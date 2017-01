Наверное, это истина – собаки слишком хороши для нашего мира.





Если вы не особо интересовались милыми видеороликами в Instagram, не читали рассказы о героизме собак или потрясающие истории об их спасении и о том, как они обретают новый дом, возможно, эта история вас все же тронет…

Пользовательница Twitter по имени Пита Очаве





История памятника достаточно известна. Хатико считается «самым преданным псом Японии», который каждый день ждал на станции Сибуя своего хозяина, японского профессора Хидэсабуро Уэно, возвращающегося с работы. После смерти профессора Хатико пытались забрать к себе его друзья и родственники, но собака по-прежнему ежедневно приходила на станцию и ожидала своего хозяина.

Памятник в честь преданного Хатико был возведен в 1934 году.

Естественно, Пита сразу же отправила в Twitter фотографию этого маленького позирующего чуда.

THIS LIL CUTIE WAS POSING FOR HIS OWNER IN FRONT OF THE HACHIKO STATUE IM IN TEARS pic.twitter.com/wy3oKao6ZS — Pita (@pitathecrackers) 3 января 2017 г.

«Пёсик крутил мордочкой в разные стороны, чтобы всегда попадать в объектив хозяина», – написала Пита в своем следующем твите.

Аудитория Twitter, конечно же, массово умилилась фото позирующей собачки.

Как выяснилось, эта маленькая собачка была не единственным животным, облюбовавшим статую Хатико. Здесь также отметился и кот – с документальным подтверждением этого факта в виде фото.

@pitathecrackers there was a cat there today too around 5 pm!! Cute animal day apparently pic.twitter.com/j5Z8QEeHeR — アシュリー@日本12/22-1/12 (@Lolligag_love) 3 января 2017 г.

А один человек даже узнал саму собачку в твите Питы и добавил больше её фотографий для создания нового собачьего фан-клуба.

…Мораль сей истории: собаки гораздо лучше людей.

Текст: Flytothesky.ru