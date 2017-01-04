«Я сделала для него все, он встал на ноги только благодаря мне!» «До меня он был никем, это я его преобразила!» «В нашей семье именно я была мужиком в юбке, нашла ему работу, помирила с родственниками, а он так поступил…» Историй подобного жанра тысячи. И каждая в таких отношениях считает себя преданной, ведь она вкладывала, делилась опытом, прививала мужчине вкус и глубину, а он оставил ее ради очередной юбки. Он предал ее надежды и усилия, променял на любовницу, плюнул в самую душу. Хотя финал вполне закономерен, и в этой статье мы попробуем разобраться, почему.





Неправильные стереотипы родом из детства

Спросите любую женщину и вы найдете в ее словах укоренившийся стереотип, будто мужчина – беспомощное глупое существо, которое не может и яичницы пожарить, а потому в одиночестве пропадет. Пойдем дальше, девочкам уже с самого рождения внушают мысль, будто они более зрелые и осознанные, нежели мальчики, а потому должны проявлять заботу о последних. «Ты старше, будь за главную!» «Присмотри за папой, пока я на работе». Знакомо?

Мама, которая играет в семье главную роль, которая уверенна в мужской несостоятельности, а потому вынуждена нести на плечах инфантильного мужа, передает искаженный сценарий собственной дочери. Она транслирует: в отношениях женщина главная, она сильнее и мудрее, будь «мамочкой». Девочка усваивает искаженный стереотип, понимая, что на мужчину нельзя положиться. Таким образом, эстафета переходит к следующему поколению, которое становятся не женами, но матерями своим мужьям. И тут начинаются проблемы…

Мужчина не хочет спать с собственной матерью

А ведь все логично! Улавливая командные нотки в голосе женщины, читая ее подсознательное недовольство, мужчина начинает чувствовать себя неполноценным. Он хочет оправдывать ожидания, хочет быть сильным и мужественным, а получает обратный эффект. Женщина недовольна, она его вычитывает, делает зависимым от себя, становится «мамочкой», но не сексуальной и притягательной красоткой, которая когда-то так им восхищалась.

Что получается? Он теряет к ней интерес, как женщине, потому что подсознательно никому не хочется иметь в постели собственную мать. Во-вторых, мужчина начинает искать самоутверждения на стороне, раз уж дома его личность всячески подавляется. Естественно, сама женщина хочет сделать «как лучше», она не специально критикует или указывает на ошибки, просто пытается уберечь. Но мужчина чувствует все иначе, его эго уязвлено, а потому ищет лекарство на стороне – уход в работу, хобби или же в объятия любовницы.

В чем главная ошибка сильной женщины?

Многие дамы с характером тут же скажут, что мужчина сам всему виноват. Это он недостаточно умен и сообразителен, недостаточно зрел и ответственен, а потому нечего пенять женщине за ее превосходство. В этом и ошибка. Чувствуя себя сильнее мужчины, женщина начинает лезть туда, где ей не место: она берет на себя мужские функции, начинает контролировать супруга, подавлять его волю, воспитывать и пичкать рекомендациями о том, как ему жить.

А как надо бы поступать? Задавить в себе «материнский порыв», не лезть к мужчине со своей помощью и наставлениями, оставить решение его проблем на него самого. Как еще он научится самостоятельности, откуда почерпнет силу и уважение, если вы не даете ничего решать? Да, он может ошибиться, но кто не ошибается! На ошибках мы учимся, становимся мудрее и опытнее, так зачем забирать у мужчины возможность повзрослеть? Вы ведь и сами перестаете его уважать после этого, так не лезьте со своей помощью и силой, решайте лучше свои проблемы.

Мужчина как отражение женщины

Утверждая мужскую несостоятельность, высмеивая слабость партнера, женщина повышает свою собственную самооценку, она чувствует свое превосходство. А все потому, что в глубине души сама в себе неуверенна, несет уйму комплексов и проблем. Кстати, это серьезный повод задуматься: если вы привлекли к себе слабого или инфантильного партнера, то почему? Такая ли вы на самом деле зрелая, какой хотите казаться?

Очень часто партнер отражает нас самих. Если его поведение недостаточно самостоятельно, если вы полюбили мужчину-ребенка, то для чего-то именно он пришел в вашу жизнь. Быть может, вы должны вместе пойти какие-то уроки, чтобы повзрослеть, стать на иную ступень взаимопонимания. В конце концов, женщина, которая по-настоящему знает себе цену, уважает и любит себя, привлекает в жизнь равного себе партнера, а не мужчину, за счет которого будет утверждаться. Это призыв взглянуть на себя со стороны, насколько вы действительно зрелая?

Помните, никогда не поздно развиваться вместе, и ваш партнер станет красноречивым тому доказательством. Все у вас получится!

Текст: Flytothesky.ru