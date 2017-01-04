В любых отношениях всегда присутствуют подводные камни и моменты, приводящие к непониманию и раздорам, однако «партнеры-строители» умеют качественно и эффективно ремонтировать и цементировать трещины и перекосы, своевременно их замечая или же умело предотвращая. Если вы не умеете или же не желаете делать профилактику и проводить ремонтные работы, то ваш союз рискует вскоре оказаться под угрозой полного развала. На какие же «звоночки» и сигналы нужно моментально реагировать и предпринимать меры?





1. Вы не разговариваете после ссоры

Это опасный знак, если пара сначала пререкается и ругается, а затем оба включают «режим» молчания. Здесь бояться нужно не ссор как таковых, а именно последующего взаимного игнорирования. Противоречия и разногласия в отношениях – явление естественное, но когда они становятся регулярными и ожесточенными, впоследствии переходящими во взаимный бойкот, то в этом нет ничего радужного и перспективного.

2. Сексуальная жизнь становится тусклой и пресной

Конечно, люди могут обходиться без секса, однако суть в том, что мы живые существа, а секс – это естественная потребность. Да, бывают отношения, которые каким-то образом существуют и без секса, но распад многих пар нередко обусловлен и этим фактором. Юристы по бракоразводным делам часто упоминают о том, что их клиенты одной из первых называют именно эту причину.

3. У вас крайне мало общих точек соприкосновения

Говорят, что противоположности притягиваются, однако не обольщайтесь, думая, что качества избранника, казавшиеся вам забавными и милыми, будут вам казаться такими всегда. Скажем, если вы экстраверт и любите тусовки до первых петухов, а ваш избранник предпочитает теплую ванну в 7 часов вечера, за которой следуют стакан молока и хорошая книжка, то вам вскоре может стать неуютно вместе.

4. Ваша карьера превыше семьи

Это самая настоящая проблема, когда партнер считает свою карьеру основным приоритетом, даже если вы оба пришли к соглашению по данной ситуации. Особенно это станет заметно со временем, если один из вас – убежденный трудоголик, а второй – домосед или домохозяйка.

5. Отсутствие взаимоуважения

Насмешливое закатывание глаз, подтрунивание и принижение – ключевые индикаторы того, что отношения под огромной угрозой. Для устойчивого и счастливого союза необходимы взаимоуважение и признание собственных различий, а не восприятие этих различий как признака чьей-то глупости или неправоты.

6. Пренебрежительное отношение к предпочтениям партнера

Знание предпочтений партнера (то есть какое выражение чувств он ценит) имеет немалое значение для крепкого союза. Даже если партнеры по-настоящему друг друга любят, они могут не ощущать себя в полной мере желанными и любимыми, если разговаривают на разных языках любви. Например, если один из них проявляет свои чувства с помощью дорогих подарков, а другой жаждет ласковых слов, прикосновений и побольше совместно проведенного времени.

7. Сокрытие своих расходов

В браке, союзе или партнерстве каждый человек несет ответственность перед другой стороной за совместный бюджет. Любая пара может иметь отдельные или общие банковские счета, но когда нет прозрачности в том, как деньги тратятся или накапливаются, то партнеры не в состоянии установить совместные финансовые цели и достичь их. С течением времени это ведет к нарастающему разочарованию.

8. Они никогда не ссорятся

Многие партнеры стремятся избегать взрывоопасных ситуаций и проблем, замалчивая что-либо или ловко увиливая от затруднений. Это тоже нарастает как снежный ком и приводит к недовольству в отношениях. Не опасайтесь разногласий, так как в них нет ничего ужасного. Лучше озвучить все болезненные моменты и максимально выговориться, нежели носить все в себе.

Текст: Flytothesky.ru