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Готовим глёг — зимний скандинавский напиток

05.01.2017 19:10 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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С поздней осени и до конца зимы в скандинавских странах особенно популярен вкусный напиток – глёг (или глёгг, глёги, glögi). В нём есть как схожие с глинтвейном компоненты, так и некоторые особенные черты: миндаль, изюм, яблоко. Рецепт глёга идеален для коктейльной вечеринки, домашнего праздника или уличных гуляний, но из-за алкогольной основы его употребление должно быть ограничено. Приготовим крепкий красный глёг, согревающий в сильный мороз.

Готовим глёг — зимний скандинавский напиток

Ингредиенты:

• вино красное (столовое) – 800 мл;
• коньяк – 20 мл;
• яблоко – 30 г;
• сахарный песок (тростниковый) – 90 г;
• сахарный песок с имбирем – 20 г;
• мёд – 10 г;
• соль (поваренная) – 1 г;
• имбирь – 5 г;
• изюм тёмный – 20 г;
• миндаль (очищенный) – 10 г;
• гвоздика (бутоны) – 1 г;
• кардамон (молотый) – 5 г;
• сушеная цедра апельсина, мандарина, лимона – по вкусу;
• корица (молотая) – 20 г;
• корица (палочка) – на украшение.

Кухня: скандинавская, европейская
Время приготовления: 1 день

1. Красно столовое вино (крепость напитка 12%) прогреем до 70 градусов, не давая закипеть. 

Готовим глёг — зимний скандинавский напиток

Добавим тростниковый сахарный песок, сахар с имбирём и специи: гвоздику, молотую корицу, кардамон, сушёную цедру апельсина, лимона и мандарина, немного свежего очищенного имбиря.

Готовим глёг — зимний скандинавский напиток

2. Тщательно перемешаем на огне подготовленное вино до полного растворения сахара — займёт около 20 минут.

Готовим глёг — зимний скандинавский напиток

3. Снимем с огня, оставив настаиваться напиток под крышкой два-три часа. За это время добавки полностью раскроют свой аромат. Затем уберём кастрюлю в холодильник на ночь (минимум на 8 часов). На этом этапе видно, что глёг принципиально отличается от глинтвейна.

4. Процедим вино, вернём на слабый огонь и повторно прогреем. Для крепости добавим коньяк, а чтобы напиток стал более сбалансированным – немного подсолим.

Готовим глёг — зимний скандинавский напиток

5. Яблоко нарежем кружочком, вместе с изюмом заложим в сотейник. Подержим на плите ещё 15 минут, снимем с огня.

Готовим глёг — зимний скандинавский напиток

6. Добавим небольшую порцию жидкого меда, очищенный миндаль – завершим приготовление.

Готовим глёг — зимний скандинавский напиток

7. Сладкий глёг подается к столу тёплым. Напиток можно разлить в высокие бокалы для ирландского кофе или другую аналогичную посуду, сервировать палочкой корицы и имбирными пряниками.

Готовим глёг — зимний скандинавский напиток

Приятного аппетита!

Фото и рецепт: Flytothesky.ru

 
 
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С поздней осени и до конца зимы в скандинавских странах особенно популярен вкусный напиток – глёг (или глёгг, глёги, glögi). В нём есть как схожие с глинтвейном...

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