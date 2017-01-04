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Готовим глёг — зимний скандинавский напиток
05.01.2017 19:10 — Калейдоскоп | Flytothesky
С поздней осени и до конца зимы в скандинавских странах особенно популярен вкусный напиток – глёг (или глёгг, глёги, glögi). В нём есть как схожие с глинтвейном компоненты, так и некоторые особенные черты: миндаль, изюм, яблоко. Рецепт глёга идеален для коктейльной вечеринки, домашнего праздника или уличных гуляний, но из-за алкогольной основы его употребление должно быть ограничено. Приготовим крепкий красный глёг, согревающий в сильный мороз.
Ингредиенты:
• вино красное (столовое) – 800 мл;
Кухня: скандинавская, европейская
1. Красно столовое вино (крепость напитка 12%) прогреем до 70 градусов, не давая закипеть.
Добавим тростниковый сахарный песок, сахар с имбирём и специи: гвоздику, молотую корицу, кардамон, сушёную цедру апельсина, лимона и мандарина, немного свежего очищенного имбиря.
2. Тщательно перемешаем на огне подготовленное вино до полного растворения сахара — займёт около 20 минут.
3. Снимем с огня, оставив настаиваться напиток под крышкой два-три часа. За это время добавки полностью раскроют свой аромат. Затем уберём кастрюлю в холодильник на ночь (минимум на 8 часов). На этом этапе видно, что глёг принципиально отличается от глинтвейна.
4. Процедим вино, вернём на слабый огонь и повторно прогреем. Для крепости добавим коньяк, а чтобы напиток стал более сбалансированным – немного подсолим.
5. Яблоко нарежем кружочком, вместе с изюмом заложим в сотейник. Подержим на плите ещё 15 минут, снимем с огня.
6. Добавим небольшую порцию жидкого меда, очищенный миндаль – завершим приготовление.
7. Сладкий глёг подается к столу тёплым. Напиток можно разлить в высокие бокалы для ирландского кофе или другую аналогичную посуду, сервировать палочкой корицы и имбирными пряниками.
Приятного аппетита!
Фото и рецепт:
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С поздней осени и до конца зимы в скандинавских странах особенно популярен вкусный напиток – глёг (или глёгг, глёги, glögi). В нём есть как схожие с глинтвейном...
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