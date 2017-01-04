Друзья порой бывают такими непохожими друг на друга! Это утверждение верно и в отношении животных. Вы можете в этом убедиться, познакомившись с приятелями из мира фауны, представленными в нашей подборке.

Предупреждение: будьте готовы растаять от умиления.

1. Слон Бабблс и черный лабрадор Белла





Африканский слон Бабблс и собака Белла – верные друзья из сафари-парка в Миртл-Бич. Когда Бабблс был еще очень мал, его родителей убили браконьеры. К счастью, слоник-сирота был найден и спасен добрыми людьми, приютившими его в парке. Бабблс и Белла очень любят вместе резвиться на траве и в воде. Слон бросает хоботом мяч, а собака, стремясь поймать его, спрыгивает с головы своего друга.

2. Жираф Беа и страус Вильма





Эти двое наполняют волшебной атмосферой преданной дружбы флоридский зоопарк Буш Гарден, которы й расположен в заливе Тампа. Беа и Вильме, как говорят сотрудники парка, никогда не надоедает общество друг друга. Обитая на участке в 26 гектар среди множества жирафов, зебр, носорогов, африканских слонов и птиц, эти жираф и страус неожиданно нашли друг в друге вернейших товарищей, в то время как большинство животных, как правило, предпочитает общество себе подобных.

3. Пес Тинни и лис Сниффер





Тинни живет со своим хозяином, фотографом Торгейром Берге в Норвежском лесу. Однажды, прогуливаясь вместе по лесным тропам, они встретили дикого лиса, которого впоследствии назвали Сниффер. Тысячи лет селекции видов, различия условий обитания и повадок не стали преградой для общения двух любознательных зверей – лис и пес стали лучшими друзьями.





Сейчас Берге постоянно составляют компанию эти два необычных приятеля. Он с удовольствием фотографирует их совместные игры и веселье в лесу. Согласно словам Берге, наблюдая то, как резвятся эти двое, можно наглядно убедиться, что дикие животные, которых многие из нас опасаются, могут быть похожими на простых и понятных домашних питомцев гораздо больше, чем мы думали. Впечатленный звериной дружбой Торгейр сейчас вознамерился начать работу по противостоянию норвежской меховой индустрии.

4. Грейхаунд Торки и совенок Шрек





Шестимесячная Торки взяла под свою опеку крошечного птенца ушастой совы по имени Шрек, когда тот был спасен соколиными охотниками от его собственной матери. Друзья живут в доме Джона Пиктона, одного из охотников, который с самого первого дня постепенно знакомил их друг с другом, начав с кормления животных в одной комнате, а затем поднося совенка все ближе к собаке. Теперь два юных существа неразлучно проводят вместе практически все свое время, заметно наслаждаясь компанией друг друга. Только посмотрите, как уютно они устроились рядышком на диване!

5. Лабрадор Фред и утенок Деннис





Малыш Деннис в недельном возрасте был великодушно усыновлен четырехлетним лабрадором по имени Фред, когда мама-утка погибла в зубах лисы. Дружелюбный пес немедля приступил к исполнению родительских обязанностей, начав старательно облизывать перепачканного в грязи утенка. С тех пор приятели вместе играют, спят и даже наслаждаются плаванием в местном пруду.

6. Орангутан Сурия и охотничий пес Роско





Потеряв обоих родителей, обезьяна Сурия была так подавлена, что перестала есть и реагировать на старания медиков помочь ее состоянию. Ветеринары были решительно обеспокоены, опасаясь, что она может умереть от тоски.





Все изменилось в день, когда Сурия встретила такого же осиротевшего, как и она, пса Роско. Две одинокие души нашли друг друга и стали лучшими друзьями. Сейчас пес и орангутан живут в Институте редких и исчезающих видов животных, который расположен в Миртл-Бич (там же, где обитают уже знакомые нам Бабблс и Белла).





7. Дикий лис и кот





На берегу озера Ван в Турции рыбаки обнаружили весело играющих необычных друзей. Об этом милом дуэте не так много известно, но полюбоваться на фотографии и видео игр кота и лиса вы можете в этой статье.

8. Маленький кабанчик Манни и терьер Кенди





Проголодавшийся дикий поросенок, оставленный своей матерью, блуждал в окрестностях сельской местности Эрингхаузен (Германия), где и был найден собакой Кенди и ее хозяевами, семьей Далхаус. Люди подобрали маленькую свинку и теперь Манни, как ее назвали, стала лучшим другом домашнего терьера. Эта резвая парочка практически не расстается друг с другом, проводя дни за играми в прятки и догонялки. Манни даже научилась издавать лающие звуки, общаясь с Кенди.

9. Олень и кролик





Нам не так много известно об истории этих приятелей, но люди часто видели в лесу игру оленя и кролика, напоминающую кадры из диснеевского фильма. Здесь можно посмотреть еще несколько фотографий этой невероятной дружбы.

10. Шимпанзе Аньяна и ее белые тигрята





Во время урагана в Калифорнии на территории Института редких и исчезающих видов животных родились двое белых тигрят. Из-за того, что многие помещения приюта, где находились детеныши, оказались затоплены, их нужно было срочно эвакуировать. Тигрята были отданы на попечение специалиста по воспитанию животных Чайны Йорк, однако ее шимпанзе, Аньяна, взялась помогать в уходе за малышами и быстро перехватила инициативу воспитателя. В свое время обезьяна сама была одной из маленьких подопечных Чайны, и теперь выступает в роли ее надежного ассистента, помогая сотне находящихся в приюте животных.

Текст: Flytothesky.ru