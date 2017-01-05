Наверное, это истина – собаки слишком хороши для нашего мира.
Если вы не особо интересовались милыми видеороликами в Instagram, не читали рассказы о героизме собак или потрясающие истории об их спасении и о том, как они обретают новый дом, возможно, эта история вас все же тронет…
Пользовательница Twitter по имени Пита Очаве посетила памятник Хатико в токийском районе Сибуя и заметила маленькую собачку, которая позировала перед памятником, пытаясь произвести впечатление на своего хозяина.
История памятника достаточно известна. Хатико считается «самым преданным псом Японии», который каждый день ждал на станции Сибуя своего хозяина, японского профессора Хидэсабуро Уэно, возвращающегося с работы. После смерти профессора Хатико пытались забрать к себе его друзья и родственники, но собака по-прежнему ежедневно приходила на станцию и ожидала своего хозяина.
Памятник в честь преданного Хатико был возведен в 1934 году.
Естественно, Пита сразу же отправила в Twitter фотографию этого маленького позирующего чуда.
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