которого я была тайно влюблена и который считался первым красавчиком в школе. Они тоже смотрели с нами фильм, и мы просто разговаривали и смеялись. Я чувствовала себя реально круто, потому что с той ночи один из самых популярных старшеклассников всегда улыбался мне и здоровался со мной в школе, что приводило меня в восторг. Я скучаю по тем ощущениям.

2. Ничто так не возбуждает аппетит, как ожидание

Когда мне было около десяти, я вытерпел целый год без конфет из-за пари, заключенного с моим дедушкой. В канун Нового года под звуки фейерверков я с превеликим наслаждением набил рот шоколадом, и это было великолепно.

3. Лежа на одеяле прямо посреди шоссе

Я, родители и старший брат просто расстелили одеяло на шоссе, мы лежали и смотрели на звезды, встречая новое тысячелетие.

4. Спонтанность мероприятия

Моя подруга и я пару лет назад решили пойти в бар в нескольких минутах ходьбы от нашего дома, а не шататься по улицам с толпами людей. Бар был отвратительным и максимально вмещал человек шестьдесят. Нам звонили друзья и зазывали нас в клубы по всему городу, но мы стойко всем отказывали и, напротив, приглашали всех в этот ужасный бар. Однако, к нашему удивлению, все эти люди приехали к нам, и мы замечательно провели время. Так спонтанно мы больше никогда не собирались. И каждый следующий Новый год не идет ни в какое сравнение с той самой ночью в отвратительном баре.

5. Наш последний совместный омар

Последний Новый год, который я провел вместе с родителями, был 2003. Моя мама лежала в больнице, а у них с папой была традиция всегда готовить омара на Новый год. Я ненавидел омаров (мне было только 13), но мы с папой приготовили его и принесли в больницу для совместного празднования. Мой отец умер два месяца спустя. Мама, слава Богу, жива, но тот Новый год стал самым лучшим для меня, когда мы все были вместе в последний раз.

6. Мой барабанщик

В тот Новый год я впервые запрыгнула на сцену, чтобы поцеловать своего парня в полночь. Прошло шесть лет, и это уже стало традицией. А в этом году я его поцеловала на сцене уже в качестве жены.

7. Вечеринка тысячелетия

Это была вечеринка в честь нового тысячелетия. Мне было 10 лет, но праздник запомнился мне навсегда. Пришли все друзья нашей семьи – а это человек семьдесят, не меньше. У нас была пятикилограммовая плитка шоколада, которую мы разбивали молотком. Мы танцевали до пяти утра, а несколько бабулек синхронно танцевали «Макарену». Мы до сих пор находим блестки после той вечеринки в уголках дома. Все разошлись только тогда, когда папа предложил завтрак.

8. Я чувствовал себя королем мира

Новый 2003 год. Последний год в школе, и я был в предвкушении будущей студенческой жизни. Друг устроил вечеринку в родительском доме (с их согласия), и у нас было много выпивки. Я

потерял девственность с девушкой, которая мне безумно нравилась, а на рассвете наша компания пошла на пляж, чтобы наблюдать восход солнца. Я чувствовал себя королем мира, и это было головокружительное ощущение.

9. Мы его пропустили

Это было в Эдинбурге пару лет назад, последняя ночь легендарного готик/металл клуба под названием «Миссия». Если честно, я помню мало из той ночи – только тот факт, что там было так много людей, что мы все безумно потели и вообще пропустили полночь. Когда мы посмотрели на время, было уже 3 часа утра.

10. В банных полотенцах

Мой лучший Новый год был два года назад. Это был единственный раз, когда я его встречала со своим парнем, хотя мы с ним уже порвали, но тогда я была рада, что мне есть с кем праздновать. Мы поднялись на холм рядом с его домом и наблюдали фейерверк, завернувшись в банные полотенца.

А теперь я дома с родителями и, вероятно, пойду спать еще до полуночи.

Перевод и адаптация: Flytothesky.ru