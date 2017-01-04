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Самые странные состязания в мире
05.01.2017 19:53 — Калейдоскоп | Flytothesky
Люди обожают соревноваться практически во всех видах деятельности. Даже самых нелепых и абсурдных! Эти странные состязания, о которых мы расскажем в этом посте, являются наилучшим тому доказательством.
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Люди обожают соревноваться практически во всех видах деятельности. Даже самых нелепых и абсурдных! Эти странные состязания, о которых мы расскажем в этом посте,...
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