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Самые странные состязания в мире

05.01.2017 19:53 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Люди обожают соревноваться практически во всех видах деятельности. Даже самых нелепых и абсурдных! Эти странные состязания, о которых мы расскажем в этом посте, являются наилучшим тому доказательством.

Самые странные состязания в мире

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Люди обожают соревноваться практически во всех видах деятельности. Даже самых нелепых и абсурдных! Эти странные состязания, о которых мы расскажем в этом посте,...

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