Как быть, если вы с партнером несовместимы





Когда их взгляды встретились, пронеслась невидимая искра, после чего все и понеслось. Секс был бурным, один оргазм не успевал сменять другой, кровать «радовала» соседей постоянным натужным скрипом. И только когда семейная жизнь вошла в привычную колею, обнаружилось, что их ритмы несовместимы. Он хотел по несколько раз на дню, тогда как ее единственной мечтой было просто поспать. Непонимание, возмущение, обиды… все было так хорошо, отчего же вдруг такие перемены? Сексологи утверждают – все дело в несовместимости сексуальных темпераментов.

На самом деле, сексуальная совместимость – довольно коварная штука. Ее практически невозможно вычислить при первых годах знакомства просто потому, что в дело вступают любовные гормоны. Окситоцин, эндорфин, адреналин, дофамин – все они создают настоящий переворот в чувствах парочки. Прибавьте к этому редкие встречи влюбленных и редкую возможность остаться действительно наедине. И вот когда пара съезжается, а гормоны успокаиваются, на арену выходят настоящие «сюрпризы».

Можно ли уберечь себя от разочарований и вычислить сексуальную совместимость в самом начале отношений? Так точно! Ведь в природе существует всего 3 типа сексуальных темпераментов.

Попробуйте отыскать свой

Высокий. Люди с высоким типом довольно рано начинают вести половую жизнь, а все из-за раннего периода полового созревания, ведь первые половые признаки появляются у них уже в 8-9 лет! Обычно имеют пропорциональное тело, хорошо развитую мускулатуру, потому не испытывают проблем с получением оргазма. Стремятся заниматься сексом ежедневно и по несколько раз, не против экспериментов и большого разнообразия в постели.

Средний. Имеют нормальную конституцию тела, первое половое влечение испытывают в стандартные для полового созревания сроки (12-17 лет). Для среднетемпераментных партнеров характерны периоды «бурь» и «штилей» в сексуальной жизни. Чаще всего они вожделеют своего партнера не реже пары раз в неделю, но могут и придержать коней, если этого требует ситуация.

Низкий. К этому типу принадлежат люди астенического телосложения, характерной чертой которых служит слабый волосяной покров. Приступ первого полового влечения может случиться с ними уже далеко после пубертатного периода, а первый оргазм и еще дальше. Они не жаждут частых телесных сближений и могут обходиться духовными отношениями с партнером, легко перенося длительное воздержание. 1-2 раза в месяц для таких партнеров – совершенно нормальное явление, которое, с медицинской точки зрения, не противоречит норме.

Как же формируется совместимость?

Наиболее оптимальным вариантом для пары, которая хочет прожить вместе долгие и счастливые годы, конечно же, будет совпадение типов. То есть лучше всего, если оба партнера будут иметь одинаковый тип сексуального темперамента, тогда у супругов не возникнет желания «добрать» недостающей любви на стороне. Тандем с низкой потребностью в сексе не станет ожидать многого друг от друга в физической сфере, но и к изменам будет равнодушен. Тандем с высокой сексуальной тягой, скорее всего, будет кипеть бурей страстей и эмоций, но подсознательно они настроены именно на такого партнера. А вот сочетание «высокий / низкий», увы, обречено на провал, ведь кто-то в этой паре всегда будет неудовлетворен.

Что делать, если вы несовместимы?

Конечно, лучше всего обнаружить несовпадение ваших сексуальных типов до заключения брака, однако если вас привлекла друг в друге не только безумная страсть и желание скрасить одинокие ночи – шанс на обретение гармонии есть! Все дело в том, что кроме фактора сексуальной совместимости огромная роль в отношениях принадлежит совпадению интеллектуального и культурного уровня партнеров.

Например, если один воспитывался в строгих пуританских нравах, а другой – в семье открытой, где секс воспринимался как нечто совершенно естественное, у них могут возникнуть разногласия независимо от типа темперамента. Сексологи также делают ставку на интеллект, ведь чем его больше, тем более раскрепощено и свободно ведет себя человек в сексуальных играх, тем больше он готов учиться и экспериментировать.

В любом случае постарайтесь хорошо обдумать, сможете ли вы жить с недостатками партнера, не подавляя своих чувств и желаний. Поговорите на эту тему откровенно и без обвинений, отбросьте привычный эгоизм и попытайтесь прийти к компромиссу. В жизни любящей пары многое зависит не только от совместимости на уровне физики, но и от желания сделать счастливым родного человека. Дерзайте!

Текст: Flytothesky.ru