Иногда мы считаем своим преимуществом то, что на самом деле таковым не является. Например, многим дамам свойственно икать свою исключительность и неповторимость там, где, увы, хорошо видна ущербность. И вот она выставляет грудь колесом, неуместно выкрикивая свой девиз. Жизнь тыкает ее носом в ее же промахи, но царица слепа и продолжает возводить собственные ошибки в ранг жизненного кредо.

Как вы уже догадались, перед вами топ дамских девизов, которыми гордиться глупо.





1. «Я главная в своей семье, все решения остаются за мной»

Даже если женщина является прекрасным руководителем и привыкла править парадом, она не должна лезть в сферу исконно мужских обязательств. В семье все роли гармонично распределены, и если жена не доверяет мужу, не может на него положиться, ни во что его не ставит – это повод не для гордости, но жалости. Такая женщина одинока и априори несчастна.

2. «Мои друзья – исключительно мужчины. Женской дружбы не существует»

Еще один миф, придуманный представительницами слабого пола, которые имеют психологические комплексы. Скорее всего, особа с таким жизненным девизом так и не научилась выстраивать отношения с женщинами, зато возвела собственный промах в красивую рамочку. Неудачи в жизни случаются, друзья могут предавать, но это не повод относиться к женской дружбе с предубеждением.

3. «Я первоклассная стерва!»

Неумение ценить людей, которые тебя окружают, преследование исключительно собственной выгоды во всем, эмоциональная диктатура – вот уж точно плохой девиз, которому следуют многие женщины в попытке оградиться от мира и его передряг. Да, не хочется отдавать больше, чем получать, быть втоптанной в грязь за свою же доброту. Но маска мегеры не излечивает от страхов, а загоняет проблему еще глубже.

4. «Я стою дорого, не каждому мужчине по карману»

Задумайтесь, набивая себе цену, вы выставляете себя в отношениях «товаром», что не только не делает комплимент, но подтачивает самооценку. Сравните сами: либо вы интересная и во всех смыслах достойная личность, которая заслуживает большего, либо дорогой товар, который может купить каждый, у кого есть деньги и желание. Вторая позиция не делает чести, потому нормальный мужчина автоматически не захочет строить с вами отношений, ведь он ищет женщину, а не торговку.

5. «Я принцесса, которая не знает, что такое труд»

Она посещает бесчисленные спа-салоны и спорткомплексы, знает слово «пилинг», «укладка волос», «наращивание ресниц», а большего ей для жизни не нужно. Женщина-королева, которой не знакомо слово «работа», «готовка», «пеленки». Она заявляет о себе с гордо поднятой головой, вот только есть ли чему завидовать? Ее жизнь напоминает паразитирование: ничего не создаю, не вкладываю, живу за счет других и люблю только себя. Как бы ни было это прискорбно, но если деньги у спонсора закончатся, выкинуть ее не жалко, кому нужен паразит?

6. «У меня всегда найдется замена предыдущему ухажеру»

Очень приятно видеть, что число твоих поклонников настолько велико, что нет повода переживать, если отношения не зададутся, – замена всегда под рукой! Еще приятнее, когда эта востребованность видна всем подругам на зависть. Однако есть здесь и подводные камни. Например, отсутствие истинной глубины в отношениях, психологические проблемы, которые глушатся количеством любовников, а не реальной их проработкой. Наконец, банальный страх одиночества и неумение находить радость вне сексуальных связей. Такая женщина глубоко несчастна и пытается заглушить крик о помощи новой игрушкой.

7. «Достижения мужа – моя заслуга»

Никто не отрицает того факта, что женщина может быть музой своему мужчине, брать на себя роль его пиар-агента или выступать в роли классической заботливой мамаши инфантильного гения. Однако не стоит тешить себя иллюзиями, будто все заслуги супруга – исключительно ваших рук дело, мол, вы кормили, держали на себе семью и отношения. Чаще всего такая фраза исходит из уст женщин нереализованных, которые всю жизнь отдали на алтарь обслуживания своей семьи. Где-то в глубине души такие экземпляры глубоко несчастны, потому и пытаются греться в лучах славы своих близких.

А вы уже узнали один из девизов, который «украшал» вашу жизнь? Пора меняться!

Текст: Flytothesky.ru