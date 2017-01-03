В мире существуют только 135 крошечных резных работ из самшита, и они всегда озадачивали специалистов своей миниатюрностью. Недавно исследователи собрали несколько таких шедевров из музеев и частных коллекций для дальнейшего изучения их секретов, и они нашли очень интересные ответы на свои вопросы.

Считается, что эти деревянные резные фигурки создавались в течение очень краткого периода времени, между 1500 и 1530 годами либо во Фландрии, либо в Нидерландах. Возникновение нового социального класса торговцев в Европе породило на рынке спрос на высококачественные религиозные фигурки крохотных размеров. Однако вскоре началась Реформация и множество церковных аксессуаров просто вышли из моды, в том числе и миниатюрные резные творения из самшита.

С помощью микро-КТ сканирования и 3D программного обеспечения для анализа исследователи обнаружили, что эти крошечные алтари являются искуснейшей работой. Внутренние слои соединены настолько виртуозно, что их стыки можно обнаружить лишь с помощью микроскопа или рентгена, а соединительные штифты по размеру меньше семян газонной травы. Тем не менее, большая часть процесса производства этих миниатюр остается неразгаданной, поскольку мелкие частицы золота и других отделочных материалов отражают рентгеновские лучи.

Исследователи изучили 500-летние миниатюрные резные фигурки из самшита в лаборатории, чтобы разгадать их секреты





Считается, что эти миниатюры создавались в период между 1500 и 1530 годами во Фландрии или Нидерландах





Человеческий глаз не в состоянии увидеть крошечные детали





Поэтому исследователи использовали микро-КТ сканирование и 3D программное обеспечение для анализа





Чтобы выяснить, насколько сложной является работа древних резчиков по дереву





Они обнаружили, что места стыков внутренних слоев настолько малы, что их можно рассмотреть лишь с помощью микроскопа или рентгена





Соединительные штифты по размеру меньше, чем семена травы





Соединительные штифты по размеру меньше, чем семена травы





Поскольку мелкие частицы золота и других отделочных материалов отражают рентгеновские лучи





Возникновение нового социального класса торговцев в Европе создало на рынке спрос на высококачественные религиозные фигурки крохотных размеров





Однако вскоре началась Реформация и множество церковных аксессуаров просто вышли из моды





Текст: Flytothesky.ru