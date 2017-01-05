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Эта маленькая собачка позирует перед памятником Хатико

06.01.2017 00:29 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Наверное, это истина – собаки слишком хороши для нашего мира.

Эта маленькая собачка позирует перед памятником Хатико

Если вы не особо интересовались милыми видеороликами в Instagram, не читали рассказы о героизме собак или потрясающие истории об их спасении и о том, как они обретают новый дом, возможно, эта история вас все же тронет…

Пользовательница Twitter по имени Пита Очаве посетила памятник Хатико в токийском районе Сибуя и заметила маленькую собачку, которая позировала перед памятником, пытаясь произвести впечатление на своего хозяина.

Эта маленькая собачка позирует перед памятником Хатико

История памятника достаточно известна. Хатико считается «самым преданным псом Японии», который каждый день ждал на станции Сибуя своего хозяина, японского профессора Хидэсабуро Уэно, возвращающегося с работы. После смерти профессора Хатико пытались забрать к себе его друзья и родственники, но собака по-прежнему ежедневно приходила на станцию и ожидала своего хозяина.

Памятник в честь преданного Хатико был возведен в 1934 году.

Естественно, Пита сразу же отправила в Twitter фотографию этого маленького позирующего чуда.

«Пёсик крутил мордочкой в разные стороны, чтобы всегда попадать в объектив хозяина», – написала Пита в своем следующем твите.

Аудитория Twitter, конечно же, массово умилилась фото позирующей собачки.

Как выяснилось, эта маленькая собачка была не единственным животным, облюбовавшим статую Хатико. Здесь также отметился и кот – с документальным подтверждением этого факта в виде фото.

А один человек даже узнал саму собачку в твите Питы и добавил больше её фотографий для создания нового собачьего фан-клуба.

…Мораль сей истории: собаки гораздо лучше людей.

Текст: Flytothesky.ru

 
 
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Наверное, это истина – собаки слишком хороши для нашего мира. Если вы не особо интересовались милыми видеороликами в Instagram, не читали рассказы о героизме собак или...

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