С поздней осени и до конца зимы в скандинавских странах особенно популярен вкусный напиток – глёг (или глёгг, глёги, glögi). В нём есть как схожие с глинтвейном компоненты, так и некоторые особенные черты: миндаль, изюм, яблоко. Рецепт глёга идеален для коктейльной вечеринки, домашнего праздника или уличных гуляний, но из-за алкогольной основы его употребление должно быть ограничено. Приготовим крепкий красный глёг, согревающий в сильный мороз.





Ингредиенты:

• вино красное (столовое) – 800 мл;

• коньяк – 20 мл;

• яблоко – 30 г;

• сахарный песок (тростниковый) – 90 г;

• сахарный песок с имбирем – 20 г;

• мёд – 10 г;

• соль (поваренная) – 1 г;

• имбирь – 5 г;

• изюм тёмный – 20 г;

• миндаль (очищенный) – 10 г;

• гвоздика (бутоны) – 1 г;

• кардамон (молотый) – 5 г;

• сушеная цедра апельсина, мандарина, лимона – по вкусу;

• корица (молотая) – 20 г;

• корица (палочка) – на украшение.

Кухня: скандинавская, европейская

Время приготовления: 1 день

1. Красно столовое вино (крепость напитка 12%) прогреем до 70 градусов, не давая закипеть.





Добавим тростниковый сахарный песок, сахар с имбирём и специи: гвоздику, молотую корицу, кардамон, сушёную цедру апельсина, лимона и мандарина, немного свежего очищенного имбиря.





2. Тщательно перемешаем на огне подготовленное вино до полного растворения сахара — займёт около 20 минут.





3. Снимем с огня, оставив настаиваться напиток под крышкой два-три часа. За это время добавки полностью раскроют свой аромат. Затем уберём кастрюлю в холодильник на ночь (минимум на 8 часов). На этом этапе видно, что глёг принципиально отличается от глинтвейна.

4. Процедим вино, вернём на слабый огонь и повторно прогреем. Для крепости добавим коньяк, а чтобы напиток стал более сбалансированным – немного подсолим.





5. Яблоко нарежем кружочком, вместе с изюмом заложим в сотейник. Подержим на плите ещё 15 минут, снимем с огня.





6. Добавим небольшую порцию жидкого меда, очищенный миндаль – завершим приготовление.





7. Сладкий глёг подается к столу тёплым. Напиток можно разлить в высокие бокалы для ирландского кофе или другую аналогичную посуду, сервировать палочкой корицы и имбирными пряниками.





Приятного аппетита!

Фото и рецепт: Flytothesky.ru