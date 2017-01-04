Какой родитель не мечтает о том, чтобы его ребенок вырос успешным и счастливым человеком, любящим и любимым, а главное, самореализованным на 200 процентов. Однако в своем стремлении добиться хороших результатов, мы нередко перегибаем палку, воспитывая такое отношение к жизни у чада, которое оказывает прямо противоположный эффект! Ребенок вырастает не уверенным в себе лидером, но гадким утенком с целым комплексом психических расстройств и неудовлетворенностей, которые безуспешно пытается компенсировать во взрослой жизни. Карма, возмездие или родовое проклятье? Скорее всего, дело в неправильном воспитании.





Итак, перед вами несколько правил, соблюдая которые вы сможете вырастить невротика с комплексом неполноценности. Поехали!

1. Концентрируйте все свое внимание только на его промахах

Плевать, что ваш ребенок выучил азбуку раньше всех и умеет вычитать и складывать, при этом он постоянно заикается и этим ужасно вас раздражает! Никто не заикается, а он вот такой непутевый. Начните дразнить его ехидными комментариями, обязательно говорите при всех об этой его особенности. А еще упомяните, что у него кривой нос и плохая наследственность. Кто, кроме вас, скажет ему об этом? Не дайте малышу думать, что он в чем-то лучше остальных детей его возраста, а то загордится.

2. Воспитывайте ребенка в строгости, требуйте непогрешимости

Если бы вы изучали физиологию или возрастную психологию, то поняли бы различия между заботой и правильным воспитанием. Но зачем вам это, вы же взрослый человек, ваши представления о том, каким нужно быть ребенку, априори верные. Кричите на него, бейте его ремнем за «капризы», не давайте сбрасывать лишнюю энергию, наказывайте за неуспеваемость. Он должен быть святым и непогрешимым, на ошибки имеют право только взрослые. Не соответствует вашим ожиданиям? Заставьте его стыдиться себя и своих желаний.

3. Постоянно сравнивайте его с другими детьми

Выбирайте самые слабые стороны своего чада и в голос сравнивайте их с сильными качествами других детей, распекайте его за это что есть мочи. Плевать на явные склонности к творческим профессиям или естественным наукам, вон Ваня по математике в 10 раз лучше понимает, первое место по олимпиаде взял. Заставьте ребенка краснеть за то, что ему не дала природа, упорно игнорируя другие таланты. Вы-то сами точно лучше других взрослых и умом, и фигурой, и жизненными достижениями. Вы – эталон стиля!

4. Помните, ваш ребенок должен нравиться всем

Бабушки из вашего подъезда, учителя и заучи школы, знакомые и просто прохожие – все непременно должны быть без ума от вашего ребенка. Он должен уметь нравиться всем, оправдывать ожидания и надежды окружающих, быть лицом школьной команды, душой компании, прообразом дедушки Ленина. Такой себе пай-мальчик, который ублажает всех вокруг, а о себе заботится в последнюю очередь и мнения не имеет в принципе. Зачем ребенку отстаивать свою точку зрения, свои цели и задачи, когда вы не успели реализовать собственные желания, и он должен сделать это за вас? Пусть продолжает ваше дело! Вырастет таким же несчастным…

5. Растите его зависимым от себя, учите подчиняться своим правилам

Пока вы в этой семье главный, ребенок должен быть вашим вассалом и неотвратимо следовать всем выдвигаемым требованиям. Пока он живет на вашей шее и питается за ваш счет – никакого личного пространства и индивидуальности, будет делать так, как скажете ему вы. Одеваться, как хотите вы. Ходить на кружки, которые выберете для него вы. Плевать, что он научится подавлять свои желания, и рано или поздно это вылезет боком, тогда вспомните о «плохой наследственности». Плевать, что он вырастет пассивным и капризным «планктоном» – это просто поколение лентяев. Нивелируйте личность ребенка, подчините его себе, вы же рожали, значит, это ваше полное право.

Но не жалуйтесь потом, что он вырос неблагодарным неумехой, способным только на то, чтобы прожигать жизнь и высасывать из вас последние соки. Невротик с погасшими глазами, не знающий ни своего места в жизни, ни истинных желаний, не умеющий принимать на себя ответственность. Это не воспитание, это наследственность. Просто он весь в своего отца! И баста.

Текст: Flytothesky.ru